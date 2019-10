Konzervatismus je punk dneška, řekl Klaus na sněmu Trikolóry. Firemní sociolog Bednář souhlasí, a mluví o pohádce šířené analytikem Pečinkou

ROZHOVOR „Konzervatismus je punk dneška.“ „Trefné přirovnání,“ analyzuje firemní sociolog Vojtěch Bednář start Trikolóry. „Hesla jsou do značné míry otevřeným vyřčením toho, za co se ostatní svým způsobem stydí, a co populace vnímá jako podstatné.“ A proč je Václav Klasu ml. tak populární, což potvrdil i aktuální průzkum CVVM? „Nevzbuzuje tolik konfliktů a kontroverzí jako jeho otec, a na rozdíl od Andreje Babiše, tj. šéfa podobně koncipovaného hnutí, za ním nejde žádná aféra ani pochybnost.“ Pokud Trikolóra „zůstane spíše malá, bude mediálně nejednoznačná. Pokud získá příznivce, může proti sobě obrátit hněv jak médií, tak všemožných aktivistů“.

Trikolóra vyrazila do regionů, členové hnutí se setkávají s voliči. Minulý týden měli ustavující sněm. Sledoval jste ho? Jak vstoupila Trikolóra na politickou scénu, podle vás?

Přiznám se, že nesledoval, ale obávám se, že Trikolóra, podobně jako řada jiných uskupení v české politice, je fakticky hnutím jedné výrazné osoby. Touto osobou je Václav Klaus mladší. Jak vstupuje na scénu... to pak v podstatě je dáno tím, jak na scénu vstoupí tato postava. Kromě ni bude velmi podstatné, kolik známějších osobností se povede na stranu nového hnutí dostat a jak dlouho těmto osobnostem vydrží ochota skutečně jezdit za voliči a diskutovat s nimi.

Váš zkušený odhad, v příštích parlamentních volbách, jaké jsou jejich šance?

Nejsou nulové. Klaus se stylizuje do role představitele konzervativních a „tradičních“ hodnot, přitom nevzbuzuje tolik konfliktů a kontroverzí jako jeho otec, a na rozdíl od Andreje Babiše, tj. šéfa podobně koncipovaného hnutí, za ním nejde žádná aféra ani pochybnost. Tedy, samotná myšlenka je nosná, ale může se ukázat, že třeba nevydrží na mediálním výsluní dostatečně dlouho, nebo že nepřesvědčí voliče, aby k němu přešli od stran, které podporují dnes.

Anketa Karel Gott zemřel. Měl by mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, jak navrhuje premiér Babiš? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 30692 lidí

Jak si s působením Trikolóry zatím poradila média? Jak k ní, podle vás, přistupují?

Média prozatím Trikolóru hledají, protože chybí převažující narativum. Není to uskupení „zlounů“, není to ale ani žádný „spasitel“. Objevují se jak pochvaly, tak urážky ze všech stran, ale žádná zásadní. O tom, jak bude vnímána, se podle mého soudu rozhodne v následujících měsících a v souvislosti s tím, jak se bude vyvíjet její popularita. Pokud zůstane spíše malá, bude mediálně nejednoznačná. Pokud získá příznivce, může proti sobě obrátit hněv jak médií, tak všemožných aktivistů.





Tři hesla: Žijeme v České republice, Braňme normální svět. Bohatství vzniká z práce. Do jaké míry bude tento program atraktivní?

Velice atraktivní do okamžiku, než je obohatíme o sociální rozměr. Velký stát a malé daně, nebo naopak? Právě tato otázka může ambicióznímu projektu zlomit vaz, protože většina populace je v současnosti spíše levicová – a Klaus je z principu i z odkazu, který nese s sebou, jednoznačně doprava. Sama o sobě jsou ale tato hesla do značné míry otevřeným vyřčením toho, za co se ostatní svým způsobem stydí, a co populace vnímá jako podstatné.

Startu Trikolóry si všiml i producent Jan Jetmar, který zacílení nového subjektu vnímá takto: „Soudím, že se chce natlačit do prostoru mezi radikální SPD a konzervativní ODS. Tipoval bych to na ultrakonzervativní, možná bigotně katolické voliče, kteří si myslí, že jsou intelektuálně výše než Okamurovi pitomci, a politicky jsou více konzervativní než Fialovi konzervativci.“ Jaké voliče bude mít Trikolóra podle vás?

