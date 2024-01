Kde vezmeme ten plyn? Z čeho dostavíme Dukovany? Pavel Janeček nastřílel vládě do energetiky díry

Vláda svou nečinností v oblasti dostupnosti energií páchá atentát na český průmysl. Při výhledu do nového roku v oblasti energetiky to říká expert v oboru a bývalý šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček. Na co se mají občané připravit? A co způsobuje stále rostoucí ceny? Důvody jsou podle něho jasné a kvůli uhlí nás za pár let čeká možná ještě větší cenový šok.

reklama

Lednem přichází zdražení elektřiny pro firmy, ale i řadu domácností. Premiér to dlouho zlehčoval s tím, že půjde jen o pár procent, ale realita je úplně jinde… Lidé se stále ptají, proč k tomu zdražení dochází. Jaké faktory to ovlivnily?

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 3% Nelíbil 28% Nesledoval jsem ho 69% hlasovalo: 14606 lidí

Cena elektřiny jako komodity na burze klesla o nějakých 10 procent, ale to není určující pro stanovení cen pro konečného spotřebitele v České republice. Určujícím faktorem je, za kolik se prodává elektrická energie dlouhodobě. Podívejte se třeba na výsledky hospodaření třetího kvartálu ČEZ, kde jasně říkají, za kolik prodávají elektrickou energii, kterou vyrobí v roce 2024, 25 a 26. Uvidíte tam, že ceny jsou kolem 100 euro za MWh. Žádné snižování cen, jaké bylo predikováno panem premiérem, se konat nebude.

V případě druhé, regulované části, je to zcela zřetelné. Navýšení, které indikoval ERÚ, bylo lehce sníženo po mediálním tlaku, ale neřeší to vůbec nic. Jde o atentát na český průmysl a trvám na tom. Jde o částky, které pro mnoho firem budou velmi těžko zaplatitelné. Neznamená to, že firmy budou krachovat okamžitě, ale minimálně sníží svoje investice nebo je zcela zastaví. Sníží se jejich konkurenceschopnost a dramaticky poklesne marže.

To se děje proč?

Z jediného důvodu a tím jsou obnovitelné zdroje. Vyhýbám se termínu Green Deal, protože to se zelenou nemá co dělat, to je pouze takové synonymum. Děje se to kvůli budování obnovitelných zdrojů, které jsou v zásadě špinavé. Obnovitelné zdroje jako takové jsou nejenom ekonomicky těžko smysluplné a drahé, ale zároveň musí být tzv. vyzálohovány. Záloha se dělá buď uhelnými elektrárnami nebo v lepším případě plynovými elektrárnami, které ale nemáme. Poukazuji na rozhovor pana Beneše (šéfa ČEZ, pozn.red.), který říká, že ČEZ musí vybudovat dva až tři tisíce MWh v plynových elektrárnách do roku 2030, ale musí k tomu zajistit také dostatečné množství plynu. Pokud by se mělo takové množství plynového výkonu v plynových elektrárnách vystavět, jen jeden z nich bude znamenat navýšení o 20 procent spotřeby elektrické energie. To je katastrofa. My evidentně vůbec nevíme, co děláme. Levá ruka neví, co dělá pravá. Na jedné straně se snažíme ekologizovat a na straně druhé budeme chtít dovážet víc plynu. Odkud asi?

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Co se týče vstupu do nového roku, lidé a firmy nemají žádnou naději, že bude situace v roce 2024 lepší, přestože z úst premiéra slyšíme, že nejhorší máme za sebou?

To nedokážu říct. Vidím ovšem, že pro firmy to bude obrovsky složitý rok, jak jsme si řekli před chviličkou. Firmy budou nuceny akceptovat vysoké ceny energií a to je obrovský problém.

Před několika týdny se do mainstreamových médií dostaly zprávy, o kterých se omezeně mluvilo už dříve. Že do naší země proudí ruský plyn, přestože vláda tvrdí, že jsme se od něj zcela odstřihli. Jak to je?

Ruský plyn sem proudil konzistentně přes LNG terminály, přestože byla tato informace různými způsoby odmítána. Nyní sem začal proudit další ruský plyn, který pochází evidentně ze zásobníků na Ukrajině přes potrubní cestu. Jde o nějakých 12 milionů kubíků denně a děje se to zhruba od půlky října. Zvláštní je, že poradci pana ministra Síkely a pana premiéra toto nezaznamenali, protože před Vánocemi pan ministr říkal, že jsme se zcela odstřihli a na Západě tuto naši úžasnou cestu odstřižení se od ruského plynu s obdivem sledují. Dva dny poté už řekl, že sem ruský plyn proudí. Na toto bych se nijak zvlášť nezaměřoval, je to politická záležitost. Jde spíše o to, kdo s tím ruským plynem obchoduje. Vzhledem k tomu o jak ohromné množství se jedná, musí s ním na území České republiky obchodovat velké firmy.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Sám jste upozornil na ten naprostý rozpor v tom, co vládní představitelé tvrdí. Jeden den zopakují větu o odstřižení od ruského plynu, pár dnů na to řeknou že ho bereme. Nepůsobí to minimálně bizarně?

