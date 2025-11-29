Kubu bych nepřeceňoval, ODS nepoloží. Vyoral jde proti proudu

Evropská unie se nám v poslední době vyznamenává. Nejdřív evropský soud rozhodne, že členské země musí uznávat homosexuální manželství, ačkoliv ho třeba samy v zákonech nemají. A kromě toho, dánské předsednictví chce prosadit obávaný Chat Control, tedy další unijní kontrolu nad internetem a sociálními sítěmi. Myslíte si, že v EU někdo myslí na to, jak je EU vnímaná?
Jde-li o politruky z politbyra EU, má z nich uvnitř hlavy něco k myšlení a co by stálo za zmínku pouze pár čestných výjimek. Což je jeden z klíčových požadavků na tyto bytosti. Stejně jako prominentní politici či „self made“ byznysmeni na exponovaných funkcích musí být i ti zasedající v EU buď vydíratelní, korumpovatelní, polodementní nebo v jakémkoliv poměru kombinace oněch tří atributů. Ony vaše zmiňované kroky jen dokládají skutečný účel EU. Tedy totální kontrola a nástroj řízení plebsu, eurosocialismus, rozmělnění europoidní rasy míšením s negroidní a arabskou, rozklad společnosti, tradičních hodnot, průmyslu, zemědělství… ve prospěch zájmů velkých bratrů ze zámoří a z Blízkého východu.
Dovolím si opět citovat Jana Procházku – jednoho ze svých oblíbených autorů, na něž se postupem času neprávem takřka zapomnělo, možná záměrně?, protože podobně jako Karel Kryl či Ladislav Mňačko dokázal vidět do věcí, věděl, že nic není černobílé a dokázal pojmenovat a vystihnout skutečně přetrvávající a pevné hodnoty, které pro naši společnost mají význam.
„S ostychem vyslovujeme odlišné názory. (I pisatel těchto řádků.) Ale co je na tom nepřirozeného? Neposunoval se svět odpradávna kupředu právě zásluhou sváru odlišného? Každá věc vyžaduje ve svém vlastním zájmu oponenturu. Řekl bych, že největší věci vyžadují největší oponenty. Neboť jenom v názorových zápasech se názory očišťují a současně sílí… Nejslabší autority takřka zákonitě používají nejsilnějších slov,“ napsal Procházka v roce 1967. Kniha Politika pro každého by měla být povinnou četbou pro všechny naše politruky a politické potentáty.
Hejtman Martin Kuba odchází z ODS a bude zakládat nové hnutí. Myslíte, že to ODS položí?
Nemyslím si. Nepřeceňoval bych význam Martina Kuby, jakkoliv by k tomu mnozí mohli tíhnout. ODS je momentálně prominentní stranou, co se stran politického, mediálního či kulturního hlavního proudu týká, takže to na položení zatím není. Sic likvidace původně pravicové strany ze strany eurosocialistického prefabrikáta Fialy a jeho svity nastartovala, tak vyměnila původní voliče za uvědomělé voliče novodobé eurolevice, kteří sami sebe prohlašující za pravičáky. Často maloměšťáky z velkoměst. Samozřejmě jde jen o zobecnění, nic není tak jednoduché a existuje vždy řada variant, důvodů a výjimek…
Co říkáte na rošádu, kterou provedl šéf Motoristů Petr Macinka, totiž že si vezme ministerstvo zahraničí pro sebe a Filip Turek bude dělat ministra životního prostředí? Koneckonců, zrovna ekoaktivisté, se kterými ministr musí čas od času jednat, jsou ten typ lidí, který se z Turka může pomátnout.
Je třeba být připraven na různé varianty, nabízet je a mít připraveno vždy něco předem v rukávu. Z mého pohledu jde o logický krok, kterým navíc Petr Macinka dává najevo vstřícnost a snahu ze své strany. Což se většinou nedá úplně říct o protokolářově loutce s IQ 107, toho času dobře chápající invazi armád Varšavské smlouvy v roce 1968. Navíc jde dílem chtěného či nechtěného právě o tak trochu jobovku směrem k ekoaktivistickým poddruhům všeho druhu.
Už i v mainstreamových periodicích se píše o ukrajinských problémech na frontě, s korupcí, atd. Je to podle vás součást nějaké chystané změny, nebo se prostě ukrajinské neúspěchy nedají ututlat?
Myslím, že obojí z vámi zmíněného má svůj podíl. Lidé, kteří nosí hlavu nejen proto, aby jim nepršelo do krku, museli prohlédnout hned v začátku konfliktu onu do očí bijící režimní válečnou propagandu o nesmrtelných, odhodlaných, hrdinných a vítězících ukrajinských gerojích, a o ruské alkoholické svoloči, které dojdou zásoby a lidské zdroje už zítra, zítra a zase zítra… pardon už opravdu zítra. A jestli ne zítra, tak určitě zítra.
Komentátor Jan Jandourek z Forum24 nám odmítá výsledky voleb. S argumentem, že „hloupí lidé“ zvolili Hitlera i Mussoliniho. „My, co myslíme, nechceme žít pod vládou hloupých lidí. Máme na to právo,“ tvrdí. Neměl by si pak Jandourek nalít čistého vína a prostě uznat, že má rád diktaturu té správné strany?
Jandourek svými názory připomíná právě toho Hitlera či Mussoliniho. A jakkoliv od slov – ať už hezkých, či zlých – je ještě velký kus cesty k činu, tak mi tak připadá, že Jandourek by se snad i jako výše zmínění dokázal v jejich kůži chovat. Jinak, typický názor lepšoida, který přeceňuje sebe samého a podceňuje druhé, aneb v demokracii máš výsostné právo na svůj názor a hlas, ale běda ti, jak je jiný než ten náš! A bohužel takovými štětečkami, kteří se ohánějí sametem, demokracií, pravdou a láskou – načež čpí ostnatým drátem, totalitou, lží a nenávistí – mediální, politický a kulturní mainstream prakticky přetéká… Jde prakticky o bezprecedentní přemnožení mozkových a páteřních mrzáků…
A náčelník generálního štábu Karel Řehka zase tvrdí, že skládá účty vlasti, ne politikům. A ještě spoustu dalších věcí, většinou o Rusku, o připravenosti na konflikt s ním a podobně. Myslíte, že generál, který zároveň zaštiťuje vývoz dronů pro Ukrajinu, je mužem na svém místě?
Řehka je pouze prolhaný válečný štváč, který by ve slušné společnosti šoupal v koutě nohama a nikoho by neobtěžoval výplody svého chorého mozku. Kdyby tenhle skládal účty vlasti, pak by ho ta vlast už dávno rozšlapala na cimprcampr a zadupala do země. Řehka coby náčelník bez stopy intelektu a vlastenectví v těle skládá účty podobně jako soudruh prezident pouze a jen Velkým bratrům ze Západu, tito dva zelení bezmozci konkrétně zřejmě přímo našim dobře známým jestřábům. Načež se jim zase plní protiúčty. Je to jednoduché a prosté – stejně jako soudruh prezident a generální náčelník.
autor: Karel Šebesta