Nebyl bych tak příkrý v souzení voličů čerstvě vzniklého hnutí, ale s ohledem na to, jak je zaměřeno, má potenciál přebírat jednak stávající voliče mnohem širší škále stran než SPD či ODS, a zejména – a o tom stávající komentátoři mlčí – aktivizovat lidi, kteří k volbám nechodí, protože jsou konzervativní a nemají si z koho vybrat. Pokud by se Klausovi mladšímu povedlo si úspěšně sáhnout k těmto voličům, může mít v ruce značný trumf. Na straně druhé, stejně tak jako nadchnout je může i zklamat, takže tento trumf může fungovat klidně jen jednorázově...

Hovoří se o tom, že Trikolóra vezme voliče hlavně SPD, hnutí ANO nebo ODS. Jak to vidíte vy?

Může je brát komukoli, u koho v současnosti lidé hledají konzervativně-národní hodnoty a nenacházejí je tam v dostatečné míře.

Psali jsme: Okamura (SPD): K čemu se ministerstvo školství dozná? Cenu Havlových dnes dostal slovenský sociolog Bútora. Velvyslancoval v USA a radil Kiskovi Třicet let od revoluce, třicátá Lavička Václava Havla. V Brně kolem toho byla velká show Bude válka. Erdogan ohlásil operaci v Sýrii, Kurdové okamžitě reagovali



Komentátor Bohumil Pečinka se pozastavil nad vystoupením Petra Vokřála na sněmu Trikolóry, stejně jako nad širokým ideovým rozkročením hnutí. Podle Pečinky tak bude Trikolóra jen satelitním uskupením Babišova ANO. Je podle vás takový scénář reálný?

Myslím si, že je to pohádka... Snaha komentátorů, a nejen jich, nějak vysvětlit nový jev, který prostě neumí uchopit tak, že vznikl z iniciativy osoby, jež to učinila sama o sobě. I kdyby za tímto projektem stála nějaká domluva nebo kalkul mezi Babišem a Klausem, bylo by to pro oba mimořádně riskantní. Pro Klause, že spojování Trikolóry s ANO, potažmo s Babišem, poškodí jeho jméno a ublíží popularitě. Pro Babiše pak riziko, že mu Trikolóra vezme příliš velký počet voličů. Osobně se proto domnívám, že ať už za jejím vznikem stojí cokoli, je doopravdy autentická.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Konzervatismus je punk dneška,“ pravil Václav Klaus mladší. Je to tak?

Je to velice trefné přirovnání – „punk" je něco, co jde proti převažujícímu směru debaty a co je současně tak trochu rebelsky sexy. Právě na této definici se veze Klausova Trikolóra, i když je pikantní, že někteří voliči si v souvislosti s „punk konzervatismem“ ještě vybaví vizuální reklamu z prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga. Bohužel, ze sexy rebelského punku se může stát snadno mainstream... a pak bude punk něco jiného, a úplně stejně předmět opovržení, pokud stejného pankáče potkáte ve dvě ráno namol opilého před barem. Je tedy otázkou, jak a hlavně jak dlouho se Klausovi povede udržet své hnutí v té míře „punku“, která je rebelská a sexy, a zda je prosadí jako mainstream.



A poslední otázka ještě k osobnosti Václava Klause ml. Jak po cca čtyřech měsících od prvních informací o vzniku nového subjektu působí jako lídr strany? V aktuálním průzkumu CVVM se stal nejdůvěryhodnějším politikem. O čem to svědčí?

Že lidé hledají novou osobnost. Klaus má k tomu kořeny, charisma, zkušenost i čistotu, tedy alespoň tu mediální, a jeho popularita je tedy určitě právem namístě. Otázkou je, jak dlouho potrvá, než o cokoli z toho přijde.

Psali jsme: Hyena Klaus nemá rád Václava Havla, tak proti němu štve mrtvého Karla Gotta. Evropan Rouček je znechucen nápadem přejmenovat letiště Klausové, nechte Havlovo letiště na pokoji, je to světový hrdina. Dnes si vzpomenu na jeho narozeniny, napsal hned ráno kníže Petr Štěpánek: Normální Trikolóra, nenormální ČT Kompetenční žalobu si vymysleli novináři, Zemana rozhodně neovlivní. Jestli ČSSD odejde z vlády, ztratí další voliče, rozebírá firemní sociolog Bednář

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá