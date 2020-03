Karanténu na Prymulu a podobné vykuky, žádá libertarián Kříž. Budeme jak v Číně, absolutní kontrola. Prožíváme to znovu, jsme nepoučitelní pitomci

reklama

Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula se u Václava Moravce nechal slyšet, že uzavřené hranice by kvůli šíření koronavirové nákazy mohly podle některých scénářů vydržet ještě rok až dva. Jde podle vás o zbytečné strašení obyvatel?

Ne, nejde o strašení obyvatel, vystrašit lidi k smrti se už totiž podařilo. Tohle je jen první zkušební balónek, který má zjistit, co jsou lidi ochotni snést. Dnes se to nazývá „Overtonova okna“, ale dělali to i bolševici – jde o určitý způsob manipulace s davem. Způsob, jak lidi postupně dovést k tomu, aby přijali, a dokonce podporovali něco, co je na začátku naprosto nepřijatelné. Naše věrchuška prostě chce mít lidi na co nejmenším dvorku a co nejdelší bič. Neobolševici už nechtějí k socialismu směřovat jako doteď, oni ho chtějí zavést!

Vy jste patřil v roce 1989 k vůdcům studentského hnutí, u kterého patřily otevřené hranice k hlavním požadavkům. Nyní ale nastala situace, která jejich krátkodobé uzavření ospravedlňuje. Jak moc se to ve vás střetává? A co by podle vás bylo nejlepším řešením, abychom zvládli epidemii a současně si uchovali tuto důležitou svobodu?

Kde jste vzal, že epidemie ospravedlňuje uzavření hranic? To jen dokumentuje všeobecné a naprosté nepochopení toho, co má stát dělat. Měl být připravený, má to zákonem nakázané. Různé krizové scénáře, nacvičené postupy podle nich, týmy lidí, kteří vědí, co mají dělat, státní hmotné rezervy mají mít na skladech to, co je k daným scénářům potřebné, ne to, co jim kamarádíčci za malé všimné prodají. Jenže stát je schopen tak akorát pustit jednou měsíčně sirény. Zřejmě aby ty tisíce lidí, co jsou placeni za to, že budou připraveni na krizové situace, měli důkaz, že „nacvičují“, jak jim zákon přikazuje. Dnešní stát totiž umí jen paušálně přikazovat a zakazovat. Jakmile má udělat něco pozitivního, tak selhává. To, co vidíme s koronavirem, je to samé, co silnice, pošta, železnice, soudnictví... Jen je to v oblasti, na kterou si ještě lidi nezvykli.

Stát nemá co mluvit lidem do toho, jak a kde se pohybují. Pokud chce někdo riskovat, je to jeho věc. Horníkům a kaskadérům taky nikdo nezakazuje, aby pracovali, i když je to „nebezpečné“. Ať si každý posoudí rizika sám. A kdo se nechce pouštět do jakéhokoliv rizika, ať sedí zamčený doma a nechává se zásobovat pomocí kurýrů. Možná by bylo dobré vyhlásit karanténu na Prymulu a podobné vykuky. Zavřít je hezky, aby nevylézali a neškodili otravováním jiných.

Aby bylo jasno – já nebrojím proti opatrnosti, sám jsem opatrný velmi. Ale v životě by mě nenapadlo někomu jinému nařizovat, jak má žít. To je úchylné.

Když odhlédneme jen od ČR, tak víceméně všude ve světě zaznívají názory, že hlavní obětí současné situace bude otevřený svět. Ať už fyzicky, že státy budou zpřísňovat pravidla pro mezinárodní cestování, nebo mentálně v podobě zpochybnění všemocnosti a výhodnosti konceptu globalizace. Sdílíte tento názor?

Naprosto. Bohužel. A bude to změna k horšímu. Řešením by totiž bylo naopak osekat pravomoci státu, který nepomáhá, jen škodí. Bohužel se daří lidi neustálým tlakem přesvědčit, že jejich bližní je nezodpovědné hovado a že jejich sociálním partnerem je politik a úředník. Vadí něco „lidu“? Prostě to zakážeme.

A jedou v tom prakticky všechny elity, nejen ty politické a úřednické. Každý se totiž jen klepe na to, aby on byl ten, koho všichni poslouchají. Proto ani prakticky neexistuje politická opozice, proto je neúspěšná. Oni totiž všichni chtějí dělat to samé – kontrolovat a přikazovat. Liší se jen v detailech.

