Kolaps v supermarketu. Mohl za to nejspíš respirátor! Hudební producent přiživuje varování Ilony Csákové

Daniel Landa předložil s profesorem Beranem a docentem Ševčíkem své desatero. Akcentuje zdravý rozum, volá například po otevření škol, kritizuje systém PES. Je to mlácení prázdné slámy, nebo to má šanci něco změnit? Co z onoho „desatera“ vás zaujalo?

Systém „PES“ už dávno pozbyl své relevantnosti. Landovo desatero přináší jakýsi lidský přístup k danému problému, čímž může mít u lidí kladný ohlas. Například preventivní opatření 4R se mi líbí. Tedy Ruce – Rozestup – Rouška – Rozum včetně maximálního užívání vitamínu D a zinku. Víte, vždycky se zdůrazňovalo jen rouška, roušky a roušky, ale rozestupy, o kterých já soudím, že jsou více důležité nežli nošení roušek vždy a všude, se mnoho nemluví. Přitom mohu z vlastní zkušenosti odpovědně prohlásit, že ty rozestupy velká část populace nedodržuje. Možná asi ani mnozí nevědí, co to jsou 2 metry. Bohužel. Co se týká škol, tak jako v jiných zemích, ty nikdy neměly být tak dlouho zcela uzavřené. Vzdělanost národa je základ každé úspěšné společnosti.

Právě Daniel Landa, ale i další už delší dobu mluví o tom, že testování diváků, návštěvníků divadel, koncertů mohlo zase „otevřít“ kulturu. Je to podle vás cesta? Byli by lidé ochotní podstupovat testy, aby se dostali na kulturu?

Pro běžné koncerty a divadelní představení to lidé nebudou ochotni podstoupit ani kdokoli hradit, ať už jde o organizátora nebo samotného návštěvníka. Jiné to může být u letních festivalů a časově delších akcí. Tam si to umím představit.

Jak vy jako producent a promotér „bojujete“ se současnou situací? Chystáte už koncerty třeba na léto? Nebo je doba stále tak nejistá, že to zatím není možné?

Když před rokem začala tato epidemie, tak jsme všichni věřili, že to nebude dlouho trvat. Nyní se už nikomu prostě nechce cokoli plánovat, dávat prostředky do reklamy, když nakonec akce vůbec třeba nemusí být, čímž vlastně vyhazujete finance oknem. V současnosti některé koncerty přesouváme již potřetí. Psychicky je to velmi vyčerpávající.

Zpěvačka Ilona Csáková opět přitvrdila. Respirátory, které jsou od pondělí na mnoha místech povinné, označila za zdraví škodlivé. Jakou službu dělá Ilona Csáková těm, kteří jsou ke covidu skeptičtí?

V zásadě má pravdu. Zrovna nedávno zkolaboval jeden muž v supermarketu, když vezl svůj nákup před sebou. Mám obavu, že tomu tak skutečně je a docela se sám děsím, že bych měl být v respirátoru celé hodiny. Pokud vím, jak funguje okysličování organismu a s ním související procesy v těle, tak pak musíme dojít i k tomuto závěru. Je nutné zvážit kam a na jak dlouho jít.

V neděli v hlavní zpravodajské relaci zazněly názory několika umělců. Promluvila například Zlata Adamovská, Petr Štěpánek nebo Pavel Šporcl, který uvedl, že nosí roušky už od začátku epidemie a že je to to nejmenší, co pro sebe a okolí můžeme udělat. Domníváte se, že pro diváky budou právě umělci tou správnou autoritou, větší, než je pro ně vláda?

Nevím, pro někoho možná vyjádření známých osobností význam má. Pro většinu však dnes již nikoli. Každý už dal za tu dobu jasně najevo, jak se k tomu vlastně staví.

Z obrazovky krátce promluvil dokonce i Jan Hrušínský, který lidem vzkázal, aby se „chovali rozumně“. Ještě před necelým rokem po prvních restrikcích reagoval na oznámení o zákazu akcí pro více než 100 lidí slovy, že jde o „likvidaci“ jeho divadla a covid-19 pokládal za nemoc „s příznaky lehké chřipky“. Co na to říct? Značí to, jak moc je situace vážná?

Myslím, že mu rozumím. Není to protimluv. Chovat se rozumně neznamená, že mi musí nutně zavřít divadlo apod. Situace je sice vážná, ale zastavit úplně ekonomiku a položit stát doslova na dno prostě z mého pohledu nejde. A důsledky covidu jsou různé. Mnohdy se zdůrazňují jen ty otřesné případy, přitom jde vždycky o lidi ne zcela zdravé. Ale jinak je pro běžného, zdravého člověka asi covid-19 jen tvrdší forma chřipky. Prostě tento vir se chová u každého z nás jinak. Dokonce jsem slyšel názor, že všichni musejí covid dostat. Nemusejí. Existuje totiž kategorie lidí, která je vůči covidu opravdu imunní. Prostě se musíme jako společnost do určité míry s tímto virem naučit žít. Ten nezmizí, ten zde bude stále, zrovna tak, jako chřipka.

Tím však neříkám, že virus nezabíjí a není nebezpečný. Otázka tedy nestojí, jak vyhrát boj s covidem, ale jak žít vedle něho bez velkých následků.

Celkově, co říci na to, že zatímco na jaře byla Česká republika v řešení pandemie premiantem, kterého ostatní státy obdivovaly, dnes je to přesně naopak? Může za to vláda nebo lidé, kteří nedodržují vydaná opatření, nebo co za tím vlastně podle vás stojí?

Za vše může hlavně vláda s premiérem. Ryba smrdí od hlavy. Naše vláda je po roce stále v tom, co dělá, tam, kde byla na jaře minulého roku. A to je zcela zásadní selhání. Tato vláda má totiž pouze jednu schopnost. Umí dobře organizovat chaos. Nic víc. Očkovací diletantské chyby jen ukázaly, jak nekompetentní vládu vlastně nyní máme. Nebojím se říci, že i komunistická vláda Ladislava Adamce byla na tom líp. A to je smutné. Kompetentnost vždy totiž prověří právě krize.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) se již ve společnosti velmi výrazně opotřebovala důvěra lidí v ty, kteří dnes vedou stát. Souhlasíte?

Ano, je tomu tak. Charakterizuje to celospolečenská únava spojená se skepsí a existenčními obavami. Je to stav, kdy poklesla důvěra veřejnosti ve schopnost institucí státu situaci zvládnout, a k tomu přispívají stále měnící se pravidla, která se kvůli těm změnám relativizují a jednotlivci pak nejsou ochotni je vůbec dodržovat.

Jedním z příkladů je „ministr pro všechno“, pan Havlíček. Ten je vždy ochoten říci lidem cokoli, aby pak vše bylo zase jinak, přičemž sám dobře ví, že to s nikým nikdy předem neprojednal. A tím se pak zdegraduje úplně vše, i ta prospěšná opatření.

„Hlavní role státu je zařídit tu vakcínu. Dodat ji. A to my děláme,“ hájil se v nedělním „Čau lidi“ premiér Babiš. Máte pocit, že stát ohledně očkování funguje dobře?

Asi trochu nedostatečně, když vláda nebyla schopna ani využít kompletně dodané vakcíny. Že tady máme vakcíny, které jako by hledaly svého adresáta, je tristní. Tento diletantismus těch, kteří nás vedou, je už totálně za hranou. Ještě že se nepíše rok 1419 či 1618, to by vláda dopadla, že?

Dnes se stalo jakýmsi „standardem“ vše řešit soudně, vždyť tak mnoho podnětů a stížností k Ústavnímu soudu nikdy tento stát za jedno volební období snad ani nezažil. Co vy na to?

Politici si občas dělají, co chtějí a překročují tím rámec běžného systému řízení čehokoli, čímž se pak vše dostává až k pomyslné hraně zákona či ústavnosti, potom asi mnohdy už nic vlastně nezbývá. Horší je pak to, že se mnozí, když není vše, jak sami chtěli či konali, propůjčují, premiéra nevyjímaje, k útokům na instituce státu, například Ústavní soud, což je pro fungování společnosti velmi nebezpečné. Samozřejmě že se nám mnohdy nemusí líbit třeba délka zmíněného soudu k vynesení rozsudku apod. Je ale dobře, když studentovi jde o své vzdělávání a ozve se tak, jako tomu bylo s kauzou pražského gymnázia. Nesmíme se nikdy smířit s degradací společnosti.

Covid-19 chytil i bývalý prezident Václav Klaus, který patří mezi odpůrce některých vládních nařízení. Co říci na řeči, které z některých míst zaznívají včetně tweetu vícepremiéra Hamáčka, „že tomu šel naproti“, že „si za to může sám“?

Škodolibost pana Hamáčka je více než trapná včetně jeho prohlášení, že si má léčbu exprezident zaplatit sám. Prozrazuje to nejen úpadek výše zmíněné osoby, avšak i celé politické reprezentace včetně sociální demokracie. Ono i prohlášení ministryně Maláčové v televizi, že tato pandemická situace je snad jen srovnatelná s 2. světovou válkou, je vrchol stupidnosti, tuposti, hrubosti a pošetilosti. A takoví lidé vedou tuto republiku. Hrozné? Přeji panu prezidentovi brzké uzdravení.

Médii koncem minulého týdne hýbala nová kauza Romana Prymuly. Ten ve čtvrtek odpoledne navrhoval přísný lockdown Česka, aby si pak v podvečer zašel na fotbal Slavia–Leicester. Zápas navštívilo mnoho exponovaných osob, kvůli čemuž se hovořilo o vlně papalášství podobně jako nedávno v teplickém hotelu. Je Prymula obětí honu na čarodějnice, nebo mu chybí jakási základní empatie?

Vůbec nerozumím tomu, proč média tohle zrovna tak důkladně řešila, čímž napomohla odklonit pozornost všech od primárních problémů, jako je nouzový stav a případné změny restrikce. Nemyslím si jako někteří, že pan Prymula není zároveň běžný člověk a když byl někam pozván a splnil zároveň všechna kritéria k účasti, že by tam tedy jít neměl, jen proto, že zastává přísnější řešení situace. To je pošetilý přístup k životu. Srovnávat to s kauzou v Teplicích je pak úplně mimo mísu. Tam byla porušena legislativa. Zde nikoli.

Kromě Prymuly byl na zápase podle fotky například i kancléř Mynář s manželkou nebo také ředitel ČT Dvořák. Je tedy v pořádku, aby se „obětním beránkem“ stal jen Roman Prymula?

Můj postoj je v tomto kontextu zcela indiferentní. Nemám co k tomu více říci.

