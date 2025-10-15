Dostál (Stačilo!): Prosazujme ty evropské hodnoty pořádně

Piráti jako jediní nedostanou v PSP žádné funkce. Proč nechráníme evropské hodnoty? V europarlamentu si kluci&holky od Ursuly mezi sebou rozdali ÚPLNĚ všechno, opozice nemá ani čtvrtého místopředsedu výboru pro rybolov. Tak proč mají mít v naší Sněmovně šéfy výborů STAN či SPOLU? Prosazujme ty evropské hodnoty pořádně.
Nebo pojďme radši chránit demokracii a prohlašme europarlamentní "cordon sanitaire" (sanitární kordon) na řádně zvolené zástupce opozice za nehoráznost. Europirátka Gregorová může rovnou začít u sebe. Víte jak. Co sám nerad, nečiň jinému...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV