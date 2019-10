Kellner vládcem Novy: Dobrá zpráva! říká Vadim Petrov. Překvapivě o Sorosovi, Babišovi a Soukupovi. ČT na straně elit, Nova na straně diváků

Vstup PPF do TV Nova považuju za velmi pozitivní zprávu, říká ParlamentnímListům.cz člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, mediální lektor a poradce Vadim Petrov ml. Je vlastnictví médií takové ,,terno“? Jaký je rozdíl v chování České televize a televize Nova vůči divákovi? ,,Po odchodu německých, švýcarských a amerických vlastníků, jejichž hlavním zájmem bylo vytěžit reklamní trh, poté, co se vlivem internetu změnil a oni se stáhli, se jedná o další vývojovou změnu. Tím, že mediální scénu ovládli domácí investoři, jí můžeme lépe rozumět,“ vítá vstup domácích miliardářů do českých médií.

Skupina PPF podepsala s vlastníky skupiny CME dohodu o převzetí mediálních aktivit této korporace. K transakci se ještě musí vyjádřit Evropská komise a národní regulátoři všech pěti zemí, ve kterých sídlí přebírané televize. Vidíte zde někde „úzké hrdlo“? Kde dle vás v tomto procesu může nastat problém?

Z hlediska procesu tam žádný problém nevidím. Z hlediska dopadu na domácí prostředí jsem přesvědčený, že to vyvolá velký rozruch. O vlivu prezidenta, Číny, o snaze ovládnutí Kellnerem kdečeho. Už teď jsem slyšel, jak někdo ironicky říká, že se těší, jak TV Nova bude vysílat čínské filmy od 20.00 hodin. To je nesmysl. Žádný podnikatel si nenechá ničit investici, jen kvůli tomu, aby prosazoval nějaké „ideologické“ zájmy.

Fotogalerie: - Na podporu České televize

Anketa Existoval v Československu doopravdy jeden československý národ? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 1622 lidí

Tak někteří existují.

Znám pouze tři. George Soros, který své miliardy investuje do střední a východní Evropy, aby prosadil své pojetí světa. Náš Jaromír Soukup, který „ničí“ své mediální impérium svými nepodnikatelskými ambicemi.

A pak Andrej Babiš, který si koupil MAFRA a řekl bych, že doteď proklíná chvíli, kdy ho to napadlo, protože vlastnictví médií na něj spíš funguje jako klacek, než aby si jen pomyslel, že by ho mohl ke svým plánům nějak využít. Nedávno jsem s ním četl rozhovor v MF DNES. Ten redaktor byl tak nervózní, aby ho někdo neobvinil, že Babišovi nahrává, celou dobu se choval jako inkvizitor, až na konci rozhovoru sám Babiš řekl, tak to pojďme ukončit, tohle nemá cenu. Ten rozhovor nebyl ani o Babišovi, ani o tématech, byl o jediném, o zpoceném novináři, který se klepal strachy, aby byl dostatečně nezávislý. Nejhorší je smrt z vyděšení.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 23111 lidí

Pakliže vše dopadne dobře, jsou zde dvě skupiny očekávání: Že PPF „zneužije“ svého získaného vlivu na prosazování svých priorit, například skrze útoky na nepohodlné politiky. Jiní pozorovatelé nic takového neočekávají. Jaká je vaše pozice k tomu? A jaké mantinely k tomu vlastně můžete dávat i vy osobně jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?

My jako RRTV máme sledovat porušení objektivity a vyváženosti. TV Nova zatím je v tomto ohledu velmi profesionální, nejvíc stížností chodí, kromě pořadů zmíněného Jaromíra Soukupa, na Českou televizi. Myslím, že vliv televizí politici přeceňují. Je pryč doba, kdy prezentace politiků v televizích byla nejdůležitější.

Největší vliv má Česká televize, ale nejen skrze zpravodajství a publicistiku, skoro bych řekl, že její hlavní síla vězí v celkové skladbě vysílání. Už Lenin přisuzoval filmu velkou moc. Dříve televize vysílala Okres na Severu, Ženu za pultem, 30 případů majora Zemana, dnes seriál Brexit. Celá koncepce vysílání ovlivňuje názory společnosti.

