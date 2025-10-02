Konec Fialova gangu. Dejme si pozor na hradní kliku, varuje Bobošíková

Co říkáte na informace, že prezident Petr Pavel chce už v neděli přijmout Andreje Babiše jako předpokládaného vítěze voleb?
Nepředbíhejme. Pánem je v naší zemi pořád ještě volič a vše se uvidí s prvními volebními výsledky. Do poslední chvíle usilujeme o co nejsilnější mandát, který nám umožní prosadit maximum změn v zájmu lidí, kteří tady žijí, platí daně, vychovávají děti nebo se celý život podíleli na budování naší země, ale současná garnitura je bere na hůl. Pokud silný mandát dostaneme, změníme způsob, jakým se u nás vládne. Skončí doba strašení, agresivity a ruinování České republiky.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Povolební vyjednávání se začne rýsovat, až budeme znát volební výsledky. Varuji před tím, abychom někoho předem považovali za vítěze nebo poraženého. O nové vládě by se však v každém případě mělo vyjednávat mezi subjekty, které budou v Poslanecké sněmovně, nikoli na Pražském hradě. Vláda žádá o důvěru Poslaneckou sněmovnu, ne prezidenta. Proto budeme vyžadovat, aby se striktně dodržovala ústava. Prezidentovým úkolem je sice jmenování člověka, který bude pověřen sestavením nové vlády, ale rozhodně by se při tom měl řídit hlasem občanů, jak zazní ve volbách. Ne zájmy svých poradců
a sponzorů. Požadavky na nové ministry a útoky na hnutí Stačilo!, jak ze strany Petra Pavla zaznívaly v minulých týdnech, odmítáme. A rozhodně se jich nebojíme.
Důvěřujete Petru Pavlovi?
Ne. A způsob, jakým v průběhu kampaně vystupoval v zájmu Fialovy vlády, Pirátů, Bruselu nebo zbrojařů, nás jen utvrdil v tom, že vůči hradní klice vedené Petrem Kolářem musíme být velmi ostražití. Tedy žádné pokoutní dohody s lobbisty a maximální transparentnost vůči občanům.
Chcete být v příští vládě?
Pevně věřím, že se nám podařilo přesvědčit občany, aby přišli k volbám, dali hlas změně a jasně řekli Fialovu gangu Stačilo!. Naším cílem není sedět v Poslanecké sněmovně a pasivně přihlížet tomu, jak samozvané elity dál ničí naši zemi. Budeme aktivně prosazovat naše priority v čele s právem občanů přímo rozhodovat o nejdůležitějších otázkách své vlastní budoucnosti včetně členství země v mezinárodních organizacích. Změníme stav, kdy jsou lidé politikům dobří jen před volbami. Kandidáti jim slibují modré z nebe, aby v den voleb na své sliby zapomněli. Vláda a Parlament mají sloužit, ne si na občanech vynucovat, aby drželi pusu a krok. A my se na této službě chceme podílet a mít silný vliv na to, jak se v naší zemi vládne.
Andrej Babiš říká, že je pro něj červená linie referendum
o našem členství v NATO a EU. Pro hnutí Stačilo! je to však jedna z jeho priorit. Vylučuje to povolební spolupráci s ANO?
Politici nemají patent na rozum. To se ostatně ukázalo už v první vládě Andreje Babiše. A když jsou občané dostatečně kvalifikovaní na to, aby ve volbách někoho udělali poslancem a prostřednictvím Poslanecké sněmovny premiérem, určitě umějí nejlépe rozhodnout o svém vlastním osudu, o svých dětech a o své zemi. Nevím, proč ANO občanům České republiky nedůvěřuje. Hnutí Stačilo! je hnutí zodpovědných, vlastenecky cítících občanů, a proto si hlasu občanů váží a postaví je na první místo. Proto v otázce referenda neustoupíme ani o centimetr. Jde o naši svobodu a demokracii. Základní cíl je pak vyhnat Fialův gang ze Strakovy akademie. Na tom musíme najít shodu sil, které jsou dnes v opozici.
Kdo se bude za Stačilo! účastnit povolebních vyjednávání?
Opakuji, nepředbíhejme. Vyčkejme na rozhodnutí občanů, jejich preference a sílu našeho mandátu. Je logické, aby ve vyjednávacím týmu byli zástupci stran, které umožnily vznik hnutí Stačilo! a zástupce nezávislých kandidátů. Už v sobotu budeme také vědět, kdo zasedne v novém poslaneckém klubu našeho hnutí.
V jaký doufáte volební výsledek?
S velkou důvěrou ve zdravý rozum voličů říkám, že v co nejvyšší. Pokud lidé budou volit na základě svých osobních zkušeností, na základě stavu svých peněženek, výše důchodů nebo pocitu bezpečí, hnutí Stačilo! představuje reálnou šanci, jak život v naší zemi zlepšit. Zažívám stejnou nespokojenost jako moji spoluobčané a rozhodně nechci, aby zkorumpovaná a amatérská vláda začala posílat naše syny do války. Nechci také, aby nám vládly struktury napojené na organizovaný zločin nebo represivní aparát. Všichni ti Koudelkové, Foltýni nebo Řehkové musejí skončit. A vůbec nepochybuji o tom, že je nás takových dost, abychom měli sílu zbavit se špatné vlády. Proto vyhlížím volby s klidem a s důvěrou v občany naší země.
autor: Karel Výborný