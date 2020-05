Koněv byl první krok. Novotného pomník vlasovcům krok druhý. A teď... Idiot z Prahy 6 a jed? To už tu bylo! směje se herec Gulyáš

ROZHOVOR Je to politická hra. Někdo vyvalil figurky, prvním stupněm byla socha Koněva, myslí si herec Michal Gulyáš o současném dění kolem politiků Koláře, Hřiba a Novotného. Podle něj vše úzce souvisí i s pomníkem vlasovcům, který nově stojí v Řeporyjích. „Dnes je to profese pro brilantní lháře a bezpáteřné krysy,“ říká Gulyáš o moderní politice. „Novičok, ricin... Co bude příště,“ ptá se herec. Své si myslí i o lidech, kteří ze smrti Jaroslava Kubery alespoň zčásti viní prezidenta Miloše Zemana.

Do Prahy měl kvůli politikům Hřibovi, Kolářovi a Novotnému údajně přiletět ruský „diplomat“ s jedem ricin. O celé věci na stránkách Respektu informoval novinář Ondřej Kundra. Někteří ale namítají, že v textu nejsou žádné ověřitelné zdroje této informace a že je s podivem, že by se o takové věci někdo dozvěděl. Na druhou stranu, všechny tyto politiky skutečně střeží policisté, ti by tak nečinili zbůhdarma. Jak celá kauza působí na vás?

„Dámy a pánové, milovníci akční podívané a vyznavači thrillerů, vítejte ve zcela novém formátu české politiky! Ano, dlouho očekávaný okamžik přichází! Nová agent-krimi-politická reality show ve stylu James Bond, agent s povolením zabíjet, právě začíná!!!“ Anketa Je prezident Zeman vlastizrádce? Je 4% Není 96% hlasovalo: 5832 lidí

Rád bych si, ještě než to okomentuji, udělal reklamu na náš první film z punkové produkce Hiddening. Je to půl roku, co jsme ho u vás inzerovali, odvysílali na serverech a musím říci, že buď jsme vizionáři, nebo se podle nás někdo inspiroval. V tomhle, v září minulého roku natočeném filmu, hraju agenta, který byl najatý v zahraničí a jede zabít určenou ‚politickou' figuru, kterou ovšem všichni ti, pro které ten tzv. ‚cíl' pracuje, považují za idiota a potřebují se ho zbavit. Ne náhodou se to odehrává částečně na Praze 6, a taky se tam objeví dnes již deponovaný pomník Koněva.

No, tak teď vážně... I když... Ale ano, budu se snažit být vážný, byť mi to v tomhle případě půjde těžko. Protože se okolo toho tolik mediálně děje, vypadá to spíš na politickou hru. Někdo vyvalil figurky, začalo se pěkně u pomníku, to je první stupeň. Pak jiná figurka vytvořila památníček, co má hru dostat do lepších otáček – a to už je další stupeň. Mezi tím figurka, říkejme jí „Lysohlávka“, taky zahrála protiruskou náladu. Jo, zapomněl jsem říci, jak se ta hra jmenuje. Má název: „Naser Rusa“.

Je to vlastně taková nevinná hra, jako když vejdete mezi profesionální hráče pokeru, která se ale nepřenáší na sportovním programu, ale odbývá se někde v odlehlé garáži. A vy, tedy jako ten hráč, si za svých pár stovek korun, protože jinou hodnotu nemáte, chcete vyhrát pár milionů, co tam leží na stole a patří těm „milým“ typům, co sedí kolem stolu (pár miliony je myšlena politická deviza, tzv. hrdinná hodnota odvážného muže, o kterou tu jde). A taháte esa z rukávu, vyrábíte podvodně postupky, full house atd. ...

A i kdybyste tohle nedělali, už to, že lezete do takové společnosti, je o hubu.

Takže, když chce někdo drtit pokera mezi nebezpečnou partou, musí počítat, že příjde o prsty, o zuby, nebo... Bojím se pomyslet, o co všechno. Třeba je ten poker jen takovej fejk a žádná garáž ani divný týpci nejsou. Možná je okolo té hry jen hodně podivných, imaginárních postaviček a je třeba vyrobit zdání. Možná je to ale pravda. Pak jsem v údivu, že každej vrabeček na střeše to cvrliká do světa. Je to jako z nějakého parodického thrilleru – a buď jsou všichni „na lajně“, nebo se to dnes hraje jinak než za dob, kdy figury nájemných vrahů ve filmu hrával třeba geniální Lino Ventura, nebo policajty Alain Delon, a děj měl logiku. A když jde o politický záměr, jsou i policisté zneužíváni, protože politice je jedno, kde která figura stojí. Když ji potřebuje „paní politika“, tak si ji tam postaví!

V celé kauze přišel ještě další zlom, po vyjádření starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. „Zcela to nelze uvést, ale částečně to souvisí s tím, že jsem byl v karanténě. Byl jsem bohužel v kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na covid-19, takže jsme se s policií domluvili, že to vyřešíme takhle. Policie řekla, že pro mě bude nejlepší se odstěhovat jinam,“ objasnil starosta Kolář okolnosti své separace a ochrany. Pokud by se nakonec ukázalo, že důvodem skrývání je právě nákaza, a nikoli ruská hrozba, co by to způsobilo?

Tak, oni už politici nejsou takoví držáci, jako třeba za druhé světové války, nebo v šedesátých letech minulého století. Jsou křehčí, ale zároveň jsou to daleko větší psychouši, než možná bývalo zvykem. Dnes je to profese pro brilantní lháře a bezpáteřné krysy. Je mi líto, že si zase zavařuji, ale nemůžu jinak. Je to tak, a tahle nová generace, až na výjimky, to je tedy pěkná sebranka psychiatrických exemplářů. Ti se olepí pravdou a láskou a vyrazí lhát a rozsévat nenávist. Bylo by to k smíchu, kdybychom v tom nemuseli žít. Ale asi je tu už generace, které tahle cirkusová tlupa politických klaunů s podlitýma očima a žraločím chrupem vyhovuje. No, holt nová doba. A k sebeprezentaci se dnes využívají různá varietní čísla. Takže, i hra na schovku je v repertoáru úspěšná – aspoň pro spolek ovcí z toho kterého stáda. A když se ukáže, že je hra na schovku podvod, tak se z toho udělá „Politické umění“. Anketa Vadí vám, že policie a soudy stále popotahují Petra Nečase? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 6607 lidí

Jakým způsobem by se, podle vás, české tajné služby mohly dozvědět o tom, že do Prahy přicestoval agent s ricinem v kufříku?

Já si myslím, že naše tajná služba využívá informace cestou tiché pošty. To je totiž tak rafinovaně neuvěřitelný způsob, že jsme v tomhle nejlepší. Nikdo jiný by si na to netroufl. Možná ještě před pár lety mongolská tajná služba. Ale ta už to přestala používat, poněvadž objevila morseovku.

Druhá možnost je, že se někomu zjevila „tetka Paranoia“ a pošeptala tomu někomu do ouška, že Moskva posílá pozdrav.

Možná si kluci z obou stran zavolali a ten jeden tomu našemu řekl: „Bacha, vole, TRAVIČ GENADIJ jede ozkoušet novou šarži ricinu k vám do Prahy.“

Mohl bych takhle s nadsázkou pokračovat dále, ale nechci. Je to ztráta času, zabývat se něčím, co bude mít, nebo má mít jinou dohru, než tu, o které je řeč.

Přes všechny pochybnosti o Kundrově textu a jeho složitou, až nemožnou ověřitelnost se zdá, že některé kruhy přejaly informaci o nebezpečí pro tři české politiky jako nezpochybnitelný fakt. Co na to říci?

Jako odpověď na to zreplikuji vaši otázku: „Co na to říci?“

Jak se k celé kauze „ricin“ máme stavět v době, kdy se u nás klade zvláštní důraz na rozpoznávání fake news a na ověřování informací z důvěryhodných zdrojů? A co kdyby se časem zjistilo, že celá kauza je smyšlená?

