Keller: Takto lidé říkají Fialovi. Šibenice? Mám lepší nápad

Pane profesore, potřebujeme pandemický zákon?

Nějaký zákon použitelný pro případ přírodních katastrof a velkých havárií samozřejmě potřebuje každá země. Spor se ale vede o to, zda covid v této fázi je skutečně něco, co je svým rozsahem a nebezpečností srovnatelné s přírodní katastrofou. Já osobně covid rozhodně nepodceňuji, mám na to ostatně už roky. Ale těžko obhajovat, že se jedná o katastrofu, jestliže vidíme, že celá řada zemí od opatření couvá. Zvlášť nechutné je, když takový zákon prosazuje vláda, která ještě nedávno kritizovala jakékoliv opatření, jež navrhovala vláda předchozí. Já osobně mám obavu, že takový zákon mohou zneužít spíše lidé typu Petra Fialy než lidé typu Andreje Babiše. Babiš je byznysmen a byznysmeni nevidí rádi zavřené provozovny a uniklé šance na výdělek. Co je vlastně Petr Fiala, to zatím nevíme.

Byl schválen. Ale kdybychom ho neměli, přestalo by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 fungovat „úplně všechno“. To jsme na tom tak špatně?

Já myslím, že tato vláda už stačila za pár týdnů svého „řízení země“ ukázat, že fungovat může přestat úplně všechno bez ohledu na to, jestli je, nebo není přijat pandemický zákon. Důležitým věcem se vláda nevěnuje, místo toho se vměšuje do občanské války na Ukrajině a dodává útočné granáty, aniž je schopna v nejmenším ovlivnit, kdo jimi bude koho zabíjet.



Předseda SPD Tomio Okamura si ve středu brzy ráno stěžoval, že na něj poslanec ODS Ivan Adamec pokřikoval „vole“. Co s tím?

Teď už přece nejde napravovat něco, co rodiče pana Adamce zanedbali při výchově někdy v jeho raném dětství. Jsou věci, které už nikdy napravit nelze, když je neuděláte včas, s dotyčným se to pak vleče po celý zbytek života. Teď už bych radil spíše shovívavost, on ten pan poslanec ODS za to svým způsobem vlastně ani nemůže.

Jak se chystáte na podzimní vlnu dalších mutací? Věříte tomu, že se už covidu v nějaké dohledné době zbavíme?

Ano, věřím tomu. Nic jiného než čistá a pevná víra mně jako ateistovi v této situaci nezbývá.



Na demonstracích v uplynulých dnech lidé vyjadřovali i maketami šibenic, že jsou obětí pandemického zákona. Myslíte si, že byl tento symbol namístě, nebo by se tím měla zabývat policie?

Myslím si, že šibenice jsou nevkusné a přehnané. Osobně bych dával přednost třeba maketám středověkých pranýřů. Být na pranýři je z pedagogického hlediska rozhodně vhodnější než ocitnout se na šibenici. Zároveň by se tím vyjadřovalo, že jde o nápravu, nikoliv o pomstu. Mám jenom obavu, že mnozí z těch, kvůli kterým někteří lidé tyhle atrapy vytahují, nejsou ve středověké symbolice příliš zběhlí a zase by nic nepochopili.

V některých zemích jsou regulovány ceny elektřiny, Polsko a Maďarsko se snaží snižovat ceny potravin nebo pohonných hmot, premiér Petr Fiala říká, že to nejde. To, jak se nový kabinet staví k řešení ekonomických dopadů, je to zlá vůle, nebo ideologická zaslepenost? Nebo nemají na vybranou?

Petr Fiala se vypracoval do vytoužené funkce premiéra proto, aby lidem vysvětloval, co všechno nejde. Pokud to zařídit nechce anebo neumí, neměl chodit do politiky. To, že lidem, kteří mají problémy, nejde pomoci, mohl vykládat někde u kafe někomu, kdo by to vydržel poslouchat. Jako politik má povinnost problémy řešit. Divím se, že to v těch učebnicích politologie někde nenašel. Určitě to tam napsáno je.

Dokázala si vláda od začátku svého fungování vytvořit nějaký vztah k lidem, kteří ji nevolili?

Nepochybně ano, ale nebudu ho specifikovat. Na rozdíl od jistých poslanců ODS se umím vyjadřovat slušně.

Holčička řekla, že je chlapeček. V první třídě. Škola se podřídila, spolužáky poučila sexuoložka. Dopadlo to zle. Debata o trans lidech měla divoký konec

Jak vstřícně a empaticky působí komunikace nového kabinetu?

Asi tak vstřícně a empaticky, jako když vás po dešti cestou do práce ohodí náklaďák blátem. Příště si už dáváte větší pozor.

Jak velkou podporu podle vás reálně vláda má?

Tohle je otázka pro agentury zjišťující vývoj preferencí. Je škoda, že se odmlčely. V každém případě bych se divil, pokud by nepřibývalo lidí, kteří si uvědomují, že covid, vysoké tempo inflace, trestuhodně předražené energie ani rostoucí ceny potravin si nevymyslela předchozí vláda. Ti, kterým docházejí věci později, by se mohli zamyslet nad tím, proč Fialovi lidé pokračují v „Babišově drahotě“, o které tak rádi a tak přesvědčivě před volbami mluvili.

Jak se zatím projevuje premiér Petr Fiala? Na co byste upozornil?

Nebudu se k němu vyjadřovat. Ale u nás mu lidé říkají etylén. Z laboratorních prací v chemii na střední škole si pamatuji, že se jednalo o bezbarvý plyn nasládlé vůně.

Do jaké míry mohou dál pokračovat protesty? Jestli epidemie skončí, budou lidé v ulicích? Váš zkušený předpoklad, jak to tady bude vypadat v příštích týdnech a měsících?



Zahraji si tedy na prognostika. Jak víme, základem vědeckého prognózování je práce s několika scénáři. Bez ohledu na to, kolik těch scénářů stanovíme, vždy jsou ve hře jenom tři možnosti. Podle scénáře číslo jedna se situace mírně, anebo dokonce výrazněji zlepší. Podle druhého scénáře se mírně anebo výrazně zhorší. A podle třetího zůstane v podstatě taková, jaká je. Všimněte si, že právě na této úrovni se pohybují úvahy expertů v oblasti ekonomiky a bankovnictví, prognózy politologů i strategické rozvahy odborníků na oblast vojenství a bezpečnosti, kteří se pravidelně objevují v našich mainstreamových médiích. Takže na tom určitě něco bude.

Většina médií kritizuje Rusko, že eskaluje situaci, také Čínu za porušování lidských práv. Je toto naladění sdělovacích prostředků reflexí přístupu většiny českého národa?

Před pár dny uplynulo dvacet let od úmrtí významného francouzského sociologa Pierra Bourdieua. Jedna z jeho posledních knih se týkala televize. Píše tam o tom, že televize zakrývá věci tím, jak je ukazuje. Vůbec jsem netušil, že Pierre Bourdieu musel umět česky. Jinak by na to nepřišel.



