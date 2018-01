Konzervativní myslitel: Vítač Drahoš je nástrojem, jak sem migranty dostat. Zajímá ho solidarita s migranty, nikoliv s našimi lidmi. A propagandistické lži proti Zemanovi…

ROZHOVOR „Profesor Drahoš žije v globalistické bublině, nemá strach z migrantů a zřejmě nemá strach ani z páté kolony cizinců žijících v Evropě. On nevidí no-go zóny v západních městech, nevidí zločinnost, která u nás zatím není, a nechápe, že lidé nechtějí dopadnout jako Francie. Nezajímá ho, co bude tady s migranty, kam půjdou, jak se budou chovat, jak budou obtěžovat okolí, zajímá ho radikalizace společnosti, která je proti globalistickému trendu… Jeho solidarita je falešná, protože je nástrojem jak sem migranty dostat a multikulturní společnost vytvořit,“ říká konzervativní spisovatel Vlastimil Podracký.

Podle kněze a teologa Tomáše Halíka padl v prvním kole voleb mýtus neporazitelného Zemana. „Nadcházející zápas dvou kultur – džetlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží,“ uvedl Halík. Co o těch slovech míníte?

Je to typická manipulace. Ano, Zeman je do značné míry nekulturní, je představitelem lidových konzervativců, podle toho se chová. Propaganda proti němu samozřejmě cílí na jeho nekultivovanost. Má to svůj význam. Ale rozumný člověk volí podle obsahu jednání, nikoliv podle formy. Je otázkou, kolik nepříliš rozumných se nechá takto manipulovat.

Jiří Drahoš podpořil výzvu vědců, kde se například píše, že „o imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali“, či že „všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“, a „muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy“, a že „v naší zemi je rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím“. Co si o tom myslíte?

Profesor Drahoš žije v globalistické bublině, nemá strach z migrantů a zřejmě nemá strach ani z páté kolony cizinců žijících v Evropě. On nevidí no-go zóny v západních městech, nevidí zločinnost, která u nás zatím není, a nechápe, že lidé nechtějí dopadnout jako Francie. Nezajímá ho, co bude tady s migranty, kam půjdou, jak se budou chovat, jak budou obtěžovat okolí, zajímá ho radikalizace společnosti, která je proti globalistickému trendu. Pan Drahoš nežije doma, žije ve svém ideologickém multikulturalistickém světě a řeší globální problémy. Pokud budou obtíže s migranty, ochrání ho jeho postavení a peníze, ale normální občané budou trpět.

Jeho solidarita je falešná, protože je nástrojem jak sem migranty dostat a multikulturní společnost vytvořit. Zajímá ho solidarita s migranty, nikoliv s našimi lidmi. Solidarita skutečná by měla být na místě nebo v uprchlických táborech v Turecku, v zemi stejné kultury. Tady přece žádní muslimští migranti být nemusí! Poskytli jsme útočiště uprchlíkům z Balkánu a jsme ochotni opět poskytnout útočiště lidem stejné kultury, kteří se snadno integrují a nejsou s nimi problémy. Profesor Drahoš takovou eventualitu vůbec nepřepokládá. Plní tedy nějaké aktivistické ideologické zadání.

Jiří Drahoš též podporuje, aby Česká republika přijala euro do čtyř let (zatímco Miloš Zeman říká, že je pro přijetí eura až v případě, když Řecko odejde z eurozóny). Co vy na to jako podnikatel? Navíc víme, že ČR schválila za Nečasovy vlády přistoupení k ESM, čili závazek, že bude ručit zhruba 350 miliard korun za krachující státy EU. Není to riziko?

Globalisté mají v plánu evropskou integraci, budou dělat to, co k ní směřuje v co nejkratším čase. Aby státy ztratily svoji nezávislost, musí být euro přijato. Jinak to nejde.