Stát má sloužit, ne nutit lidi žít podle toho, jak si usmyslí politik, úředník… nebo většina obyvatel. O tom, co je dobré pro každého z nás, se totiž nehlasuje. Pravdu si nelze odhlasovat! Proto je řešením svoboda, nikoliv více demokracie a více demokratického centralismu. Ne nadarmo Lenin říkal, že čím více demokracie, tím blíže socialismus. Prožíváme to znovu, jak nepoučitelní pitomci.

A rovněž evropská integrace dostává těžce zabrat. Myšlenka evropské solidarity vypadá v situaci, kdy si členské země navzájem kradou před nosem kamiony s rouškami (a nejaktivnější je v tom Německo, morální maják celé integrace) a nejpostiženější Itálie byla po migrační krizi již podruhé v krátké době nechána na holičkách, spíš jako hezká pohádka...

Možná vás překvapím, ale na EU nadávat v tomto nebudu. Tohle přece není chyba EU! EU má zajišťovat volný pohyb lidí, zboží a kapitálu; to, že k se k tomu uzavřela navenek, že k tomu navěsila dotace a odporné regulace, je samozřejmě špatně, ale v oblasti bezpečnosti a zdraví kompetence nemá.

To, co předvádějí vlády členských zemí, je odsouzeníhodné. Dělají totiž ta samá debilní opatření jako naše vláda.

Vraťme se do ČR. Když to rozšíříme ze zavřených hranic na všechna omezení. Máte, s vědomím všech aktuálních informací, obavu z toho, že by opatření proti koronaviru mohla vést k ohrožení svobody v ČR?

Ale vždyť už vedou! Svoboda je možnost dělat si na svém za své, co chci, pokud tím nezasahuji do analogické možnosti jiného. Máte snad pocit, že obchody a restaurace, které vláda zavřela, tuto možnost mají? Máte pocit, že když se nemůžete potkat se svými kamarády, že vám někdo na vaši svobodu nesáhl? A bude to horší… bohužel.

Konkrétním příkladem je tzv. „inteligentní karanténa“, jak ji prezentoval Roman Prymula na začátku týdne. Ta má spočívat v trasování pozitivně testovaných podle dat z mobilních telefonů nebo platebních karet. Někteří vyjadřují obavy, že systém a infrastruktura, které za tímto účelem vzniknou, budou už zavánět „velkým bratrem“. Sdílíte tyto obavy?

Samozřejmě. Stát tím směrem postupuje dlouhodobě, podívejte se na nedávnou aféru s „e-shopem“ na dálniční známky. Tohle je jen vítaná záminka. Budeme jak v Číně, absolutní kontrola, kamery na ulicích i v prostředcích hromadné dopravy, věrchuška si nás chce ještě víc pěstovat na daně. Přitom by stačilo, aby zcela pasivně do mapy zanášeli údaje o tom, odkud je prokazatelně nakažený jedinec, jako to má třeba Hongkong. Jenže jen naivka by věřil, že těm „velkým klukům nahoře“ jde o blaho lidu.

Nejnovější opatření vlády k obnově ekonomiky po epidemii jste v nadsázce nazval „loupež tisíciletí“. V čem spočívá jejich nebezpečí?

Ona „loupež tisíciletí“ spočívá v tom, že vláda, i když to zatím asi není patrné, způsobila a způsobuje svými nesmyslnými plošnými opatřeními obrovské ekonomické škody. A i když je v krizovém zákoně jasně psané, že když vláda takto někoho poškodí, musí mu nahradit škodu. A už jsou tu první „balónky“ s výklady, že tak to vlastně vůbec není, vláda navíc mění právní základ svých opatření, právě proto, že když „dbá o zdraví lidu“, tak nemusí nikomu nic platit, na rozdíl od postupu podle zákona, podle kterého postupovala doteď. A pozor – už se objevují prohlášení, komu vláda „pomůže“. Všechny poškodí a pak „vybraným“ pomůže. Z peněz všech.

A tipuju, že Schillerová s Babišem (a nejen oni) už mají seznamy firem, kterým se pomáhat nebude, na které naopak „zakleknou“ loajální úředníci… a pak zřejmě přijde nějaká výhodná nabídka, kterou nebude možné odmítnout, ze strany nějakého nejmenovaného holdingu. Pro „svěřenský fond“ je jistě dnešní epidemie obchodní příležitost, která nemá obdoby!

Tipuji, že HDP poklesne nejméně o 20 %. Bude fakt mizerně. Vláda si bude kupovat hlasy ještě více, než to dělala doteď. Přitom to jediné, co by mělo smysl, je co nejdřív zrušit plošná opatření, nahradit všechny škody, osekat stát na minimum, snížit daně a regulace…. A nechat lidi a firmy být. Ale hodně bych se divil, kdyby stát úředníkům a politikům snížil platy na polovinu, nebo dokonce že by jich 70 % propustil.

