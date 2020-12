Je z nás společnost hypochondrů, sledujeme každé kýchnutí. Vědci měli držet bobříka, udělali tu paseku. Publicista Komárek se přiznal, jak to dnes má s alkoholem

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ Od ruské invaze v roce 1968 nepostihlo zemi nic tak strašného – až do této epidemie. Tak hodnotí rok 2020 na jeho sklonku novinář, komentátor, spisovatel a bývalý politik za hnutí ANO Martin Komárek. Naději vidí ve vakcínách proti covidu-19, které by měla vláda dostat k co největšímu počtu lidí. Nedomnívá se však, že by koronavirová krize změnila něco na přístupu lidstva k majetku. Podle Komárka je naděje, že se vše zase vrátí do starých kolejí, veliká.

reklama

Rok 2020 byl označen jako „annus horribilis“, hrozný rok. Z medicínských, ekonomických, společenských a psychologických důvodů. Může být pro naši zemi tím, čím byly roky 1929, 1938, 1939 či 1968? Můžeme ho považovat za tak závažný nebo nikoliv?

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 7899 lidí

Přemýšlel jsem o tom, že od ruské invaze v roce 1968 tuto zemi nepostihlo nic významně strašného, až tato epidemie. Ale covid ve srovnání s Rusy vychází docela dobře. Tehdy jsme v tom byli sami a bylo to beznadějné, teď si navzájem pomáhá celý svět a naděje už je na obzoru. Už je v ledničkách s vakcínami.

Domníváte se tedy, že ten strach, který určitě s touto dobou souvisí, překonala jakási solidarita?

Myslím, že ne. Ten strach je převažující, svět nic takového nečekal, není na to připraven, nejsou na to připraveny státy, nejsme na to připraveni jako lidé, nejsme připraveni jako instituce. Obavy jsou převažující, rozdělení společnosti je převažující, ale důležité je, že naděje, že to přejde a svět se vrátí znovu ke svobodě a toleranci – tady myslím západní svět – bude fungovat, jak jsme byli zvyklí, je veliká.

Domníváte se, že návrat k normálu nastane?

Slovo normál, které používá Andrej Babiš, je nešťastné slovo. Jednak evokuje normalizaci, jednak evokuje něco, co jako bylo jen tak. Není to přesné. To, v čem žije západní civilizace, je bohatý, šťastný život plný příležitostí a možností pro každého, kdo má alespoň trochu štěstí. To bylo něco, na co jsme byli zvyklí. Svobodný svět, svobodné cestování, svobodné obzory, kontakty, výměna informací, výměna všeho, indigové děti, veganství, půjdeme pryč od uhlíku, budeme dělat úplně šťastný nový svět… a najednou bác, přišla epidemie a tohle všechno jakoby šlo stranou. Já jsem naprosto přesvědčen, že se to zase vrátí.

I přesto tedy, domníváte se, že se v koronavirové době projevila lidská solidarita a nakolik?

Nejsem schopen to pozorovat v rámci celého světa. Rozhodně v první vlně epidemie na jaře byla v Česku solidarita obrovská. Obrovská, nevídaná a obdivuhodná. Teď je to jinak, protože jsme se dostali do situace, kdy jsme nejhorší na světě, kdy máme nejhorší přírůstky nakažených, kdy se vláda chová, slušně řeknu, bláznivě. Vydává opatření, odvolává je, vydává nová, pak uvolňuje to, co uvolňovat nemá, otevírá, kde otevírat nemá. Lidé jsou z toho unavení, nešťastní, společnost je rozdělená na dvě skupiny, které jsou stejně velké. Jedna, která má strach a chce se bránit. Druhá, která říká, co nám to povídají? Tohle je vlastně jen chřipka, proč nás zavírají?

Takže v té druhé vlně, ve které se nacházíme, je místo solidarity spíše zmatení, ale před závorku bych vytkl všechny zdravotníky, dobrovolníky, hasiče, policisty, prostě všechny, kteří s epidemií bojují opravdu na hranici sil.

Tím jste mi odpověděl i na moji další otázku, co covid-19 udělal s českou společností, jak ji proměnil? Tak se jen zeptám, jestli chcete k proměně společnosti ještě něco dodat?

Myslím, že se z nás stává společnost hypochondrů.

Jak to?

Já sám sleduji každé kýchnutí, zda nejde o koronavirus a ještě na dlouhou dobu budeme společností hypochondrů a ještě dlouho budeme nosit roušky.

Tedy opatrnost v tom, zda také nejsem nakažený?

Všechny to těžce psychicky poznamená, budeme lehkými psychopaty ještě dlouhou dobu.

Psali jsme: Zlatej Babiš, to nebyl šílenec. To si budeme říkat za vlády Pirátů, obává se Ondřej Neff Prymula nechce zodpovídat za očkování. Nedá se to řídit ze čtyř míst, vysvětluje ODS: Neschválení rozpočtu je Babišovo fiasko, existuje ještě vůbec vláda? Projde dnes rozpočet? Existuje nějaká dohoda, řekl Filip

Jaké změny v přemýšlení o životě pozorujete kolem sebe a u sebe? Ať už v přístupu k životu, k práci, k penězům, k hodnotám, ke vztahům?

