Turkem to nemusí skončit. Muž z Česka dělá složky na další politiky

Nově zvolený poslanec Filip Turek (Motoristé) se ocitl pod tlakem poté, co deník Deník N odhalil rasistické, sexistické a homofobní komentáře, které údajně zveřejnil na Facebooku před vstupem do politiky. Tato kauza nejenže ohrozila koaliční jednání v Česku, ale také ukázala, že smazání příspěvků nemusí být dostatečnou ochranou před jejich opětovným objevením.
Jurica archivuje pětkrát denně „politiky a další zajímavé účty“
Právě zde vstupuje do hry Martin Jurica, známý na síti X pod uživatelským jménem @maestrosill, jehož příspěvek odhaluje hlubší rozměr Turkovy kauzy. Jurica totiž prohlašuje, že kromě Turka pravidelně archivuje data od politiků a dalších vlivných účtů, a to pětkrát denně, aby zabránil ztrátě informací v případě banů nebo mazání.
Pro jistotu dodám, že úplně stejný archiv, aktualizovaný 5x denně, mám pro veškeré politiky a mnohé další zajímavé účty. Teď to vyšlo na Turka, neb maže a nějak mu to nejede a je debil, no. Jen informuji, aby omylem nezavládlo neopodstatněné veselí v anti-moto táborech ??— Martin Jurica ? ? ? ?? (@maestrosill) October 14, 2025
Tento přístup naznačuje, že jeho činnost není náhodná, ale systematická a může sloužit jak veřejnosti, tak osobnímu zájmu o digitální stopy významných osobností. Juricovy schopnosti v této oblasti vycházejí z jeho profesionálního pozadí. Jako freelance „technical writer“ a testér s bohatými zkušenostmi v oblasti ICT a UX designu má dostatečné technické znalosti k vytvoření sofistikovaných nástrojů pro archivaci. Ve zveřejněném příspěvku se ironicky vyjadřuje k Turkově situaci, když píše, že archivování vyšlo najevo kvůli Turkovu mazání a „debilnímu“ chování, což jen podtrhuje, jak rychle se mohou staré příspěvky stát problémem.
Diff ???? pic.twitter.com/NlFafRxQvE— Martin Jurica ? ? ? ?? (@maestrosill) October 14, 2025
Hrajte si. Archiv @DolphSegal pro diff.— Martin Jurica ? ? ? ?? (@maestrosill) October 14, 2025
2 soubory. Jeden z 11.10., druhý ze 13.10. Jen 663 posledních statusů, na hraní to stačí a jít dál do minulosti už by mě stálo víc energie a cash, než jsem ochoten do té hranaté broskve investovat. Veřejný zájem ??https://t.co/i9Q4p33N6I
Na dotaz: „Ahoj, je tam vidět ten příspěvek o Natálce? Já jako laik, vím, že nemůže být nikdy MZ, ale je tam?“ Jurica odpověděl: „Tohle je záloha Twitteru, pár dní stará, jen marginálie pro pobavení. Facebook nemám a nedělám, to je na Deníku N a jejich zdrojích, k tomu se nebudu ani vyjadřovat, nemám k tomu data.“
Tohle je záloha Twitteru, pár dní stará, jen marginálie pro pobavení. Facebook nemám a nedělám, to je na @enkocz a jejich zdrojích, k tomu se nebudu ani vyjadřovat, nemám k tomu data.— Martin Jurica ? ? ? ?? (@maestrosill) October 15, 2025
Komunikaci na sociálních sítích mohou zálohovat i jiné subjekty. Jednotlivci s technickými dovednostmi, jako je Jurica, využívají boty a skripty k automatickému sběru dat, zatímco specializované firmy jako Smarsh nebo Global Relay nabízejí profesionální archivaci pro vládní instituce či média v souladu s právními předpisy, například GDPR. K tomu se přidávají neziskové organizace, jako je Internet Archive s projektem Wayback Machine, který uchovává snímky webových stránek i sociálních profilů. Všichni tito aktéři dokazují, že jediný neopatrný příspěvek může mít dlouhodobé důsledky, a proto je klíčové zvažovat každý obsah, který na internetu zveřejníme.
Martin Jurica je český profesionál v oblasti IT a technologií, známý především jako „technical writer“ (autor specializující se na technická témata) a testér. Podle jeho profilu na LinkedIn a na portálu Lupa.cz se věnuje psaní o moderních technologiích, internetové bezpečnosti, cloudových službách a souvisejících tématech.
Je také příležitostným bloggerem, který komentuje novinky v IT světě včetně nástrojů jako ChatGPT a DALL-E 3.
Křesla poslance Evropského parlamentu se Turek vzdal
Filip Turek je český politik, podnikatel a bývalý závodní jezdec, který se v posledních letech stal kontroverzní postavou české politické scény. Narodil se 15. října 1985 a proslavil se nejen svou minulostí v motorsportu, ale především svou politickou kariérou. V roce 2024 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu jako lídr koalice Přísaha a Motoristé.
Jeho mandát skončil po zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po zisku 6,8 % hlasů se jeho strana Motoristé sobě dostala do Parlamentu a Turek se stal poslancem Sněmovny s 20 232 preferenčními hlasy. V souladu s pravidly, která neumožňují kombinaci mandátu v národním a Evropském parlamentu, se Turek rozhodl upřednostnit českou politickou scénu, a jeho křeslo v Evropském parlamentu přešlo na dalšího kandidáta z jeho strany. Jeho nominace na post ministra zahraničí zůstává předmětem sporů, zejména kvůli minulým výrokům a aktivitám.
Problémy mu způsobilo zveřejnění informací o příspěvcích na sociálních sítích. Deník N zveřejnil archiv jeho údajných, již smazaných komentářů na Facebooku, v nichž se měl opakovaně vyjadřoval rasisticky, sexisticky a homofobně. Objevovaly se v nich narážky na Hitlera a Mussoliniho. Mezi cíle patřili například bývalý americký prezident Barack Obama, Meghan, vévodkyně ze Sussexu, nebo český podnikatel Petr Kellner, kterým v některých případech údajně přál smrt v plynových komorách. Kromě toho se objevily staré fotografie, na kterých nosí helmu se symboly bývalé řecké neonacistické strany Zlatý úsvit. Datoví žurnalisté Kateřina Mahdalová a Michal Škop navíc tvrdí, že Turkovy úspěchy v závodech byly často v kategoriích s minimální konkurencí, což zpochybnilo jeho závodnické kvality.
Strana Motoristé pod vedením Petra Macinky zatím odmítá Turkovo nahrazení v koaličních jednáních. Turek se od roku 2022 angažuje i v politickém komentování na programech jako Po žních k Turkovi na VOX TV nebo Přísně tajné na Xaver Live. Jeho kariéra tak zůstává pod drobnohledem veřejnosti i médií a jeho případ slouží jako příklad, jak mohou minulé kroky ovlivnit současnou politickou pozici.
autor: Naďa Borská