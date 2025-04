Když jde o zbraně, peníze jsou, když o důchody, tak ne. Sociální genocida. Lídr Stačilo! Prokop udeřil

Co spustilo váš přechod do týmu STAČILO!, kde jste dnes nezávislým lídrem plzeňské kandidátky?

Hlavním impulzem byla zhoršující se mezinárodní situace a chování Fialovy vlády. Podle průzkumů si přes sedmdesát procent občanů přeje diplomatické ukončení války na Ukrajině a jen třetina lidí chce zvýšit výdaje za obranu. A co tato údajně demokratická vláda dělá? Přesný opak. Zcela ignoruje vůli občanů.

Když jde o zbraně, tak najednou ministr financí umí nacházet peníze, když šlo o to, řádně valorizovat důchody, tak to nešlo, protože by to prý byly nadměrné hospodářské škody. Hnutí STAČILO! je jednoznačně mírový projekt, který navíc usiluje o kompletní změnu systému. Tím se mi hned od začátku velmi líbilo. Ono totiž už nejde jen vyměnit několik osob tam nahoře u moci. Problémem je samotný systém, který umožňuje, aby byl stát ovládán zájmy zbrojní lobby, různých nadnárodních korporací a bankovních společností.

Do toho se od začátku roku začalo v řadě podniků propouštět, takže nezaměstnanost je na vzestupu. Roste i počet bezdomovců, roste počet vražd a sebevražd – zkrátka tady probíhá něco, co už nelze nazvat jinak než sociální genocidou. Levicové síly mají hájit zájmy pracujícího člověka a vzhledem k tomu, co se děje, mi bylo jasné, že je absolutně nejvyšší čas, abychom se už konečně dokázali spojit. A hnutí STAČILO! je právě takovou platformou pro spojení levice.

Bohužel se ukázalo, že u nás ve straně moje hodnocení situace a hnutí STAČILO! sdílí menšina členů. Jenže já jsem šel do politiky něco měnit, a ne vést nekonečné ideologické disputace. Rozhodl jsem se proto, že stranu opustím a naplno budu STAČILO! podporovat jako nestraník. Ještě jako člen Levice jsem pak sepsal článek pro časopis Argument, kde svoji podporu STAČILO! vcelku detailně vysvětluji.

Pohřbil jste stranu Levice úplně, anebo si dáváte jen oddychový čas?

Rád budu se stranou v budoucnu spolupracovat na tématech, která nás stále spojují. Osobně ale považuji svoje členství v Levici za uzavřenou životní kapitolu.

Levicový filozof Jan Keller si posteskl, s odkazem na STAČILO! a koalici pod vedením SPD, nad tím, že levice, o které se soudí, že je kolektivistická, nedokáže postupovat kolektivně, kdežto pravice, která vždy byla a je individualistická, spolupracovat dovede. Co vy na to?

Jak se říká, tak pravici spojují peníze a levici rozdělují ideály. Problémem je, že česká levice si dlouho nedokázala vyjasnit svoje proč. Proč existuje? Čeho přesně chce dosáhnout? S kým bude změny prosazovat a v jakém časovém horizontu? Místo toho se na levici vedly často abstraktní a nesmyslné debaty, jejichž jediným reálným výsledkem byla ještě větší rozhádanost a neschopnost cokoliv zrealizovat.

STAČILO! sice pod sebou nespojuje celou levici, ale je to aspoň nějaké spojenectví. Spojenectví zaměřené na ty doopravdy klíčové otázky, jako jsou daně, důchody, dostupné zdravotnictví a dostupné bydlení. Myslím si, že vidíme začátek levicové obrody. Proto také tolik štvavých článků a útoků proti STAČILO! v pravicovém tisku, jako jsou Seznam Zprávy vlastněné miliardářem Ivem Lukačovičem.

Neobáváte se, že předseda Daniel Sterzik alisa Vidlák je sice velice zábavný chlapík, ale co se týče programu a idejí, jen nádoba plná ambicí?

Dan Sterzik není ideolog a ani jím být nechce. Já bych ho přirovnal k tribunovi lidu. Ví, co lidi trápí, a umí to velmi dobře pojmenovat. To ale neznamená, že ho nezajímají ideje jako takové. Z vlastní zkušenosti vím, že se s ním dá velmi dobře diskutovat o programu. A jestli má ambice? Ano, určitě je má. A já vím, že jeho ambice je stejná jako ta moje – ambice postavit se stávajícímu zahnívajícímu systému a změnit ho.

Jak nahlížíte na zapojení Jany Bobošíkové, o které se mnoho lidí vyjadřuje jako o politické turistce?

Paní Bobošíková je svojí kandidaturou vázána stejným programem, jako jsem já. Prodělala nějaký myšlenkový vývoj stejně jako řada dalších lidí na kandidátce hnutí STAČILO!. Důležité je ovšem, kde stojí teď. A nelze popřít, že má bohaté zkušenosti s vedením různých druhů kampaní a její youtubový kanál Aby bylo jasno je velmi oblíbený.

Andrej Babiš již prohlásil, že raději než se STAČILO! půjde s Motoristy. Neobáváte se, že těch několik poslanců, které byste mohli získat, by se mohlo stát opozicí v opozici?

Jsem připraven na různé eventuality. Ostatně Andrej Babiš své názory často mění. Podívejte se, jak neustále mění svůj názor na téma zbrojení. Jeho nerozhodnost a chaotičnost jsme zažili už při covidu-19 a výsledky známe. Je to jedna z jeho největších politických vad. Karty každopádně budou rozdávat voliči. Oni určí, jak silný mandát budeme mít. No a pak se uvidí, jakou politickou partii s tím mandátem dokážeme odehrát.

Jaká je vaše střízlivá úvaha o výsledku letošních voleb do Poslanecké sněmovny?

Česká politika se mění v cyklech, které zhruba trvají necelých deset let. Tyhle volby nastartují nový cyklus. Jak rozsáhlé ty změny budou, nelze teď říct, ale myslím si, že až se sečtou výsledky, bude nás čekat nejméně jedno velké překvapení. Vládní strany prohrají – otázkou je, jak moc. Chtějí se zachránit hlasy ze zahraničí, tedy od lidí, kteří na vlastní kůži nezažívají dopady jejich hrůzovlády, a hlasy od prvovoličů a mladých lidí, které se jako vždy pokusí přesvědčit dobře propracovaným marketingem a jednoduchými moralizujícími hesly.

Jak naznačují nedávné protesty při návštěvě Petra Fialy na Masarykově univerzitě a protest při dni otevřených dveří na „modré akademii“ CEVRO, nemusí jim tenhle kalkul vyjít. Pochybuji, že se Piráti do Sněmovny dostanou. Chybějí jim osobnosti, ale co je v tomto systému ještě horší, tak jim zoufale chybějí i peníze na kampaň. Zajímaví lidé od nich už dávno odešli a zbyla jen hrstka všehoschopných exhibicionistů.

SPD určitě v Poslanecké sněmovně zasedne. Netroufám si ovšem říct, s kolika poslanci. Je možné, že ne všichni tradiční voliči SPD budou spokojeni se spojením s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Ve Svobodných jsou například lidé, kteří prosazují zrušení minimální mzdy.

U nás je rovněž otázka, kolik poslanců ve finále mít budeme. Pokud jde o Motoristy, tak to, jestli ve Sněmovně budou, nebo nebudou, stojí podle mě na Filipu Turkovi. Pokud bude kandidovat, tak se určitě probojují. Pokud ne, tak jsou jejich šance mnohem menší. Kromě něj a Matěje Gregora tam totiž nevidím žádné politicky schopné osobnosti. Od toho, jak dopadnou Motoristé a jak moc prohraje SPOLU, se pak bude odvíjet sestavování vlády.

Mám informace z hnutí ANO, že Andrej Babiš by nejradši měl menšinovou vládu, buď podporovanou postfialovou ODS pod vedením hejtmana Martina Kuby, anebo právě podporovanou Motoristy. Obě strany stejně jako ANO totiž podporují EU i NATO, což je vzhledem k Babišovým obchodním zájmům rozhodující. Teď se ovšem těžko vynášejí i ty střízlivé soudy, až třetina voličů se rozhoduje v poslední týden kampaně. Máme před sebou půl roku. To je v politice hodně dlouhá doba. Za tu dobu může přijít nějaká významná událost, která radikálně zamíchá s kartami.