Budu mluvit o sobě. Mám nejmladší dceru, která se jmenuje Kristýna, která si jednou přečetla knížku o sopkách, když jí byly tři roky. Naučila se tajně sama číst – my jsme o tom nevěděli, sebrala knížku o sopkách a od té doby se bojí sopek a zemětřesení. Ale protože už je velká, tak si z toho děláme trochu srandu. Vždycky jsem ji provokoval: Podívej, Kristýnko, buď na nás dopadne planetka, nebo bude zemětřesení, obrovský sopečný výbuch, nebo přijde epidemie. A když jsem ji byl posledně navštívit, už je jí 18 let, tak mi řekla: Ty jsi měl pravdu, přišla ta epidemie, tak uvidíme, jestli ještě přijde planetka a zemětřesení.

Je to celá odpověď na otázku o změně přemýšlení?

Určitě, já nebudu přemýšlet jinak. Epidemie přišla, je to něco, co není ani od boha, ani od přírody, jak se různě říká, je to prostě něco, co se nešťastnou náhodou stalo v Číně, rozšířilo se to do světa, to se stává, nemá smysl to nějak hodnotit filozoficky, ani lidsky. A jak se říká, překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

Jak moc změnil letošní rok náš vztah k majetku a pohodlnému životním stylu, který jste zmínil? Domníváte se, že se lidé budou přiklánět k duchovnějšímu nebo třeba pokornějšímu životnímu stylu?

Naprosto tomu nevěřím. Naopak až budou všichni lidé proočkovaní a nemoc odejde nebo bude odkázána do patřičných mezí, nastane poměrně veliký mejdan, veliký boom spotřeby a hospod a lyží a dovolených u moře.

Projevila se v posledním roce kritizovaná neschopnost naslouchat, diskutovat, být otevřený opačným názorům, aniž bychom je odsuzovali?

Podle mne byl problém v tom, že v době, která je mimořádně těžká a kritická, vystupovala spousta lidí, kterým se dostalo mnoho sluchu. Jedni říkali, že to je chřipečka, druzí předpovídali, že budou v ulicích mrazicí boxy s mrtvolami. Tito lidé jednají naprosto neuváženě, tady si všichni měli dát bobříka mlčení – ať už jsou to zubaři, doktoři nebo vědci. Měli toho nechat, zmátli lidi a nadělali skoro takovou paseku jako Aeronet.

V tomhle určitě sehrála svoji roli média. Selhala v tomto ohledu?

Já jsem součástí jednoho média – Deníku, a pokud vím, tak se od počátku snažíme informovat o věcech, jak jsou, uvádět na pravou míru fake news, kočkování ohledně světového spiknutí a tak podobně. Ale média jsou určitě jenom odrazem společnosti. To, že ze všech médií vidíme a slyšíme denně počet nakažených, počet mrtvých a počet hospitalizovaných, vidíme v televizích pořád, jak se strkají tyčinky do nosu, to není zlovolnost médií, to se snaží odrážet realitu.

A navíc poptávka a nabídka. Jak novináři podle vás pokryli ostatní události kromě koronaviru, který právě plní většinu médií – ať už jde o Bělorusko, americké volby, konflikt v Náhorním Karabachu, protesty v Polsku a mnoho dalšího. Byla těmto událostem kvůli koronaviru věnována menší pozornost, než by měla?

Řekl bych, že ne. Sleduji to z českých médií a po všech těchto událostech mohu naprosto přesně a dlouze referovat na základě toho, co česká média napsala, vysílala nebo zobrazovala.

Který český politik v letošním roce vynikl v dobrém, a který v tom špatném?

To je těžká otázka. V dobrém nevynikl nikdo, ve špatném vynikl premiér Babiš, protože nebyl schopen včas reagovat na varování, že přijde druhá vlna epidemie a oddaloval zásadní opatření proti jejímu šíření.

Jak se na to díváte jako bývalý člen hnutí ANO?

Děkuju pánu Bohu, kdykoliv jsem v kostele, že jsem odolal lákání a nepřijal jsem nabídku kandidovat i pro toto období.

Co byste vzkázal či poradil politikům do roku 2021?

2021 je rokem očkování, maximálně se snažit očkování propagovat, prosazovat a zařídit co nejlépe tak, aby do léta půlka našeho národa měla vakcínu.

Jaké máte předsevzetí do dalšího roku, pokud nějaké?

Já si takhle předsevzetí nedávám. Já už jsem zhubnul, to jsem chtěl a co se týká omezení spotřeby alkoholu, to v této době nejde. Tak to až odejde koronavirus.

Psali jsme: Rusko bylo na dva roky vyloučeno z olympiád a mistrovství světa ve fotbale Koncesionářům vadí Wollner, Fridrichová, Moravec a Železný, říká Matocha, přesné znění stížnosti odmítá zveřejnit Takhle se daně nedělají! Je to politická poptávka, Fialu jsem varoval, Goláň v ČT kritizoval nový daňový balíček Komárek o Fridrichové: Ať si promítne, jak sama občas mluví o svých kolezích a řediteli ČT. Debil? Padají asi horší slova!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.