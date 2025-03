Josef Mašín: Zelenskyj se v Bílém domě choval jako v kyjevském cirkuse. Drze

Co si myslíte o drsném projevu amerického viceprezidenta J. D. Vance a jeho vystupování na bezpečnostní konferenci v Mnichově?

Je mi hrozně líto, že jemné duše evropských představitelů byly zraněny, myslíte-li, že projev na ně byl hrubý. Předseda konference Christoph Heusgen se v roce 2017 vysmíval Donaldu Trumpovi, když tento v OSN vyzýval Německo, aby nebylo závislé na ruském plynu. Stejným způsobem bylo přijato představiteli NATO a Merkelovou druhé Trumpovo varování o následcích chování členů NATO v Bruselu 2018. A Heusgen najednou pláče, když viceprezident J. D. Vance hovoří o tom, že Evropa by měla stát na vlastních nohou.

Vanceův projev byl nejlepším projevem posledních let, který jsem slyšel, a pravdivě popsal dnešní stav Evropy a jejich vůdců.

Evropa nejspíš Americe přestala naslouchat. Co vy na to?

Evropa by se měla umět postarat sama o sebe. Tohoto úkolu se však zřekla už v roce 1989, kdy se bývalé sovětské satelity staly svobodnými a později vstoupily do NATO. Své povinnosti vůči NATO však nikdy neplnily.

Má tak pátý článek NATO, kterým se členské země zavazují přispět na pomoc napadeným členům, ještě vůbec platnost?

Má Amerika chránit země, které svým neuváženým jednáním aktivují pátý článek? Oni vyvolají válku, a budou volat „Ameriko, pomoz“! Severoatlantický pakt je od pádu zdi v Berlíně a od rozpadu SSSR přežitek. Při neplnění svých povinností mnoha členy nemá cenu.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8107 lidí Představitelé tří desítek zemí, takzvané koalice ochotných, se ve čtvrtek v Paříži setkali na speciálním summitu o Ukrajině. Co vy na to?

Vždy se snažím na každou situaci nahlížet také ze strany toho druhého účastníka, kterým je v tomto případě Rusko. Biden se Zelenským si v září 2024 mysleli, že míru bude dosaženo vítězstvím Ukrajiny. Vyloučili Putina z jednání a sami chtěli diktovat podmínky míru. Zelenskyj se pak velmi podivoval, když on sám nebyl pozván na jednání v Rijádu. Vždy je třeba mluvit s nepřítelem. To se týká nejen Ruska, ale i Číny.

To by si měli uvědomit evropští představitelé, kteří se stále scházejí ve snaze demonstrovat evropskou jednotu a sílu. Hovoří se o vlastních obranných složkách Evropské unie. Nedivím se Putinovi, že nechce Ukrajinu v NATO ani v EU. Hlavně je třeba si uvědomit, že čím později se domluví příměří, tím hůř pro Ukrajinu. Rusko již ovládá 23 % území Ukrajiny, a ta již přišla o třetinu svých obyvatel. Tomu všemu se dalo předejít již druhý den po započetí války, čemuž ale zabránili Boris Johnson a Joe Biden.

V Evropě bylo mnoho státníků přinejmenším rozpačitých z toho, jak se americký prezident Donald Trump choval při setkání k vůdci Ukrajiny Volodymyru Zelenskému. Muselo to být?

Otázka nezní, jak se choval Trump – ale jak se choval Zelenskyj, tedy ten, který o něco žádal. Pohybuji se pětašedesát let v byznysu a vždy chodím oblečen úměrně situaci, mnoho firem má svůj dress code. Tady šlo o důstojnost Bílého domu, potažmo USA. Zelenskyj se choval tak, jako kdyby byl v cirkuse v Kyjevě. Přitom se jednalo o samotnou existenci jeho země!

Zelenskyj přišel do Oválné pracovny s předem vyjednanou dohodou, která nakonec nebyla podepsána. Jeho chování vůči prezidentovi USA, na kterých stojí 90 % podpory obrany Ukrajiny proti Rusku, bylo drzé.

Prezident Trump uvaluje daně na jednotlivé státy dosti neuváženě, jak se to ukázalo s Kanadou. Nedávno uvalil clo ve výši 25 % na všechna auta, která nebyla vyrobena v USA. Je to uvážené?

