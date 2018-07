Jiří Paroubek brutálně zaútočil na „kmotry“ z pražské ČSSD. Jmenovitě. A přidal i souvislosti týkající se Miroslava Pocheho

ROZHOVOR "Andrej Babiš má vynikající analytické zázemí. Takové zázemí měla sociální demokracie, když jsem ji řídil. Pan Sobotka a ti neschopové kolem něj – Chovanec, Starec a další - toto zázemí zcela rozbili,“ říká bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Pro ParlamentníListy.cz sdělil svůj názor ohledně toho, co se děje v souvislosti s Miroslavem Pochem a promluvil i o situaci v ČSSD. Prozradil také, jak to je s jeho kandidaturou do Senátu.

Prezident Zeman ve středu jmenoval novou vládu. Jak už dopředu avizoval, nejmenoval ale navrhovaného europoslance Pocheho ministrem zahraničních věcí a pověřil řízením tohoto rezortu Jana Hamáčka. Jak vy to celé hodnotíte? Co říci na vyjádření některých právníků, že prezident jmenováním Hamáčka porušil ústavu?

Tak samozřejmě, to je jeden možný pohled. Druhý možný pohled je, že prostě prezident toto právo má. A pokud by došlo třeba ke sporu kompetenční žaloby ze strany premiéra, (premiér ví asi také své, proč ji nedával), tak by prezident mohl sdělit Ústavnímu soudu, co ho vedlo k tomu (a on má k dispozici třeba informace zpravodajských služeb), že pana Pocheho nejmenoval. Takže ono to není tak úplně jasné, jak jsem se třeba ještě před týdnem také domníval. Když jsem se zajímal o ty věci debatou s několika ústavními právníky, tak jsem došel k tomuto názoru, že tedy ty výklady jsou možné dva, nebo dokonce i více.

Když trochu odbočíme právě od tohoto problému, co říkáte na to, že prezident jmenoval novou vládu, která se opírá o KSČM v den, kdy si připomínáme popravu Milady Horákové? Mají pravdu Ti, kteří označují za nehoráznost právě v takový den jmenovat takovou vládu?

Podívejte se, já jsem si zrovna připomínal, jak jsem na rozdíl od těch, kteří teď horují pro Miladu Horákovou, dal nějaké peníze (a myslím, docela slušné) na její pomník. A také jsem k tomu ještě zařídil další peníze, od jednoho rakouského sociálního demokrata, aby ten pomník mohl vzniknout. Takže na jedné straně to beru trochu jako takové pokrytecké řeči, na druhou stranu, kdybych byl na místě premiéra a prezidenta, tak bych asi zvolil citlivější datum, citlivější přístup. Možná to chtělo o den dříve nebo později. Ale někdo by křičel stejně, zase kvůli něčemu jinému.

Fotogalerie: - Jmenování Babišovy druhé vlády

Právě v ten den se také konala celá řada demonstrací. Lidé se na nich vyjadřovali jak proti prezidentu Zemanovi, tak proti Andreji Babišovi. Další demonstraci už teď prý někteří plánují i na 11. července, kdy má být hlasováno o důvěře nové vlády. Mají tyto akce nějaký výrazný význam? Mohou něco skutečně zvrátit? A co říkáte na názor těch, kteří tvrdí, že se k moci opět dostávají cituji: bolševici?

Tady žádní bolševici nejsou. Ani prezident Zeman, ani Andrej Babiš nejsou bolševici. To, že komunisté byli ochotni přijmout spoluodpovědnost za vládu, na rozdíl třeba od stran pravice, je smutné, ale je to spíš smutné pro ty strany pravice. Vždyť tady mohla vzniknout pravostředová vláda hnutí ANO a ODS. A ODS se tomu bránila. Mají proto své důvody, já je respektuji. Ale nevím, jestli se pak mají právo zlobit na to, že komunisté tedy vyplnili ten prostor, který oni neuváženě opustili.

Psali jsme: Ohromující slova senátora od Starostů: Geniální nápad, jak z toho Babiše dostat. Jeho trestní stíhání bude dříve, či později zrušeno To se Pospíšilovi líbit nebude. Jitka Chalánková, která opustila TOP 09 po neschválené kandidatuře, jasně promluvila Zeman utržený ze řetězu. Zásadní chyba ČSSD. Velmi nebezpečný precedens do budoucna... Expert shrnuje poslední dění kolem vlády VÍME PRVNÍ Komunisté a Babiš podepíší toleranční smlouvu den před hlasováním o důvěře vládě

Vrátíme-li se k Miroslavu Pochemu, vy se právě ohledně jeho vyjadřujete poměrně nekompromisně. Uvedl jste například, že "Pocheho kámošové z vedení pražské organizace ČSSD se rozhodli, že hodí vidle do boku nové vlády". Proč bylo podle Vás pro některé členy ČSSD tak důležité, aby byl právě Poche ministrem zahraničí, nebo je to tedy celé jen záminka, jak vlastně nejít do vlády s Andrejem Babišem, jak to celé „podkopat“?

