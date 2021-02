Karlovarský kraj, „české Bergamo“! Proč zrovna tady covid udeřil tak mocně? Poslankyně Maříková má jasno. Vyrůstala tu

ROZHOVOR Karlovarský kraj má již přes dva týdny uzavřené dva ze tří svých okresů a pandemií je v roce 2021 postižen jednoznačně nejvíce. Jak se stalo, že se právě kraj lázní a zdravotní péče dostal do pozice „českého Bergama“? Poslankyně SPD Karla Maříková v tomto kraji vyrůstala a působila jako zdravotní sestra, patří tedy k těm, kteří mají k tématu co říci nejvíce.

Co říkáte na to, jak se vyvíjí pandemie v Karlovarském kraji, který je „vašim“ volebním obvodem?

Situace v Karlovarském kraji je ukázkou mnohaletého nedostatku zdravotnického personálu, který nikdo nikdy nevyřešil, protože by se muselo zdravotníkům více zaplatit, aby neodcházeli do sousedního Německa, a taktéž ostatním profesím. Dalším hřebíčkem do rakve našemu zdravotnictví byla likvidace lůžkové péče, ještě před dvěma roky jsme slyšeli, jak máme mnoho nemocnic v blízkosti. Své tomu přidala špatná komunikace vlády s občany, kteří už nikomu nevěří, předražené ochranné pomůcky, které jsou dokonce nedostupné, zbytečná plošná a nefunkční opatření.

Jak je na tom Karlovarský kraj z hlediska zajištění nemocniční péče? Bylo tam před pandemií dostatek lůžek a personálu, nebo byly kapacity „poddimenzované“?

Karlovarský kraj sousedí s Německem a to s sebou přináší odliv pracovníků do zahraničí a není tomu jinak ani v oblasti zdravotnictví. S nedostatkem lékařů a sester se Karlovarský kraj potýká dlouhodobě, jelikož zdravotníci odcházejí za lépe placenou prací k našim sousedům. Vlády nebyly schopny zajistit, aby zdravotnický personál byl aspoň přibližně finančně ohodnocen jako v zahraničí. Dokud se nevyřeší finanční otázka zdravotníků, tak se situace nezlepší. Karlovarský kraj je na tom nejhůře co se týká platů, jsou zde už několik let nejnižší mzdy v České republice a tak se není čemu divit, že dochází k odlivu lidí z kraje a nebo že lidé odcházejí za prací do sousedního Německa. Život v našem kraji nepatří k nejlevnějším, jsou zde předražené nemovitosti, zrovna levně zde také nenakoupíte a lidé musejí mít z čeho platit své náklady.

Z důvodu nedostatku personálu se rušila lůžka a uvažovalo se do budoucna o dalším zužování lůžkové péče s argumentem zbytečné blízkosti nemocnic, ne jednou jsem si toto vyslechla na zdravotním výboru Karlovarského kraje.

Proč myslíte, že právě v okresech Cheb a Sokolov se pandemie rozjela takovým způsobem?

Určitě na to má vliv, že lidé z těchto okresů dojíždějí za prací do Německa, jelikož když se podíváte na epidemiologickou situaci právě v příhraniční lokalitě v Německu, tak také není nejlepší. Nelze to lidem samozřejmě vyčítat, že chtějí jezdit do práce, jelikož musejí z něčeho živit rodiny, platit nájem atd. To pochybení je na straně zaměstnavatelů, že je v Karlovarském kraji mizerně placená práce, a vlády, že opatření jsou nesystémová a mimo buzerace a omezování svobod nemají žádný vliv na počet nakažených.

Pomohlo uzavření obou okresů, od kterého uplynulo již čtrnáct dní, ke zlepšení situace?

Nemám pocit, že toto opatření vede ke snížení počtu nemocných a snížení zátěže na JIPových a AROvých lůžkách. Každý, kdo vydá nějaké nařízení, by si měl jeho funkčnost vyzkoušet, sama jsem tu možnost měla při cestě k veterináři z okresu Karlovy Vary do okresu Sokolov.

Lidé prostě musejí cestovat za prací nebo lékařem atd., tak je toto opatření spíš buzerace a policisté, kteří přejezd do jednotlivých okresů kontrolují, by mohli být užiteční skutečně tam, kde jsou potřeba. Vláda měla spíše občanům vysvětlovat, jak se mají chovat, jaká jsou rizika nákazy, jak se virus přenáší, měla jim zdarma plošně rozdávat roušky, respirátory a dezinfekci, tak aby už v tak tíživé finanční situaci nemuseli řešit, z čeho si koupí respirátor, jelikož pro mnohé je to finanční zátěž.

Komunikace s občany ze strany vlády je velmi špatná a věřím, že lidé jsou natolik zodpovědní, že kdyby se k nim vláda nechovala jako diktátor, tak se chovají disciplinovaně a díky tomu bychom mohli, ač třeba v mírně omezeném režimu, fungovat, ale určitě bez plošných zákazů, které stejně k ničemu nevedou. To, jak je to celé postavené, budí dojem, že se nouzový stav a opatření někomu hodí, kdo z celé situace profituje.

Jak lidé v uzavřených okresech situaci zvládají? Máte nějaké informace?

Navštívila jsme okres Sokolov, jelikož jsem zde byla u veterináře a nebylo znát omezení, jelikož vzhledem k chladnému počasí lidé stejně nejsou v takové míře venku a uzavření okresů má vliv pouze na přesun lidí z jednoho okresu do druhého. Kdyby ti, co to vymysleli, si to šli vyzkoušet bez prominentních průkazek, tak zjistí, že je to naprosto k ničemu. Ten, kdo skutečně někam potřebuje, ať je to z důvodu lékaře, práce nebo péče o osobu blízkou, tak okres opustí a ani mu nelze bránit a z jiného důvodu ani nemají lidé důvod cestovat, jelikož obchody jsou zavřené, nejsou žádné akce, tak proč by někdo někam jezdil.

Co říkáte na možnost převozu pacientů do Německa? Mělo se žádat o tuto možnost dříve, jak naznačovali někteří lidé z regionu?

Nemyslím si, že převážení pacientů do Německa nějak řeší situaci. Problém je, že opatření nefungují a nesnižuje se počet nakažených vyžadující nemocniční péči. Jen hlupák pokračuje v tom, co nefunguje. Místo plošných a neefektivních zákazů vidím řešení v edukaci občanů, jak se mají chovat, aby minimalizovali nákazu, dodání zdarma dezinfekce a respirátorů, popřípadě jednorázových roušek. Mělo by být v zájmu vlády, aby ochránila své občany a ne, aby jim likvidovala život. Pandemie by měla být v rukách odborníků, kteří mají zkušenosti s řešením epidemií ze zahraničí. Současný stav je ukázkou, když to vedou politici, kterým zachutnala moc a s podobnou situací nemají žádné zkušenosti.

Když ministr Blatný poprvé tuto možnost odmítl, objevila se ze strany regionálních politiků kritika, že si lidé v Praze neuvědomují, že v pohraničí je spolupráce a výměna s Německem běžným standardem. Jak to vidíte vy?

I já jsem toto kritizovala, jelikož nevidím v tomto řešení situace. Problém je nedostatek personálu, likvidace lůžkové péče, vedení k centralizaci zdravotnictví, špatná komunikace s občany, kteří už nikomu nevěří, předražené ochranné pomůcky, které jsou dokonce nedostupné, zbytečná plošná a nefunkční opatření. To volání po pomoci z Německa bylo ze strany vedení měst a kraje, kteří kdybyste si přečetli jejich předvolební program ve volbách do krajů, tak zjistíte, že někteří z nás chtěli udělat Sasko a Bavorsko, jiní vítají Bernda Posselta, který mluví o zrušení Benešových dekretů atd.

Toto volání mi přijde spíše motivováno politickými kroky. Nemám nic proti spolupráci se sousedy spíš naopak, ale musí ta spolupráce být nezištná a musí být systematická. Další věc je jazyková bariéra českého pacienta v Německu a nemožnost kontaktu s osobou blízkou.

Jak podle vás zvládá situaci nové vedení kraje, které se funkcí ujalo teprve před několika týdny?

Myslím si, že vůbec nezvládá a není to ani možné, jelikož zdravotnictví vede hejtman, který nemá elementární znalosti z epidemiologie, zdravotnictví a krizového řízení. Už při ustanovujícím zastupitelstvu jsem upozorňovala, že bude chybou nemít radního pro zdravotnictví, který se své práci bude muset naplno věnovat. Hejtman má sice uvolněného zastupitele pro zdravotnictví, který však vykonává ještě funkci primáře a tak se nemůže věnovat pouze tomuto problému.

Sama jsem si mohla vyzkoušet na vlastní kůži, jak vypadá v Karlových Varech testování. Rezervační systém nerozlišuje, zda jedete autem nebo pěšky. Pěší se tam motají mezi auty a jsou testováni venku pod širým nebem vedle průjezdového stanu pro auta. Úrovní si připadáte jak v rozvojové zemi.

SPD nepodpořila ve sněmovně pandemický zákon. Co vám osobně na této normě vadí nejvíce?

Ten největší problém vidím, že zde není kontrolní mechanismus sněmovnou a z ministerstva zdravotnictví dělá malého totalitáře. Při hlasování vratky ze Senátu pandemického zákona bylo vidět, že vládě vlastně o pandemický zákon až tak nejde, jelikož znovu i přes jeho schválení vyhlásila nouzový stav. Nouzový stav umožňuje vládě neřídit se zákonem o veřejných zakázkách a nakupovat si, co chtějí, a to i nevýhodně, a může omezovat pohyb lidí, což bez nouzového stavu nejde.