Na druhou stranu řada podnikatelů, ale třeba i vědeckých ústavů nebo laboratoří předvádí právě v krizové situaci neuvěřitelnou kreativitu a dokáže předvádět mimořádné výkony. Mohla by právě tato kreativita být zárodkem budoucí prosperity?

Samozřejmě! Než náš premiér zjistil, že má nosit roušku, a nějaký pitomec mu poradil, aby si ji nechal ušít v barvách české vlajky (zřejmě aby zaujal víc než Hamáček se svým červeným svetrem a džíny, když už nikdo neumí zaujmout tím, že něco kloudného zorganizuje), v Indii vyvinuli test, který za pár stovek korun otestuje asi tisíc lidí a výsledek je dostupný do tří hodin! A než naše vláda přišla na trik, jak navléknout nová opatření tak, aby nemusela hradit škody ani teoreticky, měli ho schválený k použití! Kreativita a akceschopnost lidí a firem je o několik řádů výš než u politiků a úředníků. Jen kdyby jim stát nebránil, neotravoval, neházel klacky pod nohy…

Politici a úředníci totiž z 90 % obhajují sebe a svoji potřebnost. Na tvorbu něčeho pozitivního jim prakticky nezbývá čas, a i to je většinou zbytečné. Nedávno jsem se byl podívat na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, zrovna se tam řešila novela vodního zákona. To zaujetí, s jakým se řešilo, zda definice sucha je správná, zda komise přes sucho budou totožné s komisemi povodňovými, zda budou fungovat podle správného řádu a jejich rozhodování bude dodržovat zásady rozhodování kolektivních orgánů… Myslíte, že teď ti poslanci a ministerští úředníci, kteří to tam zarputile řešili, mají pocit, že měli možná řešit něco podstatnějšího? Ani omylem.

Pokud bychom byli schopni radikálně zredukovat stát, tak jsme do dvaceti let nejbohatší stát na světě. Protože lidi jsou tu neuvěřitelně schopní. Jen nás, jak známo, „řídí nemehla“. A neschopné svině, dodal bych já.

Co ukázala současná situace o české společnosti? Na jednu stranu se připomíná ohromná vlna solidarity, kreativity a schopnosti veřejnosti nepříjemnou situaci zvládnout, na druhou stranu se objevují zprávy o přehnaných reakcích, dokonce třeba udávání sousedů na policii, že vyšli ven bez roušky, atd…

Lidi jsou tu v drtivé většině naprosto senzační! Jsem rád, že tu žiju, že jsem měl to štěstí a narodil se tu! A že je tu pár idiotů, kteří udávají? Vždycky byli. Za Hitlera, za bolševika, za Babiše… Jde jen o to, jak s nimi „systém“ naloží. Buďto je může motivovat k větší aktivitě a tvářit se, že udávat je super (třeba „Účtenkovkou“), nebo třeba zveřejňovat autory stížností. Za oprávněné stížnosti se jistě nestydí. No, a pak nechat ostatní, ať s tím naloží, jak chtějí. Třeba já bych takovým udavačům ani chleba neprodal, do mé hospody by nesměli. Nebo by měli všechno desetkrát dražší. No, a někdo jiný by jim třeba dával slevy za jejich „občanskou angažovanost“. A najednou by se vidělo, jestli je lepší udávat, nebo ne.

Možná je na to ještě brzo, ale jak podle vás současná situace změní českou společnost?

K horšímu. Nejen českou. Větší kontrola, větší regulace, větší uzavřenost, volání po „soběstačnosti“, hledání „spasitele“… Na stole totiž nakonec nebude ležet nic jiného, než co tam položí ti, kteří ten současný průšvih způsobili tím, že nedělali to, co měli, a dělali to, co neměli. Já můžu poukazovat na to, jak je stát neefektivní, ale většina společenských elit nechce omezit stát, jen být v jeho čele. Můžu psát o tom, kolik stojí stát , že díky němu musí každý vyrobit čtyři cihly, aby si jednu mohl koupit. Můžu popisovat logiku a výhody svojí koncepce libertariánské demokracie , můžu psát o tom, jak lidi stát okrádá na důchodech, o jediné smysluplné reformě sociálního a důchodového systému, kterou jsem zpracoval, můžu psát o lecčems, udělat webové stránky, zastupovat podnikatele, kteří zkrachovali díky dumpingovým cenám dotované konkurence… Ale tipuji si, že do České televize si mne nepozvou.

