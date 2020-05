Jsme pouhou kolonií Německa? Radek Rozvoral reaguje: Podívejte se, kdo dnes EU řídí

ROZHOVOR „Evropskou unii chápeme jako nefunkční byrokratický aparát, který pouze dobře platí svou početnou armádu úředníků, nařizuje nám, co máme dělat, a podporuje multikulturní ideologii. Naše země má dostatek schopných a pracovitých lidí, což se projevilo i nyní, když byl nedostatek zdravotnického materiálu. My našim občanům věříme a jsme přesvědčeni, že i po skončení této krize v důsledku nemoci covid-19 se naše ekonomika opět rozeběhne,“ myslí si Radek Rozvoral, místopředseda poslaneckého klubu SPD. „Evropská spolupráce je potřeba, ale ne tak, jak to předvádí svým diktátem EU. Je třeba nastolit spolupráci svobodných a suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu,“ dodává.

Navrhli jste ve Sněmovně vypsání referenda o vystoupení ČR z EU. Proč, a proč v téhle době? Nemají lidé teď jiné starosti?

Rozhodně si myslím, že právě nyní byla ta správná doba, a velice nás mrzí, že návrh našeho předsedy hnutí SPD Tomia Okamury nenašel podporu u ostatních parlamentních stran, a tak nebyl zařazen na program 45. schůze Poslanecké sněmovny dne 21. dubna 2020. Občané si mohli sami udělat obrázek, co lídři Evropské unie učinili za kroky, aby zamezili šíření koronavirové pandemie hned v jejích počátcích. EU ale vůbec nereagovala a spíše ještě hrozila sankcemi zemím, které se rozhodly přijmout svá rozhodnutí k zabránění této pandemie, viz například Maďarsko, a dále také kritizovala další země včetně České republiky za uzavření svých státních hranic. Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 5% Nevěřím 95% hlasovalo: 9355 lidí

Ostatní strany v parlamentu, jak i uvádíte, váš návrh zamítly, na což reagoval německý velvyslanec Christoph Israng. K tomu píšete: „Ten svým tweetem burcoval, aby své české partnery a přátele získal ještě více pro Evropu. Z toho je jasně vidět, že se evropské elity bojí moci lidu jako čert kříže a Německo se bojí, že přijde o svoji kolonii.“ Myslíte, že jsme kolonií Německa?

Vycházejme z toho, kdo současnou Evropskou unii řídí, a jakému zájmu se celá politika EU podřizuje. Je to Německo v čele se svou kancléřkou Angelou Merkelovou a Francie v čele se svým prezidentem Emmanuelem Macronem. Německý velvyslanec Christoph Israng je politik zcela oddaný kancléřce Merkelové, o čem svědčí i jeho reakce na náš návrh k zařazení nového bodu o vypsání referenda o vystoupení ČR z EU.

To, že nás vnímají vrcholní němečtí probruselští politici jako „svou kolonii“, lze odvodit z mnoha případů, například v jaké podřadné kvalitě k nám vyvážejí potraviny, jak se dívají na naše občany pracující v Německu, jak využívají naši levnou pracovní sílu, jak vyvádějí mnohamiliardové dividendy bez zdanění z naší země, a mohl bych jmenovat celou řadu dalších příkladů.

Když už jsme u Evropské unie, je fakt, že v počátcích koronavirové krize EU zaspala. Nicméně, teď nastane ekonomický propad, a to asi dost velký. Může nám být v této situaci EU přece jen prospěšná?

Hnutí SPD prosazuje vypsání referenda na vystoupení naší země z EU od svého založení, takže to bylo už před koronavirovou krizí. Těch důvodů je mnoho, neboť Evropskou unii chápeme jako nefunkční byrokratický aparát, který pouze dobře platí svou početnou armádu úředníků, nařizuje nám, co máme dělat, a podporuje multikulturní ideologii.

Naše země má dostatek schopných a pracovitých lidí, což se projevilo i nyní, když byl nedostatek zdravotnického materiálu. My našim občanům věříme a jsme přesvědčeni, že i po skončení této krize v důsledku nemoci covid-19 se naše ekonomika opět rozeběhne, a to díky našim firmám, podnikatelům, živnostníkům a všem pracujícím občanům.

EU by nám pouze poskytla finance, které tam stejně, pouze jinou cestou posíláme, a ještě by nám přikazovala, na co je můžeme, či spíše nemůžeme použít. Evropská spolupráce je potřeba, ale ne tak, jak to předvádí svým diktátem EU. Je třeba nastolit spolupráci svobodných a suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Postupně dochází k rozvolňování restriktivních opatření. Jsou u toho dva postoje. Jeden namítá, že rozvolňování omezení je příliš rychlé, druzí zase, že už mělo přijít dávno. Který postoj je vám bližší?

Předsednictvo našeho hnutí zastává názor, že musíme situaci vzniklou v důsledku koronavirové pandemie neustále vyhodnocovat (to je úkol odborníků a specialistů) a následně přijímat politická rozhodnutí, což je úkol především nás politiků. Zdraví našich občanů při tomto rozhodování musí být prioritní. Podporujeme postupné rozvolňování restriktivních opatření s cílem nastartování naší ekonomiky po důkladné rozvaze a vyhodnocení dat od uvedených odborníků.

Jak vůbec hodnotíte restriktivní opatření zavedená v polovině března? Byla v pořádku?

Rozhodně přijatá opatření zavedená v polovině března byla nutná a naše hnutí je plně podpořilo. Vládě vyčítáme, že v počátcích pojala řešení koronavirové pandemie jako svoji politickou propagaci a otálela se zřízením Ústředního krizového štábu, i když situace jeho zřízení vyžadovala. Vláda rozhodla o jeho zřízení až 30. března.

Někteří lidé řeší, zda budou moci jet v létě na dovolenou k moři. Je vhodné, aby se ČR pokusila vyjednat dohodu s Chorvaty, aby to šlo? Nebylo by lepší pro jednou zůstat letos o dovolené v Česku?

Velice bych si přál, aby se naše země dobře v co nejkratším termínu vypořádala s koronavirovou pandemií a aby se nenaplnily některé scénáře, že by mohla přijít druhá, případně i třetí vlna, a to ještě s větší intenzitou. Proto apeluji na občany, ať jsou ostražití a dodržují všechna přijatá opatření a v maximální míře dbají na stanovenou hygienu. Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 5% Ne 93% Nevím 2% hlasovalo: 13274 lidí

Mějme na paměti, kdo patří mezi nejvíce ohrožené nemocí covid-19, že to jsou hlavně naši senioři, čili rodiče a prarodiče. Už z důvodu respektu k nim bychom cestu k moři mohli odložit. Vyčkejme, jak se situace bude dále vyvíjet. I v České republice je celá řada zajímavých míst, které stojí za to navštívit a pomůže se tím i našim podnikatelům a živnostníkům, kteří potřebují nastartovat svou obnovenou činnost.

Prezident Zeman prý tlačí na ministryni financí Schillerovou, aby zrušila dotace na solární elektrárny – tam prý Češi ročně platí 30 miliard korun. Uvítal byste takové rozhodnutí? A kde bychom měli ještě ušetřit?

Ano, takové návrhy jsou a všichni naši poslanci jsou jednoznačně pro. Podali jsme do Sněmovny celou řadu návrhů změn zákonů a pozměňovacích návrhů, které jsou vedeny s cílem úspory státních financí, jež by se daly využít na potřebnější věci. Hnutí SPD akceptuje, že řešení pandemie koronaviru a jejích následků vyžaduje prohloubení státního dluhu, ale požadujeme od vlády odpovědnou analýzu a odpovědné hospodaření.

Proto navrhujeme škrtnout nesmyslné výdaje v rozpočtu – těmi jsou například platby solárním baronům, nové nákupy pro armádu, rozbujelá státní byrokracie, inkluze ve školství, platby politickým neziskovkám, neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým a podobně. Souhrnem jde o částku významně převyšující 100 miliard.

O odstranění sochy Koněva v době nouzového stavu i přejmenování náměstí, ve kterém sídlí ruská ambasáda, se mluvilo hodně. Teď se rozebírá tvrzení novináře z Respektu Ondřeje Kundry, že před třemi týdny přijel do Prahy ruský špion, který měl mít v kufříku vysoce jedovatý ricin, údajně na likvidaci starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Co si o tom myslíte? Pokud je to tak, proč tedy nebyl muž s nebezpečným kufříkem dávno zatčen?

Hnutí SPD zastává názor, že je v zájmu našeho státu, potažmo našich občanů, aby Rusko nebylo nepřátelské.

A právě starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a spol. se snaží odstraněním sochy Koněva vyvolat konflikt s Ruskem. Zneužili nouzový stav, ve kterém se nemohou lidé shromažďovat, aby 3. dubna odstranili z náměstí Interbrigády sochu maršála Koněva. Vojáka a hrdiny boje s německou nacistickou Třetí říší, která měla ovládnout národy Evropy a některé vyhladit. Mezi těmi určenými k vyhlazení byl i český národ. Hnutí SPD považuje toto odstranění za čin historického barbarství a neúcty ke všem padlým sovětským vojákům, kteří položili svůj život za osvobození naší země.

Pokud jde o odpověď na údajného ruského špiona, to je otázka pro naše zpravodajské služby.

Jak se díváte na kritiku části politické evropské scény včetně naší vůči Maďarsku a premiéru Orbánovi? Jak jeho činnost hodnotíte vy?

Kritika Maďarska přichází hlavně z Evropské unie, které leží maďarský premiér Viktor Orbán hodně v žaludku. Orbán je známý svou tvrdou politikou proti nelegálním imigrantům a proti miliardáři Sorosovi, který hájí zájmy EU a finančně ji přes své politické neziskovky podporuje. Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 12009 lidí

V souvislosti s Orbánovými přijatými opatřeními v důsledku koronavirové pandemie pohrozila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen Maďarsku, že pokud jeho opatření přijatá v boji proti šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí Maďarsku řízení pro porušování unijních smluv. To si snad ani nezaslouží komentář a pouze to poukazuje na aroganci vrcholných politiků EU.

Musíme se jasně, stejně jako Maďarsko, postavit proti tomu, aby se Evropská unie vměšovala do vnitřních záležitostí suverénních států. EU nepomáhá, ale škodí. Maďarsko vnímáme jako našeho partnera, a to převážně v rámci zemí Visegrádu.

Ve stínu pandemie panuje nyní mediálně utajené napětí na řecko-turecké hranici. Sledujete ho? Co o něm soudíte?

Ve Středomoří se prudce zhoršuje bezpečnostní situace a konflikt mezi Řeckem a Tureckem lze označit jako časovanou bombu, která by měla za následek katastrofický scénář pro většinu evropských zemí. Turecko využívá migrační zbraň k prosazení svých agresivních záměrů a je skandální, že tureckou agresivní politiku podporují svou nečinností EU i NATO, které fakticky opustily Řecko a tolerují turecké agresivní akce.

Je to naneštěstí i hanba naší vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM, že podporuje tento zbabělý postup EU a NATO, který nahrává imigraci a islamizaci pod řízením Turecka.

