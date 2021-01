Klaus ml. odpálil „bombu“. Koronakrize ukázala, že Sněmovna dokáže fungovat v provizorním stavu, takže...

ROZHOVOR Poslanecká sněmovna funguje dlouhodobě kvůli opatření proti šíření koronaviru v provizorních podmínkách. Poslanci se nescházejí v plném počtu, ve zvláštním režimu fungují také sněmovní výbory. Podle předsedy Trikolóry Václava Klause to jen dokazuje, že za normálního režimu můžeme podle jeho slov zrušit Senát i kraje a Sněmovnu nechat zasedat jednou za měsíc, přičemž by k tomu stačilo jen 80 poslanců.

„Až příliš často se ptáme, co pro nás může dalšího udělat Evropská unie, namísto toho, abychom se více ptali na to, co my můžeme udělat pro Evropskou unii,“ řekl v novoročním projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil. Máte také pocit, že se málo ptáme, co můžeme udělat pro EU?

Pozice některých politiků – „ Já nejsem Čech, já jsem Evropan.“ – je mi bytostně cizí a odporná.

Je podle vás tento názor Miloše Vystrčila v ODS sdílen větší částí členstva? ODS se vždy stavěla k těmto teatrálním projevům evropské sounáležitosti spíše vlažně, ale teď se tam stále častěji ozývají lidé jako Eva Decroix, která před volbami do EU vykládala, jak je „dítětem programu Erasmus“ a jak je EU vděčná. Jak jste to vnímal, když jste byl v ODS?

Z ODS jsem byl vyloučen za víceméně odpor k podobným postojům. Takže takhle jsem to vnímal.

Když opomeneme Unii, což je soubor institucí a jejich úředníků, tak bych otázku formuloval trochu jinak: Co nejlepšího můžeme udělat pro Evropu, pro naše vztahy se sousedy?

Evropská unie se ústy předsedkyně komise von der Leyenové chlubila, že dokázala Evropanům zajistit vakcínu proti koronaviru. Myslíte si, že kdybychom nebyli v EU a řešili si dodávky vakcín sami, že bychom na tom byli hůř než v současnosti?

Jak nám EU (na rozdíl od Izraele, Británie a USA) zajistila vakcínu – snad vidíme a čteme každý den v novinách (vakcína není). Nechápu, proč jsme nemohli vyvíjet vlastní nebo aspoň sami nakoupit tu medicínsky nejúčinnější nebo nejlevnější nebo v největším počtu dostupnou.

V televizi říkali, že Německo teď nějak nakoupí bokem 30 milionů vakcín a Maďarsko, které kupuje Sputnik – bude mít nějaké sankce či co.

Na konci roku 2020 byl definitivně ukončen proces vystoupení Velké Británie z EU, nazývaný jako „brexit“. Co podle vás toto čtyřleté drama o Evropské unii ukázalo?

Že demokracie (vůle lidu) se již jen klopotně dokáže prosazovat. Například kdyby Johnson prohrál volby nebo se nestal předsedou Konzervativců – Brexit by nebyl, bez ohledu na vůli Britů.

ODS a TOP 09, dvě strany z jedné kandidátky, se v poslední době hádají o vztah k euru. TOP 09 ústy Miroslava Kalouska trvá na jeho přijetí, ODS to odmítá. Jaký je k tomuto tématu postoj hnutí Trikolóra?

Trikolóra je proti přijetí měny euro v ČR – zcela jednoznačně, od počátku své existence.

Nemáte obavy, že v případné „protibabišovské“ koalici by Piráti, STAN, lidovci a TOP 09 tuto agendu prosadili a euro by jako gesto naší loajality k EU bylo přijato?

Jistěže by ho přijali. I tak vystupují.

Množství naší legislativy je pouhou transformací legislativy evropské. Obvykle se o tom nevede příliš diskuse, příslušný ministr vždy ohlásí, že je to třeba transformovat do nějakého data a tlačí nás čas, jinak nám hrozí sankce, a poslanci to bez delších debat odsouhlasí. Právě tuto praxi poměrně často kritizujete, dokonce v této souvislosti zlidověl váš výrok o židovských výborech. Proč poslanci nejsou schopni se tomu vzepřít?

Jak kteří. Ovšem jen poslanci Trikolóry hlasují proti všem směrnicím z principiálního důvodu. Většinou se přidá cca 20 dalších. Mainstreamové strany to sice různě kritizují, ale nakonec vždy skloní hlavu. No a naše pátá kolona (cca 40 poslanců napříč stranami) přijímá cokoli evropské s jásotem a uvědoměle.

Vzpomněl byste si, co byla největší bruselská absurdita, kterou Poslanecká sněmovna takto „odmávla“?

Tady nejde o absurdity. Tady jde o to, že nám vnucují věci, které čeští poslanci ani vláda sami nechtějí. Zbraňová směrnice, GDPR, evropský zatykač, zákaz olůvek pro rybáře, zelené hovadiny likvidující tradiční průmysl a tisíc jedna dalších věcí – které by český parlament nikdy neschválil (v tomto složení) a někdy by ani nikoho z poslanců nenapadli.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V posledním roce pak Poslanecká sněmovna funguje v provizorních podmínkách, poslanci se nemohou scházet v plném počtu, ve zvláštním režimu fungují i výbory. Zaznamenal jste nějaké pokusy o zneužití tohoto stavu, třeba že by se někdo snažil prosadit agendu, která by mu jinak neprošla?

Ne, to vůbec. Svědčí to o tom, že máme v klidu zrušit Senát, kraje a poslanců by bohatě stačilo 80 a zasedat jednou za měsíc.

Poslední otázka se rovněž týká parlamentu, byť trochu kuriozním způsobem. V USA zahájil činnost nový Kongres a hned první den zaujal jeden z demokratických senátorů, když pronášel modlitbu a v jejím závěru za tradiční „amen“ dodal „awoman“. Patrně tím chtěl dostát genderové korektnosti, ovšem slovo „amen“ pochází z hebrejštiny a nemá nic společného s muži. Zdá se, že si s progresivními aktivisty budeme užívat čím dál bizarnější situace...

Braňme normální svět! Jinak se budeme dost divit.

