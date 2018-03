Kalousek, holčičky, které demonstrují, Soros, Putna, inteligence Němcové... Profesor Jan Keller zase naštve spoustu lidí

ROZHOVOR „Dění na Slovensku ovšem v lecčems připomíná kyjevský Majdan. Proto se obávám, že nyní vstupuje do zvlášť kritické fáze. Pokud si vzpomínáte, spory v Kyjevě byly v jednom okamžiku vyřešeny dohodou, kterou garantovali ministři zahraničí Německa a Francie. Když hrozilo, že vše dopadne smírně, začal někdo na ulicích střílet. V současnosti slovenská vláda po řadě ústupků nabízí kompromis, který by mohl situaci utišit. To, zda má Orbán pravdu, zjistíme právě teď,“ říká europoslanec Jan Keller.

Uplynulý týden protestovali studenti při výstražných stávkách po celé republice za dodržování ústavních zvyklostí. V reflexu Václav Klaus ml. odmítl, aby se politika míchala do škol. Miroslav Kalousek pak prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. Co si o tom myslíte? Bojují studenti za svobodu jako v roce 1989?

Především si myslím, že Miroslav Kalousek už úplně ztratil zbytky soudnosti. Neuvěřitelným způsobem shodil události v roce ´89. Lidé, kteří šli tehdy do ulic, nemohli vědět, zda nebudou za svůj protest potrestáni. Co riskují dnešní „revolucionáři“? Pokud jim učitel revoluci zakáže, budou ho skandalizovat a může z toho mít nepříjemnosti. Jsou uvolněni z výuky a nemusí ji nahrazovat. Pokud by se je odvážil třeba jen legitimovat na ulici policista, riskuje kázeňský postih. Večer po demonstraci si mohou demonstranti z obrazovky vychutnat lichocení zcela objektivních komentátorů, jak byli dobří. Mají naprostou svobodu nadávat na veřejných prostranstvích na nejvyšší státní činitele, mohou je urážet a pošklebovat se jim. Navíc si přitom udělají selfie. No řekněte, kdo z revolucionářů na to kdy měl?

Nezůstalo jen u středoškoláků a vysokoškoláků, jak bylo vidět na videozáznamech z náměstí Václava Havla, které zveřejnila DVTV, do stávky se zapojily i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás zpět Babiš se Zemanem „vrhnou do komunismu“. Část videa malých dětí, které se zapojily do stávky, koluje a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie“. Myslíte si, že pohled dvanáctiletého dítěte skutečně nemůže být pro politiky inspirací? O čem to svědčí, že se k politice vyjadřují i malé děti a jak vidět tuto akci studentů?

To není nic nového. Podobný případ popisuje Jaroslav Hašek v jednom z příběhů, který najdete v knize O dětech a zvířátkách. Vypráví o šestiletém hošíkovi, který čte každé ráno konzervativní noviny a pravidelně sleduje zprávy z burzy. Po večerech pak dělá rodičům přednášku o tom, že „my fojmujeme okolnosti, v nichž žijeme, ale tyto okolnosti též fojmují i nás“.

Mně osobně se to vystoupení dvanáctiletých dívčin z církevní školy docela líbilo. Jenom jedna z přednášejících se mi zdála tak trochu vyžilá. Asi už toho má za sebou hodně. Rozhodně bych oslovil mladší ročníky, nejsou ještě tak zkažené výchovou. Přečtěte si k tomu pedagogický román „Emil aneb o výchově“. Napsal to jistý Jean Jacques Rousseau, dívenky ho určitě budou znát. Někteří jejich učitelé možná také.

Tisíce lidí také demonstrovaly za Českou televizi. Prezident tento protest komentoval v TV Barrandov: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident, který to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl. Zmínil, že nikdo ČT neohrožuje a nikdy neútočil na svobodu slova. Jak brát slova prezidenta Miloše Zemana? A z čeho podle vás vyplynulo základní téma demonstrací, že je u nás ohrožena svoboda slova?