Fotogalerie: - Čeští Jidášové

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 10428 lidí

Pokud je Česká televize na straně elit, a mysleme si o jejich výběru a definici cokoliv, a jejím cílem je vychovávat a usměrňovat společnost, TV Nova se už od počátku staví na stranu diváků. Srozumitelnost, přehlednost, ale také divácká orientace se ukázaly její hlavní zbraní. Tenhle profil si od svého vzniku ponechala a nemyslím, že na tom bude chtít PPF něco měnit.

Analytik Economie David Klimeš „na férovku“ napsal, že se mohou blížit ještě horší časy, než když se „volalo řediteli“, tzn. když Vladimír Železný, dle Klimeše, z Novy udělal politickou zbraň. Je to oprávněná obava?

Po všech mých zkušenostech pro různé majitele médií, pro které jsem kdy pracoval, jedno vím jistě, majitelovy možnosti ovlivňovat obsah zdaleka nejsou tak velké, jak si lidi myslí. Svět médií je jako situace v nějakém uměleckém souboru. Když se vám v Národním divadle vzbouří balet, činohra, orchestr nebo zpěváci, těžko s nimi proto jejich vůli něco zmůžete. Stejné je to s pracovníky v médiích, nedělají automatizovanou výrobu, trh je otevřený a vy můžete dělat, co chcete. Každý si může rozhodnout, jestli se nechá do něčeho nutit proti svému svědomí, nebo ne.

Liberální část politického spektra se bojí, že Kellner, který se považuje za konzervativce a má značné aktivity v Rusku a v Číně, posune české veřejné mínění euroskeptičtějším směrem. Šéfredaktor Forum24 Pavel Šafr dokonce „straší“, že by PPF coby vlastník Novy mohla změnit „křehký souhlas“ české společnosti s členstvím v EU a NATO. Je to přehnané?

Tyto výroky bych četl jako svědectví o vlastní misi těch, kteří s nimi jdou na veřejnost. Musí se neustále na trhu profilovat, hledat světlo, kam míří reflektory, demonstrují příslušnost k jedné straně a nepřátelství k jiné. Jejich mediální projekty mají nějaké sponzory, někdo je financuje a oni potřebují stále živit obraz nepřítele, jinak by sponzoři mohli své peníze dávat někomu jinému, nebo do něčeho jiného.

Citoval jste analytika Economie Davida Klimeše, je to názor jeho, nebo Bakaly, který Economii vlastní? Možná, že jeho články jsou řízené nějakým „tajným“ Bakalovým pokynem, anebo si to opravdu myslí. Kouzlo průhledného vlastnictví je, že si to můžeme vykládat tak i tak. Sami se rozhodneme, co si myslet.

Má se začít bát Andrej Babiš? Přeci jen, Petr Kellner je bohatší než on. Každopádně, mluví-li se o Kellnerovi jako vlivovém partnerovi Miloše Zemana, nebudou spíš oba mediální vlivové kolosy postupovat ve vzájemné konjunkci?

Jak říkám, nejhorší by bylo, kdybychom nevěděli, komu média patří. Bylo by špatné, kdyby se jich zmocnil nějaký neznámý zahraniční kapitál. Po odchodu německých, švýcarských a amerických vlastníků, jejichž hlavním zájmem bylo vytěžit reklamní trh, poté, co se vlivem internetu změnil a oni se stáhli, se jedná o další vývojovou změnu.

Tím, že mediální scénu ovládli domácí investoři, ji můžeme lépe rozumět. Zároveň nám zaručují skutečnou pluralitu nejen názorů, ale také formátů. U takto velkých hráčů nehrozí, že by se spojovali, nemají k tomu důvod, spíš budou udržovat rovnováhu. Jak jeden z nich řekl, je to takový atomový kufřík. Podnikají tady, kromě Zdeňka Bakaly tady i bydlí, mají tu majetky, investice, rodiny, nikdo nemá zájem to tu ničit anebo vydat do rukou někomu zvenčí.

Vstup PPF do TV Nova považuju za velmi pozitivní zprávu.

Psali jsme: Kolik stojí Čechy Václav Moravec? Advokát z Trikolóry to chtěl vědět. A soud to ČT... Fiala (ODS): Buďme opět zemí, která vítězí Pieta na pražském Vítkově připomněla 101. výročí vzniku státu HZS: V kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni byly slavnostně uloženy ostatky svatého Floriána

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.