V případě přijetí eura pak ČNB nebude mít již dozor nad bankami v ČR a jejich zahraniční matky, které se ocitají v problémech, budou moci ze svých dcer či poboček volněji převádět prostředky do svých centrál. Mohly by tak být ohroženy úspory českých občanů. Je tomu tak?



Nemyslím si, že budou ohroženy úspory českých občanů. To se vše provede opatrně, aby se ztráta rozložila. Znamená to samozřejmě, že občané už nebudou hospodáři své země. To je tak, jako když rolník prodá pole někomu jinému. Zpočátku se třeba nic dít nebude, ale jakmile bude chtít nějakou samostatnou akci, tak už ji nebude moci udělat.

A neznamená tedy vstup do eurozóny, že ČR přijde o možnost ovlivňovat svůj rozpočet a přijde harmonizace daní? Zastánci eurozóny hovoří o nutnosti společné ekonomické vlády, jednotném rozpočtu a stejné výši daní… Není to o tom, že bychom ve své zemi vlastně již o ničem nerozhodovali?

Samozřejmě, že je to o tom. Slováci už o to rozhodování přišli, ale ono, jak jsem už řekl, to nemusí být zpočátku zřejmé. Také se nemusí nic podstatného stát, než se objeví potřeba samostatného rozhodování, které už nebude. Postupná integrace je přece předávání pravomocí státu orgánům EU. Ty pravomoci, které stát ztratí, ztratí lid, o to bude menší demokratické rozhodování. Představa, že můžeme jako malý národ nějak rozhodovat v evropských orgánech je směšná. Nikoho přece nemůžeme přehlasovat. Tyto pravomoci předané EU jsou navždy ztracené. Postupně se staneme provincií bez pravomocí.

Miloš Zeman je znám, že svými prohlášeními tlačil na politiky, kteří by třeba i byli pro přijetí kvót, aby nakonec byli proti. Stejně tak on svou celosvětovou publicitou do jisté míry zajišťuje, že imigranti do naší země nechtějí, protože ji považují za nepřátelskou k imigrantům. Myslíte si, že Drahoš může mít podobně mobilizační potenciál na obranu naší země před ilegální imigrací?

Nemohu vědět, co bude Drahoš dělat, v podstatě v tomto by byl asi Fischer ještě horší. U prezidenta, o kterém se nic neví, je možno očekávat cokoliv.

A který z prezidentských kandidátů pak coby prezident lépe obstojí před tlakem EU na přijetí Dublinu IV, tedy nové směrnice Bruselu, která má centralizovat azylovou politiku a zajistit přerozdělování uprchlíků?

Zeman určitě bude proti tomu. U Drahoše se dá předpokládat, že tomu nebude klást odpor. Ovšem důležitější je asi vláda.

Český židovský intelektuál žijící ve Francii Martin Janeček řekl: „My Češi můžeme být hrdí na to, že mezi evropskými státníky náš prezident představuje osobnost zvlášť angažovanou v úsilí bránit naše země a naši kulturu proti islámské invazi. V západoevropských zemích je dnes už známé, že Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko se brání přívalu muslimů lépe nežli bývalé koloniální mocnosti nebo skandinávské země.“ Je to, podle vás, pravda?

Zatím ano. Uvidíme dál, a zde záleží na nové vládě. Babiš asi povede stejnou politiku, i když si tím také nejsem jist. Je otázkou, jestli zůstane Babiš premiérem, když nebude mít podporu na Hradě.

Hrozí ovlivnění našich voleb z Ruska, jak o tom hovoří Jiří Drahoš?

Samozřejmě, že nic takového nehrozí. Nevím, jak by mohli Rusové ovlivnit naše občany. Vůbec nemám představu, jak by to dělali? Zkušený politik Topolánek tomu také nevěřil. Profesor Drahoš si nedovede představit odlišné smýšlení jinak než ruský vliv nebo populismus sdělovacích prostředků. Skutečné problémy nechápe a celému paradigmatu buď nerozumí, nebo rozumět nechce.

