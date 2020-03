Jiří Holík: Blbý lidi, ti demokrati, co nadávají Jardovi Jágrovi! Migranti? Domek má plot, aby tam nikdo nelezl. Co kňouráte kvůli viru?

reklama

Jak vnímáte to současné mediální šílenství kolem koronaviru?

Tak já si myslím, ale nejsem odborník, že je to přehnané, protože třeba na chřipku tady ročně umře nějakých dva tisíce lidí. Na koronavirus zatím, pokud vím, u nás nezemřel nikdo a je tu asi jenom 20 nakažených. Takže z tohoto laického pohledu se mi to zdá zatím trochu nadsazené.

A co soudíte o opatřeních, která v této souvislosti přijala vláda?

Anketa Koho chcete nejvíc vidět v Radě ČT? Jen jedno jméno Roman Bradáč 0% Ivan Douda 0% Marek Hladký 0% Zdeněk Holý 0% Eva Hubková 0% Petr Jedinák 0% Michal Klíma 0% Pavel Kysilka 0% Hana Lipovská 33% Pavel Matocha 4% Vladimír Pikora 7% Martin Schmarcz 0% Jiří Schwarz 0% Stanislav Staněk 0% Jiří Šlégr 0% Gabriel Švejda 0% Luboš Xaver Veselý 56% Jiří Závozda 0% hlasovalo: 7856 lidí

Ta já naprosto chápu! Chápu vládu, hlavně premiéra a ministra zdravotnictví, že když je tu skutečně riziko pandemie, tak se něco prostě dělat musí. Co naopak absolutně nechápu, to jsou lidi, kteří teď nadávají Babišovi a hygienikům, že musejí podstoupit dvoutýdenní karanténu, ale klidně si přitom do té Itálie odjedou, neodpustí si to, i když už v tu dobu přece dobře věděli, že tam to riziko je!

A nejsou ta opatření až zbytečně úzkostlivá?

Ale no tak, Tomáši, vždyť vy dobře víte, jak by to asi dopadlo, kdyby se ta opatření neudělala a pak by se něco stalo. Tak to by se na toho Babiše všichni sesypali jak vosy, protože přesně na to taky čekají. Jak znám tady tu naši demokratickou opozici a ona je děsně demokratická – tak ti by si to výborně užili… vždycky se něco najde. Takže já to teď vládě rozhodně nezávidím, ale vede si, myslím, zatím dobře a tu karanténu považuju za zcela logickou a smysluplnou.

Co říkáte jako dlouholetý sportovec na rušení sportovních akcí, respektive na jejich konání bez diváků? Má to ještě smysl?

Tak já jsem se samozřejmě minulý týden díval na to nešťastné Nové Město na Moravě, pro ten biatlon je to hodně, hodně smutný, protože oni se na ten světový pohár chystali bůhvíjakou dobu a utopili v tom taky desítky milionů korun, ale zkrátka to v tuhle chvíli asi jinak nejde. Na nedělní fotbalové derby se zase sešly tisíce lidí, ale nebyli to cizinci, takže to nevadilo. Každý stát, každý sport mají ta kritéria nastavena jinak. Co tak vím, tak třeba ve Švýcarsku už hrají hokej pro jistotu bez diváků, proto si nějak nedokážu představit, jak by tam chtěli hrát za dva měsíce mistrovství světa.

Rozhodne se o tom prý kolem 15. března na základě zpráv WHO (Světové zdravotnické organizace), ale předseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Rene Fasel už dopředu avizoval, že když bez diváků, tak radši vůbec…

A v tom má asi v podstatě pravdu. Bez diváků bych to taky rozhodně nehrál. Mistrovství světa bez diváků, to tedy fakticky ne!

Ať už je to s koronavirem spíš hysterie, nebo opodstatněná obava, tak názorně vidíme, jak začíná více či méně pomalu ovlivňovat naše životy. Mám na mysli například neprosperující letecké společnosti, nízký turistický ruch atd.

No jasně, to je pravda. Vždyť teď třeba naříkají a kňourají cestovky, které by dokonce chtěly, aby se za ně stát nějak finančně postavil. Ale to je přece totální nesmysl – vždyť cestovka je soukromá firma. To je to samé jako odškodňovat vlekaře, že jim nenapadl sníh.

Dokážete si představit, že by se neuskutečnila ani letní olympiáda, která začíná 24. července, a ty ztráty by v tomto případě byly tak astronomické, že nemám představu, kdo by je zaplatil. A pochybuji, že Japonsko uzavřelo pojištění pro případ pandemie, když pominu, kolik by vůbec stálo pojistit si LOH a která pojišťovna by takovou zakázku mohla realizovat...