Nepřipadá vám ta politická hra s jedy trochu trapná? Novičok, ricin... Co bude příště? Někde na světě, kde je třeba vyvolat politické puchýře, se objeví agent „Lékárník“, který má své oběti nacpat do zadku rtuťový čípek? – Nevěřím nikomu a ničemu! Věřím svému starostovi, protože za ním vidím výsledky jeho práce, vidím jeho zájem o občany a můžu se na něho obrátit s tím, že vím, že udělá pro mne a pro ves, kde žiji, všechno, co bude v jeho silách. Věřím drbně Vopičkové, Joudové, Mrkváskové, které šeptandou roznesou „pověsti české“ a já vím, že se mám mít na pozoru. To je pro mne svět mé důvěry.

Všechno ostatní, výš a tzv. důležitěji, je pro mne ekl! Je mi na zvracení z politiků, z politiky, z generace psychopatických kreténů deroucích se k moci, je mi blivno z moře lží tekoucích ze všech kanálů světa. Žádný covid-19, ale virus malých, středních, velkých a globálních lží hubí lidi. Hubí jejích mozky, jejich úsudek, jejich společenské receptory. Nastlali jsme si pod sebe navoněný hnůj a rochníme se v něm, jako lejnomilci! Ať to s tím ricinem je, nebo není pravda, nic to nezmění na tom, že současná politika obecně je ricin sám o sobě – a pro nás, pro všechny!

Opět se oživily také spekulace o tom, jak to bylo se smrtí Jaroslava Kubery. Podle některých za jeho smrt mohou Číňané a výhrůžný dopis, který mu byl z jejich strany adresován. Objevují se dokonce i hlasy, které podíl na skonu Kubery přisuzují i okolí prezidenta Miloše Zemana, či dokonce jemu samotnému. Co si o tom myslíte?

To je pakárna, co? Tady už člověk z vysoké politiky nemůže „normálně“ umřít na způsob života, věk, zchátralost a pracovní stres. Když řeknete veřejně, jako svého času Karel Gott (dej mu pánbů věčnou slávu), že svět ovládají ilumináti, tak to jste za magora, stejně jako očerňovali různí chcípáci jeho. Ale když někdo tvrdí, že předsedu Senátu zabil prezident, tak je to jako ok? To se o tom diskutuje a ti, kdož tenhle blábol vypouštějí, nejsou ve svěrací kazajce? Připadám si jako v zrcadlovém bludišti na Petříně.

Čínská strana odmítla mezinárodní vyšetřování na svém území, co si o tom myslet? Nahrává to spekulacím?

No, taková nabídka se neodmítá... (smích)

„Rusko si udržuje nejenom Českou republiku, ale ještě část střední a východní Evropy jako zónu svého vlivu,“ uvedla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Miroslava Němcová. Je to skutečně tak? Vnímají nás Rusové jako jisté předpolí?

Panejóóó!!! To je objev. To jsme asi velký chudáci, když o nás mají zájem jen Rusové, co? Oni o nás jiný velmoci už zájem nemají? Nebo se to o jinejch nesmí říkat? A kdo že to vyjevil ten názor? – Jo, tahle... No jo, no ...

Svět pro změnu řeší různé teorie o původu koronaviru. Americký prezident Donald Trump řekl, že má určité indicie, že látka mohla být vytvořena v laboratoři v čínském Wu-chanu. Také se objevuje spekulace, že vir vytvořili Američané. Navzdory tomu, že vyšetřování je přinejlepším v plenkách, slýcháme z různých stran každý den něco jiného. Jak se díváte na to, co se kolem nemoci covid-19 děje?

„Tolik zvláštních souvislostí s příchodem té virózy je kol dokola – a pravda leží někde na obětním oltáři samotného Satana!“ chtělo by se mi dramaticky zvolat...

Domníváte se, že čínská strana ví, co se stalo, ale nechce, aby se na to přišlo?

„Kdo ví, kdo ví? Kdo ví, nepoví. Kdo poví, možná neví, kdo ví. Kdo neví, všechno poví a nikdo neví, co ví, nebo neví – a ten, co ví, ví, že se nikdo nic nedoví!“

Račte se, prosím, tuto moji poučku naučit, protože už navždy ji budete moci používat k uvědomění si, že jsme jen dobytek v ohradě, za kterou jsou pastviny – a jatka!

