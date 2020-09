Kandidát ODS chce modrou v kraji i Senátu. Potom spustil o vládě a koronaviru

ROZHOVOR „Bezprecedentní diletantismus na všech úrovních řízení státu, chaos v nařizování a následném odvolávání bezpečnostních opatření v souvislosti s Covid-19, zbrklost v legislativě a zcela nesrozumitelná vnitřní i zahraniční politika, to vše by mohlo přivést k volebním urnám větší počet lidí. Současná vláda nám ukazuje, když použiji jejich vlastní slova, že náš národ řídí nemehla,“ řekl nám Pavel Staněk, kandidát do Senátu za ODS ve volebním obvodu Hradec Králové.

reklama

Pane doktore, před šesti lety byla volební účast v obvodě HK nadprůměrných 38,57 procenta, vítězem se stal prakticky neviditelný Jaroslav Malý. Jaké číslo vzhledem k současnému dění očekáváte letos?

Kdo ví, jaká volební účast nakonec bude, pevně věřím, že se lidi nenechají odradit strašákem koronaviru. Ale já věřím, že i díky krajským volbám bude účast minimálně stejně dobrá, jako byla v posledních senátních volbách. Ale vlastně očekávám účast i vyšší, právě díky tomu, čeho jsme nyní v politice svědky. Bezprecedentní diletantismus na všech úrovních řízení státu, chaos v nařizování a následném odvolávání bezpečnostních opatření v souvislosti s Covid-19, zbrklost v legislativě a zcela nesrozumitelná vnitřní i zahraniční politika, to vše by mohlo přivést k volebním urnám větší počet lidí. Současná vláda nám ukazuje, když použiji jejich vlastní slova, že náš národ řídí nemehla. Kdy jindy než ne právě teď, by měli ve volbách dostat důvěru schopní lidé.

Víc, než kdy jindy je v boji o horní komoru nutná osobní kampaň: probíhá už ve Vašem případě?

No samozřejmě, už dávno je v plném proudu. Osobní kampaň považuji za mimořádnou příležitost nasát od lidí spoustu důležitých informací, zjistit co je baví, co je štve, a neumím si představit, že by se někdo spokojil jen s vyvěšením plakátů a pak v obýváku čekal na výsledky. Já jsem svou volební kampaň postavil na maximálním kontaktu s lidmi. Náš senátní obvod č. 45 čítá 66 obcí a já je všechny projíždím křížem krážem, potkávám se s lidmi, mluvím s nimi, ptám se jich, s čím bych jim jako možný nový senátor mohl pomoct. A jsem překvapen tou mírou upřímnosti a vřelého přijetí, kterého se mi vesměs, zatím až na pár výjimek, dostává. Nejčastěji slýchám, že je dobře, když do Senátu chce někdo tak ještě relativně mladý a přitom zkušený, jako jsem já. Řada lidí zase se mnou chce řešit zcela konkrétní osobní problémy, vypráví mi o svých malých i velkých starostech a já díky tomu vidím, kolik práce čeká na Hradecku nového senátora. Protože senátor, jako každý jiný volený zástupce, je tu především pro lidi.

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 32220 lidí

Jak konkrétně byste pomáhal ze své senátní pozice městu Hradec Králové a jeho okolí? Co v tomto duchu za uplynulých šest let udělal senátor Malý?

Pokud jde o pana senátora Malého, to ať zhodnotí jeho voliči, v širším slova smyslu pak samozřejmě všichni voliči, až se budou rozhodovat, komu dají svůj hlas. Je zcela jenom a pouze na nich, aby posoudili, jestli a jak byl pro region přínosný, a také to, zda jeho viditelnost byla vyšší během uplynulého šestiletého období nebo víc nyní ve volební kampani. Pro úplnost musím a chci dodat, že se s ním znám velmi dobře osobně díky mému nadačnímu fondu, takže odpověď na tuto otázku je pro mě v mé nové roli politického konkurenta velmi složitá a mohla by být neobjektivní.

Ale k tomu důležitějšímu z vaší otázky, tedy jak bych pomáhal Hradecku. Především tím, že bych nebyl neviditelný politik, který se připomene, jen když se blíží volby. Chci pro naše lidi z Hradecka být "jejich člověkem v Praze", na kterého se můžou obrátit se svými problémy a přijít za ním kdykoliv je potřeba. Mám tu výhodu, že v Praze i ve vysoké politice se orientuji, takže žádný čas na rozkoukávání bych nepotřeboval. Okamžitě bych začal organizovat iniciativu propojující všechny lidi z Hradecka ve vysoké politice, abychom společně mohli pomáhat tady u nás doma, bez ohledu na stranickou příslušnost. Je toho tu hodně, co je potřeba udělat: urychlit stavby dálnic, silnic i rychlostních železnic, pomoct zdejším zemědělcům, spolupracovat s městy při zajišťování dostupného nájemního bydlení, pracovat na zlepšení klimatu měst. A to všechno je jen začátek.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 17256 lidí

Co byste Vy osobně vytknul magistrátu města, poslancům a senátorům zvoleným za HK v uplynulých letech?