Upřímně řečeno, odvolání olympiády si dokážu jenom hodně těžko představit. Máte pravdu v tom, že se jedná o skutečně obrovské investice, taky už se to často kritizuje, že už se musí z těch olympijských megaakcí v budoucnu přece jenom trochu slevit, protože jinak by to s přibývajícím časem už nikdo nechtěl pořádat, protože by na to nesehnal dostatek peněz. Ale samozřejmě, jestli se ta zdravotní situace, hlavně v Japonsku samotném, nějak nezlepší, tak opravdu můžeme být svědky i zlikvidování takovéto monstrakce.

Pane Holíku, pojďme krátce k hokeji. V pátek se v nadmíru dramatické koncovce základní části extraligy rozhodlo, že z nejvyšší hokejové soutěže sestupuje nakonec kladenský klub. Není vám trochu líto speciálně Jaromíra Jágra, který do toho investoval opravdu hodně peněz, snahy a energie a snažil se pomáhat i herně?

No tak pochopitelně že je mi ho líto. O tom není potřeba ani mluvit. Ale takový je prostě sportovní život. Třeba my (Dukla Jihlava) jsme taky před několika sezónami sestoupili – i když vlastně jako nejúspěšnější klub historie – a teď se prostě nemůžeme vyhrabat zase zpátky. Ale to se ve sportu stává. Někteří to Jardovi taky přejí, protože ho nenávidí, a někteří zase naopak cítí s ním a s kladenskými fanoušky.

Psali jsme: Novotný je pošuk, na ČT24 bych se vy****. Pochvala Putinovi. Legendární Jiří Holík drtil Rusy na ledě, ale „kavárnu“ vypráskal. A pak začal o Milionu chvilek...

,,Nechci být sprostý.” Jiří Holík o řečech po smrti Gotta: Na pražskou kavárnu já... Tak nás, co jsme nebyli disidenti, oddělejte!

Proč si myslíte, že tady Jágra nenávidí?

No proč, tak to je už taková naše odvěká vlastnost, asi je v tom trochu závisti. Některým lidem taky vadí, že jsou ho plná média atd. Tohle třeba v Americe neexistuje, tam je to spíš přesně naopak, že všichni oceňují, že jste něco dokázali i třeba po 40 letech.

Není to náhodou spíš v tom, že Jágr dává dlouhodobě najevo své sympatie k duu Zeman – Babiš?

No tak jasně. To odstartovalo hlavně vloni tou jeho cestou do Číny s prezidentem. Já už jsem to říkal tehdy, že absolutně nechápu, co na tom komu vadí. To jsou jenom blbí lidi. To jsou ti naši demokrati! Přece ať si jede, kam chce, a ať se staví za premiéra a za prezidenta a za koho chce. Proč by nemohl, když tu teda máme demokracii? Já třeba říkám taky, že Putin je pro mě jediný, kdo drží Blízký východ, a stavím se za to, že Rusko je teď jediný schopný hráč, který dokáže jednat. A nemyslím u jednacího stolu. Podívejte se, jak Rusko zachránilo třeba situaci v Sýrii. Takže já bych řekl, že je to – a nejenom v této oblasti – vlastně jediná spolehlivá a účinná vojenská síla.

A pokud jde o tu Čínu.

Podívejte se, já Čínu například obdivuju. Já se dívám v České televizi na paní Šámalovou, která nedělá den co den nic jiného, než že tam pořád hledá nějaká negativa.

A já si to pak přepnu na jiný kanál (a není to žádná propaganda) a vidím, co ta Čína v posledních letech dokázala. A koukám a hubu mám otevřenou! Škoda že nám tohle pořádně nevysvětlí ti naši politologové, jak to ti Číňani dokázali. A přitom máme politologů víc než řemeslníků!

Sledujete i tu zahraniční politiku?

Ale jo, možná teď víc než tu naši, protože tu už nějak prostě nemůžu. Teď třeba sleduju Turecko a zase se divím té neakceschopnosti Severoatlantické aliance. Prosím vás, co mají Turci co dělat v Sýrii? Ať si to s těmi Kurdy vyřeší na vlastním území. Jestli z nich mají takový strach, tak ať si tam pro mě za mě postaví třeba Maginotovu linii...

A nejlepší je na tom to, že NATO se ještě bojí to odsoudit, natož cokoliv udělat. Místo aby odsoudili totalitního diktátora Erdogana, který by chtěl zpátky Osmanskou říši, tak jsou radši tiše jako pěna. Takže pro mě je NATO opravdu bezvadný vojenský pakt, ale jenom v době, když se nic neděje…

A jak se díváte na problém uprchlíků? Jednak je tu hrozba, že se uvolní stavidla s imigranty právě v Turecku, které demonstrativně odmítá dohodu s EU. Patrně proto, aby dostalo z Bruselu ještě více zaplaceno a jako odvetu za to, že ho EU nepodpořila při tažení v Sýrii. A pak je tu další hodně velký problém – klimatologové vcelku svorně varují, že Afrika se dává pomalu, ale jistě do pohybu a vinou klimatických změn začne dramaticky přibývat imigrantů ve směru do Evropy, protože černý kontinent bude téměř neobyvatelný.

Ano, tak se podívejte už teď na tu východní část Afriky, tam už je teď hladomor a bude to celé pokračovat hlavně jako boj o vodu, což se vlastně netýká snad jenom jihu Afriky. A evropští politici pořád mluví a mluví o tom, že by se měla Evropa bránit a že by se měly hlídat hranice – ale to by snad mělo být úplně samozřejmý!

Každý rodinný domek má kolem sebe plot, aby tam nikdo cizí nelezl. Ale to se takhle nesmí říkat nahlas, protože to by bylo nekorektní. To žádný z těch hlavních evropských politiků, snad s výjimkou Orbána, prostě neřekne, i kdyby si to stokrát myslel.

Ale jestli sem opravdu přijdou ty deseti- či dokonce stamiliony imigrantů z Afriky, tak to bude prostě konec.

Mě už se to týkat nebude, ale moje děti – ty nevím, kam by emigrovaly. Další příliv uprchlíků už Evropa prostě nevydrží. A je to tak a můžete stokrát říkat, že není, ale tu realitu tím nezměníte... já to klidně říkám nahlas, to znamená, že jsem xenofob, rasista a šovinista atd. Ale já už jiný nebudu.

Víte, jeden můj kamarád říká (samozřejmě s nadsázkou, ale tohle se dnes nesmí veřejně říkat ani s nadsázkou), že je škoda, že jsme po sametové revoluci ty dráty na hranicích stříhali a odstraňovali všechny ty zábrany.

Psali jsme: „Vrazi, násilníci a uřezávači hlav“. Žádní váleční uprchlíci. Martin Koller přiblížil, kdo všechno se přes řeckou hranici dobývá do Evropy

Plav zpátky, uprchlíku. Nahý! Třikrát to zkoušel... Řecko se brání. A zaznělo, co vás zvedne ze židle

Majerová Zahradníková (Trikolóra): Turecký obrněnec se pokusil migrantům prorazit hraniční plot

To by vám zastánci lidských práv dali…

No, ale to je přesně ono! Já už těm sluníčkářům a těm jejich právům fakt nerozumím. Tak tady se něco dávalo dohromady po staletí, nějaká kultura, nějaké hodnoty – a my to teď všechno jako zahodíme? Já nemluvím do větru a hlavně vím, o čem mluvím. Něco jiného je si to přečíst a něco jiného je to doopravdy zažít. Já jsem se narodil ještě za války, zažil jsem už 50. léta a celý ten socialismus až do roku 1989 a pak komplet tenhle kapitalismus. Takže mě už tak snadno někdo neoblbne.

Podle některých názorů se teď musíme hlavně vyrovnat s komunismem...

No, to je další skvělý nápad, pořád se v tom dál a dál babrat. A teď si hlavně uvědomte, že se to pořád mění, že ani ti historici nemají kolikrát jasno a hádají se sami mezi sebou, jak to vlastně bylo, takže dneska něco je pravda a zítra to už pravda není, to bychom se z toho zbláznili – a s tím už bychom se nevyrovnali.

Pane Holíku, poslední otázka: Bývalý vynikající hokejový brankář a dnes velký odpůrce hnutí ANO, Andreje Babiše a Miloše Zemana (ale také i Jaromíra Jágra) Dominik Hašek v minulých dnech vyhlásil, že zcela vážně přemýšlí o tom, že by v příštích volbách kandidoval na post prezidenta. Proto se vás taky zcela vážně ptám – chtěl byste mít Haška za svého prezidenta?

Já na to odpovím trošku jinak a možná vás tím taky trochu překvapím – ale já naprosto respektuju to jeho rozhodnutí, že chce nebo asi bude chtít být prezidentem. Druhá věc samozřejmě je, kdo a jestli ho bude volit. Ale principiálně je přece naprosto v pořádku a opravdu demokratické, aby si takovou věc stanovil sám. A proč by se o to neměl pokusit? Takže nebudu takový jako ti, co škatulkují a nálepkují třeba toho Jágra a říkají si přitom taky demokrati. Já proti Haškovi nic nemám a je jenom na něm, jak se rozhodne.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

Psali jsme: Humanitární bombardování. Vzpomínáte, paní Šojdrová? Zdeněk Zbořil se s tím nemazal Zeman je srab. Na Hradě chrochtali o kavárně, zasr.ných elitách a kun.ách. O hnusné EU a skvělém Putinovi. O svinské ČT, pravil Zdeněk Šarapatka Soukromníci: Karanténa není nemoc, náhradu žádejte od státu Koronavirus: Zeman se vysmál „syslům“ jídla. A Hrad přidal i výrazně drsnější slova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.