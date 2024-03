Kdo představoval Hlubučkovi mafiána Redla? Konečná zjišťovala: Gazdík, Rakušan...

Co zajímá lidi, za kterými jezdí po celé republice? A co si ona sama myslí o mimořádné schůzi Sněmovny? I o tom v rozhovoru mluví europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Pětikoalice opět používá dvojí metr,“ říká a připomíná, co se dělo kolem syna Andreje Babiše. Dostala se i k zemědělcům a zmínila Zdeňka Jandejska. Promluvila také o „utajeném jednání“ mezi ČR a Vatikánem.

Paní poslankyně, se svými kolegy z koalice STAČILO jezdíte stále po celé republice, všimla jsem si, že máte besedy i několikrát za týden. Co lidi, se kterými mluvíte, v tuto chvíli nejvíc zajímá? O čem chtějí diskutovat?

O válce, či spíše míru, zbrojení, sociálních otázkách, vládní propagandě a mediální scéně obecně, nebo o spolupráci opozice. A vlastně o všem, o čem nedostávají informace z veřejnoprávních médií. Ráda tu službu udělám za ně. Zadarmo. Bez zvyšování poplatků. To je také jedno z témat. Ale více dotazů je na nekompetentnost vedení ministerstev. Na to, proč tato vláda není schopná lidem naslouchat. Na běžné problémy z jejich života, o které se vedení státu nestará. Ať jsou to drahé energie. Což je v přímém rozporu, že denně slyší o zlevnění a jim energie naopak zdražují. Na drahé potraviny. Dvouletý nárůst inflace a znehodnocení úspor lidem nikdo nenahradí. Jsou samozřejmě i lokální témata.

V Moravskoslezském kraji je to otázka přípravy lokality v Mošnově pro využití armádou Spojených států. Proti tomu tam vystupují naši krajští zastupitelé. Iniciovali přípravný výbor pro vyhlášení krajského referenda v této otázce. A sbírají tisíce podpisů pro jeho vyhlášení. Když samotné zastupitelstvo, kde má většinu koalice ANO, ODS, TOP09, KDU-ČSL a ČSSD toto referendum vyhlásit odmítá.

„Hlasovala jsem jako jediná česká europoslankyně proti přepisování dějin,“ napsala jste na svůj facebookový profil. Kdo a jak chce dějiny přepisovat? Proti čemu konkrétně jste hlasovala?

Velkou diskuzi vyvolalo konání Andreje Babiše, který chtěl získat nějaké bližší informace o ministru Lipavském a mail s požadavkem omylem poslal jinam. Ihned se z některých míst začalo mluvit o estébáckých praktikách a podobně. Jak vy to vidíte?

Že pětikoalice opět používá dvojí metr. Když v minulosti využívali k tlaku na tehdejšího premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo osobu jeho syna, to jim asi připadalo, že účel světí prostředky. Ale za mě jim šlo o něco jiného. Nechat si Sněmovnou „posvětit“, že je jejich zbrojní podpora Ukrajiny to nejlepší, co vymysleli. I přes to, že tento názor nesdílí dvě třetiny naší veřejnosti, která si přeje, aby byly činěny kroky k ukončení konfliktu na Ukrajině. Nadpoloviční většina české společnosti také odmítá další dodávky zbraní. Lidé si totiž stále více uvědomují, že jsou to jejich peníze, které vláda strká do kapes zbrojařských firem. A pokud má vláda jiné zdroje financí než daňové příjmy, pak ať je použije na snížení cen energií nebo do infrastruktury, která nám stále v republice chybí. Dennodenní kolony snad na všech dálnicích jsou toho živým důkazem.

A co říci na mimořádnou schůzi, kterou Sněmovna kvůli tomu uspořádala?

Komedie. Zvláště když ve stejný den vyšel rozhovor s panem Hlubučkem, bývalým náměstkem primátora za Dozimetr, pardon STAN, který říká, že mu mafiána Redla, jinak úředně prapodivným způsobem uznaného blba, představilo při nástupu do funkce tehdejší vedení Starostů a nezávislých. Schválně jsem se dívala, kdo bylo tehdejší vedení. Předsedou byl stávající vládní poslanec Gazdík a ve vedení seděl i stávající ministr bez cenzury Rakušan. Pak ať někdo vykládá pohádky o tom, jak je STAN očištěn a bezpečnostní hrozbou je jeden uniklý soukromý mail. Kdyby byly naší hrozbou jen uniklé soukromé konverzace, pak bych jásala.

Poslanec Kolaja opustil debatu v televizním studiu. Prý ho pobouřila Vaše slova ohledně Ruska, píší některé média. Co byste panu poslanci v tomto směru vzkázala?