Přesně jak říkáte, je to bizarní. Měli bychom se takové zabývat tím, za jakou cenu se sem dostává alternativní plyn, protože to je důležité. Z toho potom vychází, nakolik je konkurenceschopný náš průmysl a zda jsou lidé ceny energií vůbec schopni uplatit. Zabýváme se jako stát ideologickou stránkou věci a někteří to vidí jako cenu za energetickou bezpečnost, dobře. Je ale bezpečnější plyn z Kataru? Je to určitě tak? Vždyť špičky Hamásu diktují operace svým bojovníkům právě z Kataru. Nejsem politik, abych to hodnotil, ale kladu tyto otázky. Hlavním úkolem vlády má být zajištění konkurenceschopnost českých podniků a koupěschopnou sílu našich obyvatel, to je fundamentální záležitost.

Před několika týdny se objevily vládní úvahy o stavbě až čtyř nových jaderných bloků naráz, přestože nyní běží tendr na stavbu nového bloku. Má to něco společného s realitou?

Začátkem roku 2023 bylo panem Síkelou opakovaně deklarováno, že dojde ke schválení aktualizované státní energetické koncepce. Do konce roku nebyla dokonce ani předložena! Mezitím prochází ČEZ předvýběrem pro Dukovany, jsou v procesu bezpečnostní dotazníky apod. Horší je, že během toho jsme svědky různých výkřiků, protože to nic jiného není, o výstavbě ne jednoho, ale čtyř bloků. Pokud odstavíme uhelné elektrárny, které tvoří 50 procent našeho energetického mixu, tak čtyři nové jaderné bloky jsou určitě nutné. Otázkou ale je kdo je postaví a z čeho? Na to jsou potřeba nejen stavební, ale i technologické kapacity. Pokud jde o ty stavební, tam je potřeba cement, ale také kámen. No a poslední kamenolom se u nás otevřel na začátku 90. let. Nevím zda ty výroky o čtyřech nových blocích jsou dány chaosem, nekompetencí, anebo obojím.

Zasadíme-li potenciální zbudování čtyřech bloků do reálného časového rámce, jak dlouho by to trvalo?

Kdyby začali první blok stavět v roce 2026, o deset let později může být hotový. Viděl jsem nějaký nástin a pokud by to podle něho běželo, čtvrtý blok by teoreticky mohl být spuštěn v roce 2046.

To znamená 13 let poté, kdy by mělo v Česku dojít k odstavení uhelných elektráren, takže tu mezeru nemáme čím pokrýt.

Jaderné elektrárny by dlouhodobě měly nahradit uhlí, ale časově je to ještě horší. Předseda představenstva ČEZ říká, že budeme muset odstavit uhelné elektrárny už od roku 2026 z ekonomických důvodů, protože se nebude vyplácet je provozovat. To samé říká pan Tykač. Nebude to tím, že by se zdražilo uhlí, voda nebo vápenec, ale jsme u emisních povolenek. O ničem jiném to není. Mimochodem naše uhelné elektrárny jsou velmi dobře odsířeny a jejich exhalace jsou pochopitelně zveličovány. Pro nahrazení uhelných bloků i plynovými, které lze vystavět mnohem dříve, je třeba pětiletý propad. Pan Beneš říká, že ČEZ postaví první plynové bloky do roku 2028 nebo 29.

V momentě kdy začne docházet k odstavování uhelných elektráren a jejich produkce elektřiny nebude ničím adekvátně nahrazena, povede k dalšímu extrémnímu zdražení elektřiny. Nebo ne?

Pochopitelně. Dojde k dramatickému zdražení. Elektrická energie se masivně dále zdraží, bude tím pádem méně dostupná a bude potřeba ji dovážet. Jenže dovážet bychom měli výkon ve špičce, tedy ten nejdražší. Bázi ještě zvládneme, ale špičkový výkon budeme muset dovážet. Otázka je odkud. Z Německa, které ho samo nebude mít? Stát se vůbec na otázku energetiky nedívá s nějakým dlouhodobějším výhledem.je ale samozřejmé, že zaplatíme jakoukoliv cenu, protože zásadní je energii vůbec mít.

Psali jsme: „Dost!“ Ukrajinská kuřata se salmonelou, vejce z Polska. Mléko za 10,50 Kč. Zemědělec odhalil, o čem se lhalo Jako Německo. Doslova. Španělsko končí s jádrem. Ale Rusové se můžou radovat Zákrok, který Fiala odmítá. Zeman o vládě i světě v roce 2024 1 Kč za elektřinu. U nás 10 Kč. „Vyhrožování.“ Pravda o lipské burze se šíří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE