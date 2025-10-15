Ať Foltýn doloží čísla o Ukrajincích. Já slyšel něco jiného, říká Gulyáš

15.10.2025 19:39 | Monitoring

Herec Michal Gulyáš ostře reagoval na výroky končícího vládního koordinátora Otakara Foltýna. Ten v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že Česká republika je během války na Ukrajině „v černých číslech“, protože ukrajinští uprchlíci na daních odvádějí více, než stát vydává na dávkách, a že růst obranného průmyslu zlepšuje ekonomiku. Podle Gulyáše jde o nemorální vyjádření, které ukazuje, že „společnost je na cestě k sebezničení“.

Foto: Repro Michal Gulyáš, FB
Popisek: Michal Gulyáš

Gulyáš, který kandidoval za Stačilo! ve Středočeském kraji, na svém Facebooku komentoval další z řady skandálních výroků Otakara Foltýna. 

„Osobnostní profil pana Foltýna nemusíme řešit, ten se vypracoval mediálně natolik, že to nemusíme komentovat. Ale pojďme se podívat na ta jeho slova čistě lidsky a zdravým rozumem,“ říká Gulyáš na úvod.

Podle něj je tvrzení, že je Česko během války „v plusu“, velmi pochybné. „To, že je Česko v plusu, by totiž bylo dobré dokázat nějakými čísly, která ale Foltýn nezveřejnil. Já naopak z různých zdrojů slyšel, že jsou sem sváženy autobusy Ukrajinců. Ti dostanou několik dokladů a pak si jdou několikrát vybrat ty podpory a dávky. Takže já bych určitě netvrdil, že nám vydělávají mnoho peněz.“

Zároveň dodává, že ukrajinští uprchlíci sice pracují v nedostatkových profesích, ale problém vidí jinde. „Oni nám suplují profese, které jsou nedostatkové, zejména v řemeslné oblasti. Ale proč nemáme více učilišť a nezvedne se zájem o ty profese u nás?“ ptá se herec.

K růstu obranného průmyslu, o němž Foltýn mluvil jako o pozitivním efektu války, má Gulyáš skeptický pohled. „Opravdu je to obranný průmysl? Nebude to jednoho dne součást útočného průmyslu vzhledem k té hysterii kolem Ruska?“ zamýšlí se. „A když tak rychle vydělává, proč to nikde rychle necítíme? Máme pořád drahé potraviny, energii, přes milion lidí žije pod hranicí chudoby.“

Nejostřeji však Gulyáš reagoval na samotnou myšlenku, že by země mohla na válce vydělávat. „Když někdo řekne něco takového a vy si za tím představíte miliony mrtvých a je jedno, z které strany konfliktu jsou, tak si myslím, že už jen to, že se tohle vůbec řekne, otiskne a považuje za něco pozitivního, značí, že naše společnost je opravdu hodně prohnilá a na cestě k sebezničení.“

„Když jsou v popředí takoví lidé a mají moc ovlivňovat, tak to nepovede ke světlým zítřkům. Tihle lidé to vedou k tragédii a ta se dotkne nás všech. Tohle může pronést jen krvelačná bestie bez jakéhokoliv soucitu. To jsou opravdu slova sociopata a ten, kdo to otiskl, nemá v sobě žádnou morálku,“ uzavírá Gulyáš.

Kdo platil Foltýna? Je čas se podívat. Senátorka vytáhla na světlo
„Dojeli na to.“ Ošklivé vysvědčení pro Fialu od známých osobností
„Mladí herečtí smradi. Protekční děti.“ Gulyáš ke křiku ze Staromáku
Ticho a porušování zákona kolem Foltýna? Bazalová vše zveřejnila

autor: Jakub Makarovič