Pokud jde o magistrát, pak jedním slovem – nečinnost. To se týká hlavně volebního období 2014–2018, kdy připravené projekty z dílny ODS už došly a nic nového vlastně nevznikalo. Město mělo svou vizi naposledy v projektech, kterým dal tvář architekt David Vávra, ale od té doby Hradečáci nevědí, jaké naše město chce být, kam se chce ubírat, jak bude vypadat za deset let. Současná koalice, která městu vládne druhým rokem, sice řadu věcí rozhýbala, ale tu myšlenku budoucího Hradce Hradečákům zatím také nedává. A v tom bych chtěl pomoct. Pokud jde o poslance, toho v Hradci Králové bohužel už druhé období nemáme a myslím, že je to znát. A co se týká senátora – já prosazuji koncept aktivního senátora, tedy člověka, který se vlastně na plný úvazek věnuje svému obvodu a nemá k tomu ještě dva nebo tři vedlejšáky. To je podle mne skutečně nešvar dnešní doby.

ODS měla svého času cejch kmotrovské strany, je to už pryč?

Hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Divoká devadesátá léta se beze zbytku podepsala na všech stranách naší politické scény, to nelze odestát a ano, týkalo se to i ODS, ale nijak zvlášť více nebo méně než ostatních stran. V každém případě je to minulost, s níž se ODS vypořádala. ODS čeká na nový impuls, novou sílu a svým způsobem ještě pořád i na nový restart. Legenda o "kmotrovské ODS" je poměrně ohraná písnička, která vyznívá zvlášť směšně v kontextu dneška, kdy činnost různých tzv. čistých, nekmotrovských hnutí postupně paralyzuje tuhle zemi. Je mi z toho smutno.

Fotogalerie: - Senát venku

Co říkáte na projevy Pavla Novotného? Chválíte, kritizujete?

V řadě případů mám pocit, že Pavel Novotný říká nahlas to, co si někteří jen myslí a nenašli by odvahu to říct nahlas. A to asi i včetně mně. Otázkou je ovšem forma, jakou svoje názory prezentuje a s tou já se prostě neztotožňuji. Přijde mi nedůstojná a dehonestující veřejně činnou osobu, i když vím, že jenom provokuje. Věřím, že ale právě to někomu imponuje.

ANO drtí Poslanecké volby, ovšem v senátních volbách jsou výsledky spíše žalostné, proč?

To je zajímavý fenomén. Možná to je proto, že přece jenom občané vnímají, co se u nás děje. A také to možná ukazuje na skutečnost, že v senátních volbách dává volič přednost jednotlivým osobnostem, které se obvykle soustředí spíše v tradičních stranách a populistickým hnutím se naštěstí spíše vyhýbají. Samozřejmě čest výjimkám.

Jak nahlížíte na diskutované spojení ODS a TOP 09 pro nadcházející sněmovní volby?

Nevím, nevím. Nemyslím si, že by se strana bez dalšího stala volitelnější jen proto, že se spojí s jinou. V tomhle případě prostě neplatí, že 1+1=3. Já se spíše kloním k názoru, že by se jednotlivé strany měly ve volbách utkat o voliče a až pak stavět koalice. A ODS by přirozeně měla mít ambici být tím, kdo takovou koalici sestavuje a je v ní seniorním partnerem. Pokud jde o spojení s TOP 09, byl to Miroslav Kalousek, který tlačil a dotlačil Petra Nečase k řadě věcí, které by ODS nikdy sama neprováděla, například zvýšení DPH nebo zavedení superhrubé mzdy. Ovoce této spolupráce sklízíme, bohužel, dodnes, kdy jsou tyto kroky přičítány na vrub ODS. Podobně kritický ale nejsem například ke koalicím pro jiné volby, například nyní ty krajské. Tam mi třeba takové svazky dávají větší smysl, a to i pro to, že jde snáz vytěžit lidský potenciál koaličních stran.

Častokrát padlo spojení "justiční mafie", "policejní stát", a to zejména s kauzou Nagyová & Nečas a zásahem tehdejšího útvaru Roberta Šlachty nejen na vládě. Co byste na to ze své právní erudice řekl?

Na mé hodnocení jako právníka se snad ani neptejte. Spíše, než pro právní hodnocení si dovolím sáhnout k tomu politickému, a užiji pojmy jako je státní převrat nebo puč. Dnes, ve světle nepotvrzených obvinění a osvobozujících rozsudků, je už zcela nabíledni, že šlo o zkonstruovanou kauzu, která jedny měla od moci odstavit a jiné k moci přivést.

Fotogalerie: - Třicet let pod přísahou

Co byste vzkázal Hradečákům v souvislosti s volbami do Senátu a stále ještě oranžovým krajem?

Můj vzkaz je samozřejmě jednoznačný – přebarvit! Kraj i Senát! Namodro! (smích) Ne, vážně. Nejde jen o nějaké stranické soupeření, jde o střet idejí a osobností. Na jedné straně sledujeme zahazování a projídání budoucnosti, doprovázené poklonkováním populistům. Na druhé straně je liberálně-konzervativní politika, která má jistě také své chyby, ale která tradičně říká, že je třeba podporovat úspěšné a ochránit slabé. A to je svět, ve kterém chci žít.

Jedna horká otázka: patrně máme co dělat s druhou vlnou Covid-19. Co teď bude podle vás nejdůležitější?

Nejsem lékař, takže můj názor je čistě laický, to podtrhuji, ale prosím vás, vezměme rozum do hrsti a pamatujme, že na jedné straně samozřejmě opatrnosti nezbývá, ale na druhé – nejhorší smrt je z vyděšení. Nepanikařme, netrapme se, ale naopak bojujme a vytrvejme. A zachovejme si odvahu a dobrou náladu, budeme ji potřebovat. A pak si ještě zachovejme pospolitost, toleranci a vzájemnou ohleduplnost. Pak nás žádná nemoc neporazí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.