Nepotřebuji mu vzkazovat nic. Co jsem mu chtěla říci, jsem mu řekla v debatě do očí. Měl možnost reagovat. Že neměl argumenty, je jeho věc. Vláda už jede jako zaseklá deska. Zbrojit, válčit, posílat peníze na Ukrajinu, kupovat náboje, a hlavně nepoužít slovo mír. Mě taky pobouřila slova jeho pirátské kolegyně, která v debatě s paní Tománkovou připustila, že vyslání vojáků zemí NATO na Ukrajinu je jedním z řešení konfliktu, který se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře.

Kdybych měla ze studia utíkat pokaždé, kdy jsem pobouřena šílenými prohlášeními vládních představitelů, tak bych nedělala nic jiného. Ale Fialova vládní pětidemolice je na tom s respektem k jiným názorům, než má ona sama, hodně na štíru. To vidíme nejen v útěku pana Kolaji, ale i v tom, jak ostudně Fialova sebranka ničí česko-slovenské vztahy a torpéduje Visegrádskou čtyřku.

Znovu opakuji, jsem důrazně proti poslání byť jediné koruny na nákup zbraní! Jestli se ve vládě tak bojí jednáním o příměří, ať odevzdají klíče od úřadů a už konečně přestanou škodit této zemi. Napravovat ji po nich budeme léta!

Podívejme se na pokračování zemědělských protestů, z nichž jeden se koná i tento týden. Co by měli zemědělci podle Vás udělat, aby jejich požadavky byly vyslyšeny?

Zvolit ve všech následujících volbách takové zástupce, kterým nebudou lhostejní. Mnozí již mají osobní zkušenost s tím, že tato vláda jim pomoci nechce. Ráda bych také poukázala na fakt, že i když zemědělci vjeli do měst s technikou, byli velmi ohleduplní a protesty se zatím obešly bez větších komplikací. V zahraničí jsou demonstrace mnohem ostřejší a kdyby se o zemědělcích vyjadřovali rezortní ministři stejně, jako to dělá pan Výborný, Stanjura nebo Fiala, byli by zasypáni hnojem na úřadu vlády až po druhé patro.

Mimochodem všem, co se o danou problematiku zabývají, doporučuji nedávný rozhovor s osobou z nejpovolanějších – s exprezidentem Agrární komory panem Jandejskem, který s ním vedla paní Bobošíková v rámci pořadu Aby bylo jasno.

Na Facebooku jste zmínila smlouvu mezi ČR a Vatikánem. Přiznám se, že jsem o tom dosud neslyšela. Můžete prosím i pro naše čtenáře říci, o co vlastně jde? Co by pro nás znamenala? A mají jí ostatní státy EU?

Několik měsíců probíhá utajované jednání mezi Vatikánem a Českou republikou. Tato informace by neměla ve společnosti zapadnout. Církev si říká o daleko větší vliv v oblasti školství, zdravotnictví, sociální oblasti. Chce mít vliv na základní, střední i vysoké školy. Chce rozšířit svůj vliv na jimi řízené nemocnice, které by se tak řídily kanonickým právem, a to by bylo nadřazeno civilnímu právu! Katolická církev má tuto snahu od roku 1918, kdy její moc omezila „nová“ Československá republika. Římskokatolické církvi jde o zakotvení silnější pozice. A od toho už je jen velmi krátká cesta ke zpochybnění poválečných dekretů prezidenta Beneše. V současné době má Vatikán smlouvu pouze s 15 členskými zeměmi EU. A ty ostatní se bez konkordátu také velmi dobře obejdou. Stejně jako my, kteří patříme k jednomu z nejateističtějčích národů světa. Celé video si mohou čtenáři přehrát na mém youtubovém kanálu.

Zůstaňme ještě u Vatikánu, i když teď z úplně jiného pohledu. Slova papeže Františka o tom, že by Ukrajina měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a jednání o ukončení války s Ruskem, která podle agentury Reuters zazněla v úryvku rozhovoru pro švýcarskou televizi, vyvolala v Evropě vlnu pobouření. Souhlasíte s papežem? A jak vidíte současnou situaci na Ukrajině?

Papež František je právem obávaný v rámci katolických funkcionářů, protože boří jejich léta stavěné mýty. A jsem ráda, že svou autoritou přispěl i tímto vyjádřením k ukrajinskému konfliktu. Snad jej naši vládní představitelé nezačnou nálepkovat tupými nálepkami, jak mají ve zvyku označovat ty, co upřednostňují mír před válkou!