Pro někoho je to záminka. Například Milan Štěch, ten dští síru, protože si myslí, že na podzim, v těch senátních volbách, by bylo výhodnější pro kandidáty do Senátu za sociální demokracii, aby byla strana stranou opoziční. No ale tak to je jeden partikulární zájem nějaké skupiny. Já si myslím, že tady spíš jde o to, jaká kdo je osobnost. Samozřejmě, že těch pět - šest procent volebních preferencí, které strana má, tak to není zrovna příjemné. Ti lidé byli zvoleni v situaci, kdy strana měla před šesti lety něco přes dvacet procent preferencí. Pro ty, kteří teď obhajují mandát, to je zcela jiná situace než tehdy. Teď se ukáže, jaká je kdo osobnost, když někteří senátoři byli zvoleni především za sociální demokracii – jako senátoři sociální demokracie, a ne jako osobnosti sami za sebe. No tak teď to budou mít trošku horší. A jestli strana je ve vládě, nebo mimo vládu, to myslím, že nehraje žádnou roli.

Ale já se vrátím spíše k té skupině ve vedení pražské sociální demokracie. Je to skupinka politicky zcela neschopných a zprofanovaných lidí, kteří stranu v Praze zatím přivedli ke 4,2 procenta podpory, pokud jsem viděl poslední průzkum Phoenix Research. To znamenrá, že se strana s největší pravděpodobnější nemusí vůbec dostat do městského zastupitelstva a také do převážné většiny zastupitelstev městských částí. Zejména těch velkých. A to je vážná politická věc. Takže chlapci by se měli soustředit hlavně na to, aby nedělali blbosti na radnici, nezavírali Vinohradské ulice, nezavírali mosty, nenechali je padat, nevymýšleli hlouposti o tom, jak zavedou městskou hromadnou dopravu zdarma a jak bude jednoduché sehnat 4 a čtvrt miliardy korun, kterými zaplácnou ve městském rozpočtu tuto díru. Takže, víte, to je hloupost na hloupost. Oni na to prostě nemají. Samozřejmě, já straně přeji, aby měla v Praze co nejlepší výsledek, ale myslím, že by měli projevit určitou pokoru a skromnost.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy mluvíte o špatných preferencí, o chybách lidí ve vedení strany. Do toho počítáte i nové vedení – pana Hamáčka a Zimolu? Ti jsou tam nakonec jen pár měsíců….

To ne. Tito lidé se snaží opravdu se stranou něco udělat, zlepšit. Ale přece není možné ty věci stavět na ultimátech a justamentech, tak jako staví kámošové Miroslava Pocheho vedení pražské městské organizace sociální demokracie do situace, která je pro ně prakticky neřešitelná. Prezident to nechce, má k tomu asi své důvody. Zřejmě jiné, než ty, které říká. Ty důvody mohou být vážnější. Premiér to také nechce, z nějakých důvodů. A myslím, že pan Poche zase není takový bourák, aby nemohl zkusit něco jiného, než na co nemá. Když ho srovnám třeba s panem Kohoutem, nebo panem Kmoníčkem, tak je to druhá liga. Měl by být rozumný a nedělat problémy, tak aby konečně ta vláda mohla bez problémů pracovat. Aby bylo vidět na výsledky ministrů sociální demokracie. Měl by se s tím smířit. Prostě, musí si vybojovat ten pašalík v Evropském parlamentu znovu. No ale při jeho schopnostech se obávám, že to nebude tak jednoduché.

Miroslav Poche se ovšem nechal uvést do speciální neplacené funkce šéfporadce. Dá se tak říci, že ministerstvo zahraničí tímto způsobem vlastně bude řídit a obešel tak vlastně Miloše Zemana, který ho odmítl jmenovat ministrem?

Jakmile se pokusí, jako politický poradce, přijmout velvyslance některé země, tak se může stát, že ten velvyslanec třeba také odjede z Prahy. Prostě nemůže za ministra přijímat velvyslance. V podstatě nějaký úředník ministerstva nemůže vykonávat takovéto protokolární věci na takovéto úrovni. To prostě nejde.

Psali jsme: Poche a Malá pryč. Jaroslav Foldyna naznačil, co by mohlo následovat v dění kolem vlády „Amatérská šmíra.“ Ústavní právník Kysela dostal prostor a ten bohatě využil k pohanění prezidenta. A v Ústavě by provedl tyto změny Hamáček chválí komunisty: Zachovali se zodpovědně Kámošové pana Pocheho. Nikdy neřídil nic víc, než svou sekretářku. Bývalý předseda ČSSD odklápí poklop pražské organizace

Vy jste se také nedávno vyjádřil ohledně Andreje Babiše. Napsal jste například: „Trestně stíhaná osoba v čele vlády, navíc s fungujícím a vynikajícím analytickým a marketingovým zázemím, je prostě fenomén, se kterým si lze jen těžko poradit.“ Čím podle Vás Andrej Babiš český národ okouzlil tak, že lidem nevadí právě ani ono trestní stíhání? A podle Vašeho názoru a zkušeností, může jít v podstatě jen o určitý „boom“, nebo to bude mít dlouhého trvání?

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 12% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 7% Netěším. Chci předčasné volby 81% hlasovalo: 9662 lidí

Takže to je jeden fenomén – vynikající analytické zázemí, kdy ten tým mu říká, tak jako to říkali kdysi mne, na co by se měl zaměřit, co lidi zajímá, co lidi nezajímá. Ne, co chtějí slyšet. Politik samozřejmě musí někdy říkat i věci, které lidé nechtějí slyšet. Ale to si myslím, že pan Babiš zase tak moc nedělá. On říká věci, které lidi chtějí slyšet. Ale kromě toho má ohromnou výhodu, kterou jsem ani já, ani žádný jiný šéf demokratické politické strany neměl, že má polovinu médií na své straně. To je jako Berlusconi v Itálii. Také nebylo snadné Berlusconiho „trhnout mezi dveřma“, trvalo to dlouhá léta.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Asi před čtrnácti dny rozhodlo předsednictvo ČSSD, že nebudete moci jako nezávislí kandidát usilovat o vstup do Senátu v Ostravě s podporou sociální demokracie. Co k takovému rozhodnutí podle vás předsednictvo vedlo? Nakonec, vaši nominaci doporučil členům právě Jan Hamáček…

Myslím, že většina toho předsednictva jsou stále ještě Sobotkovi pohrobci, to je potřeba vědět. Angažují se tam kmotři typu magistra Pokorného, pan Růžička a spol. To je silná skupina lidí, která prostě nechce připustit můj návrat do politiky. Ale je jim to houby platné. Protože s podporou ostravské sociální demokracie a některých dalších politických stran, hovořili jsme třeba i s panem Hannigem ze strany Rozumní, budu kandidovat v Ostravě do Senátu. Těch tisíc podpisů už vlastně za týden máme. Takže budeme ve sběru podpisů pokračovat dál, tak abychom věděli, jak na tom s podporou opravdu jsme. Je to možnost s těmi lidmi mluvit. Já jsem v pátek v Ostravě byl. Mluvil jsem během dne s několika stovkami lidí. Domnívám se, že u té aktivní části lidí, kteří půjdou volit do Senátu, existuje slušná šance na moji podporu. A myslím si, že pánové, kteří před 14 dny zabránili mému příchodu na kandidátku sociální demokracie, by se měli vzpamatovat. Protože pokud bych byl třeba zvolen (což samozřejmě není nic jistého, při těch preferencích sociální demokracie – 5 až 6 procent, ale lidé mne dnes vnímají jako člověka nezávislého….), tak pak z toho budou každoročně nějaké peníze. Takže to jejich rozhodnutí je také nepraktické. To je 6 krát 900 tisíc, tedy přes pět milionů, o které vlastně tímto rozhodnutím možná ochudili stranickou kasu, která penězi neoplývá. Takže myslím, že by se měli vzpamatovat, a to rozhodnutí rychle revokovat.

Já na tom závislý nejsem, to je zřejmé. Víte, na druhou stranu, zase to není tak špatné, být nezávislý bez podpory Sobotkovců. Ale jsem rád, že pánové Hamáček, Zimola a další mne v této kandidatuře podporují. A já také vidím tu jejich snahu sociální demokracii vyvést z té slepé uličky, do které ji dostal Sobotka, Chovanec, Zaorálek a podobní lidé. A samozřejmě to jejich úsilí budu podporovat.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora