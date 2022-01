Kecají o svobodě, přitom touží lidi šikanovat. Vyoral o vymývání mozků a loutce Černochové

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Když dojde na slova, tak je to ve Sněmovně demokrat vedle demokrata. Ale podle činů to vypadá spíše na komunisty, fašisty, oportunisty, prospěcháře a idioty,“ zkonstatoval Tomáš Vyoral. Své si řekl i k České televizi Nory Fridrichové, Václava Moravce a Jakuba železného, v jejímž případě se zvyšování koncesionářských poplatků rovná zvednutí kursovného za ideologické školení.

reklama

Fialova vláda zváží zvýšení poplatků za rádio a TV. Expremiér Babiš by je odpustil důchodcům. Je pravdou, že výše poplatků stagnuje už 14 let. Takže zrušit, nechat, či zvýšit? Zasloužila by podle vás veřejnoprávní média více peněz z kapes občanů?

Takzvaná veřejnoprávní média coby předotovaný propagandistický moloch by měla spíše optimalizovat a škrtat na své straně stejně jako naši papaláši u koryt. Pokud se mají platit nějaké poplatky, tak by mělo být poplatníkům alespoň ponecháno právo volby, komu chtějí poplatek poslat. Jakkoliv mají veřejnoprávní média řadu pořadů kvalitních, tak především zpravodajství – které by mělo být dle mého jejich doménou – naprosto neodpovídá štědrosti, jakou jsou ony a jejich přední jakože novináři a moderátoři placeni.

V situaci, kdy je Česká televize televizí nepokrytě bruselsko-berlínsko-americkou, nevidím jediný důvod zvyšovat českým občanům poplatky. Nechť si to ideologické školení a vymývání mozků, které nemá se snahou o objektivní, vyvážené a nezávislé vysílání nic společného, platí sami ze svého třeba přední představitelé typu Moravců, Železných, Fridrichových, Wollnerů a Dvořáků.

Hnutí SPD Tomia Okamury zablokovalo jednání o novele pandemického zákona. Toho zákona, o kterém Václav Klaus prohlásil, že je útokem státní moci na svobodu. Souhlasíte s tímto pohledem? Lze Okamuru za tento krok pochválit?

Zcela souhlasím jak s názorem Václava Klause, tak s pochvalou pro Tomia Okamuru. Když dojde na slova, tak je to ve Sněmovně demokrat vedle demokrata. Ale podle činů to vypadá spíše na komunisty, fašisty, oportunisty, prospěcháře a idioty. Zajímavé, jak najednou všichni ti svobodomyslní tajtrlíci s nezaslouženými odměnami mají touhu svévolně šikanovat obyvatele a likvidovat jejich životy. Jakoby si bohorovně mysleli, že na ně časem taky nedojde. Pandemický zákon a veškeré restrikce v rámci fašistické hry na covid jsou pouze totalitní zvůlí tuzemských lokajů a vazalů předstírajících, že jsou snad politiky.

Jak vnímat slova poslankyně ODS Evy Decroix k pandemickému zákonu? Cituji „Pandemický zákon vnímáme jako mimořádnou, ale k dnešnímu dni nutnou normu. Jsme současně rádi, že se podařilo najít napříč koaličními stranami shodu na omezení účinnosti pandemického zákona do konce listopadu roku 2022“? Je to pravicové?

Samozřejmě, že to není pravicové. Ale ODS rovněž není pravicová. Ostatně ve Sněmovně prakticky není žádná pravicová strana. Občasné záchvěvy pravicovosti má možná akorát Tomio Okamura. Prakticky ve všech stranách napříč politickým spektrem převzala moc a rozhodující slovo levicově liberální proeurounijní křídla. Vedoucí představitelé ODS, Starostů, TOPky, Lidovců apod. se v zásadě v ničem neliší. Jediný levicově extrémistický úlet jsou Piráti.

V USA jdou dál. Jednatřicetiletý Američan DJ Ferguson byl na čelním místě čekatelů na transplantaci srdce, ale byl vyškrtnut, neboť není očkován proti covidu. Váš komentář?

Další důkaz vakcinační totality, farmaceutické lobby a snahy majitelů klíčů proočkovat hlava nehlava lautr všechny bez ohledu na jakékoliv zdravotní hledisko, nebo spíše navzdory jemu. Proč je onen vakcinační tlak na mRNA vakcíny tak enormní, se dozvíme v budoucnu. Pak teprve uvidíme, k čemu měla tahle bezprecedentní propaganda, vydírání a donucování vést. Peníze jsou sice vždy až na prvním místě, ale těch mají majitelé klíčů prakticky neomezeně. Takže alespoň dle mého musí jít o něco vyššího. Ostatně vakcína, kterou vám pod pohrůžkami chtějí píchat co chvíli a která vás neochrání před nákazou, šířením nemoci ani závažným stavem, se jen tak nevidí.

Celá Evropa trne, zda mezi Ruskem a Ukrajinou dojde k válce. Jednotnou unijní politiku vůči Rusku nabourali Němci, kteří se k Putinovi nikterak tvrdě nestaví a dokonce zakázali Estonsku, aby dodalo Ukrajině své zbraně německé provenience. Co zde promluvilo, peníze, pragmatismus, či něco jiného?

Na první pohled pragmatismus. Ovšem, kde je ten hlavní důvod, neumím říct. Na rozhodování Němců má určitě vliv i Nord stream 2. Jen tak mimochodem.

Česko daruje Ukrajině 4 tisíce dělostřeleckých granátů za zhruba 37 milionu korun. Ministryně obrany Černochová to označila za gesto solidarity. Německo místo zbraní poslalo 5 tisíc přileb. Které řešení je podle vás lepší? Co na naši pomoc Ukrajině říkáte?

Nepřipadá mi úplně moudré jakkoliv vyzbrojovat zemi, jejíž vrcholní představitelé se na základě befélu USA dlouhodobě chovají jak provokatérští ratlíci a skáčou po ruských kotnících. Naše loutky – zde Černochová – se chtějí rovněž zavděčit svým zámořským protektorům a ukázat, jak jsme poslušní a pravověrní.

Do společného postupu v rusko-ukrajinské rozmíšce „hodili vidle“ i Chorvaté, konkrétně jejich prezident Zoran Milanović. Ten prohlásil, že na Ukrajině se vláda ujala moci pučem a že Ukrajina do NATO nepatří. Dále oznámil, že v případě eskalace Chorvaté stáhnou vše „do posledního vojáka“, není však jasné, co tím přesně mínil. Chorvatský premiér Plenković pro změnu slova svého prezidenta přijal s podivem a Ukrajincům se omluvil. Je tedy jasné, že ani Chorvaté nemají vyřešeno, jak se chtějí k Rusku a k Ukrajině chovat. Může podle vás EU v praxi zůstat v takto vážných otázkách jednotná?

Podobně jako na začátku koronapodvodu, kdy každá země jela na sebe, to bude vypadat i v jakékoliv další krizové situace. Navzdory veškerým sladkým řečem bafuňářů z politbyra EU sojúzu.

Britové a Američané začali stahovat své pracovníky i s rodinami z ambasády v Kyjevě, podle Ukrajiny je taková reakce i podle Kyjeva unáhlená a předčasná. Jak to na vás působí? Přeje si tu někdo válku? Je to přílišná dramatizace, nebo naopak prozíravost USA a slepota Ukrajinců?

Vypadá to jako by Britové a Američané něco tušili. Nebo rovnou plánovali? Válka na území Evropy by se zejména americkým jestřábům jistě hodila. Jejich vojenskoprůmyslový komplex by prodal nějaký ten tovar a oslabení Ruska s vidinou třeba možné budoucí privatizace jeho zdrojů rovněž stojí za řeč.

Psali jsme: „Dostane trafiku!“ Komentátor Vyoral tuší, proč Farský ve skutečnosti složil mandát Typické školení věrného kolaboranta. Intelekt Pekarové. A další lži nových vládních tajtrlíků, ukazuje Vyoral Řádění Afghánce ve Varech. Komentátor už to vzdal: Inženýři, jaderní fyzici zkroušení válkou. Obohacení. Buďme „vděční“ Verbež, připosr*nost. Vyoral účtuje s vládou i se vzbouřeným rozhlasem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.