Celní politika prezidenta Trumpa je součástí jeho vyjednávací strategie. Výše cla například vůči Evropě není dostatečná, měla by být vyšší. Dosud se platilo clo 2,5 % při dovozu auta z Evropy do USA plus prodejní poplatky. Přitom když dovezete auto z USA do Německa, zaplatíte clo 10 % a k tomu DPH 19 %, tedy celkem přibližně 29 % navíc. Teď se situace trochu vyrovnala, ale stále je dovoz aut výhodnější pro Evropu. Tato cla samozřejmě postihnou i Česko, ačkoliv není primárním prodejcem aut, je pouze montovnou, takže následky celní politiky pocítí s mírným zpožděním.

USA mají největší státní dluh na světě řádově v desítkách bilionů amerických dolarů. Nedostanou se tak do určité obchodní izolace?

USA nemají peníze na to, aby mohly vykonávat jakousi funkci světového četníka. Hrubý domácí produkt a produktivita amerických občanů na to nestačí, takže si musíme půjčovat. Naši politici si půjčovali, kde se dalo, a pak to rozdávali všude po světě.

Co říkáte na to, že byl omezen provoz Hlasu Ameriky?

Tento krok vítám. Hlas Ameriky přestal plnit svou funkci, stala se z něj propaganda modernistických ideologií, a ta stanice měla být zavřena jíž dávno, stejně jako Svobodná Evropa. Je nemyslitelné, že by Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) rozdávala šedesát miliard dolarů každý rok na podporu woke ideologií.

Myšlenka elektromobility představovaná na světové úrovni Elonem Muskem se zatím v Evropě moc nechytá. Nicméně předpoklady Green Dealu ji k tomu zavazují. Není špatné zaměňovat sny za realitu?

Evropa s Green Dealem a s Pařížskou dohodou o klimatu páchá sebevraždu již několik let. Bylo šokující pozorovat, jak dospělí státníci zírají s otevřenými ústy na dítě Gretu Thunbergovou. Brusel vraždí Evropu.

Green Deal a Pařížská dohoda o klimatu jsou šílenství, kterému Evropa propadla. Působení automobilismu na takzvané oteplování zeměkoule je nepatrné, ale dost se o tom lže a hodně se to zneužívá.

Elon Musk je neobyčejně inteligentní a prozíravý člověk, jinak by nedošel tak daleko.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12538 lidí

Tato občanská válka pokračuje v útocích vůči Muskovi, na prodejny Tesla, na jeho automobily, která jsou nejpokročilejšími auty na světě. Již dříve se Musk nabídl zachránit pomocí jím vyvinutých raket dva ve vesmíru zapomenuté astronauty, které Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) nebyl schopen vrátit na zem. Biden tuto nabídku odmítl, byť hrozilo riziko možné ztráty životů těchto astronautů, a to vše jen proto, že Musk v té době již podporoval Trumpovu volební kampaň.

Vždy jste se stavěl proti Rusku negativně, ale nyní jako by se to měnilo. Co to znamená?

Já ani můj bratr jsme se nikdy proti Rusům negativně nestavěli. My jsme bojovali s pochopy československého komunismu a Sovětského svazu. Stalin nebyl Rus, ale Gruzínec. Chruščov nebyl Rus, ale Ukrajinec. Ztotožňovat období druhé světové války nebo studené války s konfliktem na Ukrajině je naprosto nesmyslné. Komunismus Lenina a Stalina je dávno mrtvý. Je nahrazen evropským a americkým hnutím woke.

Rusko i Ukrajina nikdy nebyly a nejsou demokraciemi, byly a jsou oligarchiemi. Do 24. 2. 2022 byla Ukrajina v ústech evropských politiků tou nejzkorumpovanější zemí Evropy a její armády byly fašistické.

Podporovat ty hlupce, kteří bojují na jedné, či druhé straně, je zločinem. Jsou to lidé obelhaní tak, aby bojovali za zájmy oligarchů. Válka na Ukrajině je první zelenou válkou Bidena a Johnsona vynesená na zádech Ukrajinců, kterou dnešní evropští politici chtějí vybojovat až do posledního Ukrajince.