Proti prezidentu Zemanovi se přece demonstruje už šestým rokem prakticky nonstop. Tentokrát to bylo kvůli televizi, příště to bude zase určitě kvůli něčemu jinému. Kdyby se o televizi prezident nezmínil ani slovem, našla by se jistě jiná záminka.

I pokud by celý svůj prezidentský projev věnoval chvále na poslankyni Němcovou z ODS a vyzdvihoval její inteligenci, jsem přesvědčen, že ona by se stejně zvedla a na protest odešla. A tak vám jisté typy lidí přijdou demonstrovat i v případě, že Miloš Zeman prohlásí, že je špatné počasí. Ochotně budou proti této jeho provokaci stát třeba i hodinu v hustém dešti a na protest si schválně nevezmou deštníky. Já proti tomu nic nemám, je to jejich pojetí svobody.

V Deníku Referendum vyšel text jeho šéfredaktora a levicového aktivisty Jakuba Patočky, který analyzuje proměnu politického systému a současnou situaci na české politické scéně. Patočka vidí zásadní problém v neexistenci praktické politické strategie, která by dokázala čelit režimu šéfa hnutí ANO. Reakce na „Babišův režim“ jsou podle něj zoufale nepřipravené, a proto má Babiš volnou cestu k ovládnutí celé společnosti. „Proč nikdo nehrozí jak Babišovi, tak Zemanovi trestními následky za jejich současné spiknutí proti Parlamentu?“ ptá se Patočka. Lze to brát vážně? Měl by se podle vás objevit někdo a velmi rázně už proti Babišovi zakročit?

Nechtějte po mně, abych se vyjadřoval k Jakubu Patočkovi. Ve srovnání s jeho „analýzami“ působila recitace těch dvanáctiletých dívčin před Národním divadlem docela dospěle a vyzrále. Ať podá Patočka trestní oznámení na prezidenta a premiéra za spiknutí proti Parlamentu. Kdo mu v tom brání?

Martin C. Putna řekl, že vrahem Jana Kuciaka a jeho snoubenky v duchovním smyslu jsou podle něj Fico a český prezident Miloš Zeman. Oba podle něj patří před soud… Co na to říci?

Tatáž diagnóza jako u Patočky. Proč ještě Putna nepodal na oba „duchovní vrahy“ trestní oznámení? To se bude věčně jenom ukájet urážením politiků, když dobře ví, že se nemají jak vůči jeho sprostotám bránit? Pokud by skutečně stáli v čele našich států nebezpeční lidé, možná bychom se divili, jak by byl pan Putna zticha.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis George Sorose a jeho organizací, které podle něj útočí na vlády zemí, jež se migraci brání – včetně Maďarska, Česka a Slovenska. Soros podle něj chce přeměnit Evropu v kontinent migrantů. Co si o tom myslíte? A souvisí protesty u nás s děním na Slovensku?

Orbánova hypotéza je naprosto legitimní, i když já osobně nemám důkazy ani na její potvrzení, ani na její vyvrácení. Dění na Slovensku ovšem v lecčems připomíná kyjevský Majdan. Proto se obávám, že nyní vstupuje do zvlášť kritické fáze. Pokud si vzpomínáte, spory v Kyjevě byly v jednom okamžiku vyřešeny dohodou, kterou garantovali ministři zahraničí Německa a Francie. Když hrozilo, že vše dopadne smírně, začal někdo na ulicích střílet. V současnosti slovenská vláda po řadě ústupků nabízí kompromis, který by mohl situaci utišit. To, zda má Orbán pravdu, zjistíme právě teď.

Andrej Babiš opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá, a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Jak vidíte vyjednávání o vládě? A co hrozba předčasných voleb, i když Babiš tvrdí, že je nechce? Jak by asi dopadly?

Z vyjádření politiků ČSSD to vypadá, že strana je už opět rozpůlená. To je ovšem ten nejhorší ze všech možných postojů, i když uznávám, že pádné argumenty mají obě strany. Myslím si, že výsledkem budou předčasné volby. A v těch voliči sociální demokracii její rozpálenost a nerozhodnost spočítají. Je škoda, že si to ani jedna polovina strany neuvědomuje. Předčasné volby by s nejvyšší pravděpodobností dopadly podobně jako ty na podzim. Jen sociální demokracie riskuje, že v nich získá o dvě tři procenta méně než v těch posledních. Jak víme, její volební výsledek na podzim byl 7,2 procenta.

V Respektu vyšel s odkazem na průzkumy, které ukazují posilování hnutí ANO, článek, že téma antibabiš nefunguje. Co vlastně udělal Andrej Babiš s českou společností? Co by musel udělat špatně, aby ho Češi měli dost? Přichází s tématy jako zvyšování důchodů, slevy na jízdném, objíždí republiku a říká, co všechno zaplatí a postaví. Bude to nadále fungovat?

Věčně to fungovat nebude a Babiš spíše dříve než později z politiky odejde. Jediné, co zatím nevíme, je to, kolik z dnešních levicových i pravicových parlamentních stran bude v té době ještě existovat.

V Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jde o předěl ve vývoji EU? Otřese se „Brusel“? Bude nutné zcela přehodnotit nejen politiku migrace, nebo bude EU dále stabilní? Třeba i proto, že Merkelová bude v Německu dále pokračovat. Budou „antisystémové“, „populistické“ a „extremistické“ strany v Evropě posilovat, nebo slábnout?

Volby v Itálii jsou bezprecedentní, protože ty strany, které nazýváte tak nepěkně, poprvé suverénně zvítězily v jednom zakladatelském státu Evropské unie. Může to být otřes větší, než byl Brexit. Strany tohoto typu patrně do budoucna posílí. Ale ještě podstatnější může být, že jejich postoje začnou ve větší míře přejímat takzvané strany systémové. Kvůli pudu sebezáchovy a z taktických důvodů. Strany, které budou civilizační hrozby nadále ignorovat, budou dále slábnout. Můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi to jediné, co s tím můžeme dělat.

Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o EU. Plánují se do ní zapojit poslanci všech stran kromě SPD a KSČM. S návrhem vytvořit nadstranický klub, který se bude zabývat evropskou agendou přišla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Chybí tu hlasy, které o Unii mluví pravdivě a nedemagogicky,“ objasnila svůj záměr. Proevropské strany o pozitivech EU pro Česko informují málo nebo špatně, naopak euroskeptické strany prý neustále bombardují občany neúplnými nebo zcela nesmyslnými informacemi. Hlavním přínosem platformy mají být veřejné akce na půdě Sněmovny. Připomeňme, že olomoucká univerzita v rámci osvěty, nejen co se týká EU, bude prostřednictvím takzvané Občanské univerzity posílat studenty a dobrovolníky do regionů. Budou lidé naslouchat? Skončí v Česku díky osvětě, ať už od politiků, nebo dobrovolníků, trend euroskepticismu?

Začnu trochu osobně. Polovina lidí mi nadává, že v Bruselu zrazuji republiku a že jsem se nechal koupit. Druhá polovina mi nadává, že jsem zradil Evropu a mohu si podat ruku s těmi největšími euroskeptiky. Z toho vidíte, že moje pozice je naprosto vyvážená a že jsem natolik nestranný, že mi to může závidět i Česká televize. Upřímně vám řeknu, že držím palce každému, kdo bude lidi přesvědčovat o přínosech EU. Bohužel se mnozí čelní představitelé Evropské unie vyjadřují tak nevhodně a prosazují politiku tak neperspektivní, že se nebudu divit, když tu proevropskou agitaci nebudou lidé věřit ani paní Pekarové Adamové, ani těm olomouckým studentům. Je mi to opravdu líto, zasloužili bychom si inteligentnější Evropu. Podrobněji toto své stanovisko rozvádím v knize „Evropské rozpory ve světle migrace“.

autor: Lukáš Petřík