Profesor Drahoš jako kandidát globalismu nemá kladný program, to co přináší je problematické a určitě ne přínosné, a tak může jen strašit a vyhraňovat se proti druhým, pomlouvat je a rozmazávat jejich selhání. To možná pan Drahoš nedělá, dělají to však jeho podporovatelé, ale určitě straší Ruskem, za každý neúspěch může Putin, jako kdysi za komunistů za všechno mohli zlí západní imperialisté. Je to jen odvádění pozornosti k zástupným problémům a vytváření strachu.

Co je pro vás ještě podstatné při porovnání obou kandidátů na Hrad?

Ono se velmi těžko porovnává starého politika, o kterém téměř všechno víme, s někým, o kterém nic nevíme. Můžeme se zaměřit pouze na ony úseky života profesora Drahoše, kde se nějak projevil. A to je ona vítačská výzva. K té už jsem hovořil. Prezident Zeman je národní konzervativec. Žil s normálními lidmi celý život, naposled 8 let na Vysočině. Dobře ví, jak lidé smýšlejí. Dovede s nimi mluvit jejich jazykem a řešit jejich záležitosti. Určitě si dovede představit uprchlické tábory a jejich problémy, ale to asi není to nejhorší. Daleko horší je vytváření muslimských menšin postupným prostoupením muslimským obyvatelstvem, které se neintegruje. Země západní Evropy jsou toho příkladem, každý to ví a zná. Proto migranty zásadně odmítl.

Prezident Zeman vytvořil nezávislou pozici a stýká se s celým světem. V podstatě nedělá nic jiného než ostatní, když jde o obchod. Nikdo nikdy neudělá vše správně a prezident Zeman jistě chyboval v mnoha věcech, jeho zjev není „in“, vyvolal zbytečné kauzy a přehnal svoje poklonkování vládcům Východu. Ale prezident Macron byl v nedávné době také v Číně a také nemluvil o lidských právech. Kritika prezidenta Zemana, že směřuje zemi na východ, je nesmysl. Je to jen jedna z propagandistických lží. Samostatný nezávislý stát se musí stýkat se všemi velmocemi. Rusko nelze vynechávat. Nevynechává ho nikdo.

Profesor Drahoš bude prý směřovat zemi na západ…

Bude jezdit do Bruselu? Co tam bude dělat? Jen se klanět a přijímat pokyny? Naše podnikatele v Rusku nepodpoří? Ale globalista nebude nikdy hájit národní zájmy, je ideologicky zaměřen jinak, problémy jeho rodné země jsou až na druhém či jiném dalším místě.

Jak tipujete výsledek druhého kola? Co by měl dělat Miloš Zeman, aby uspěl?

Já si myslím, že jakékoliv vítězství bude velmi těsné. Budou rozhodovat lidé z pozadí, lidé, kteří volbou vyjadřují osobní sympatie, ale jinak ničemu nerozumějí. To všechno je velmi nepředvídatelné.

Je něco důležitého, co v souvislosti s prezidentskou volbou nezaznělo?

Tady je zapotřebí, aby voliči znali paradigma, ve kterém žijí.

Jaké paradigma?

Příkop mezi globalismem a národním konzervatismem je dominantní společenský jev doby. Pravičáci a levičáci jsou už dnes jen nadávky a ustupující problémy. Tento nový jev vidíme v celé západní civilizaci. Národní konzervatismus vznikl z rezistence proti globalismu a zvítězil zatím v USA, v Polsku, v Maďarsku, ale vlastně ve všech státech je nějak zastoupen. I když se už projevoval dříve, teprve migrační krize donutila mnohé aktéry se vyslovit a tím svoji příslušnost k dané skupině odkrýt. Hlavní částí tohoto konfliktu je otázka demokracie.

V jakém smyslu?

Ve všech nadstátních útvarech, ať už je to EU nebo prostě jen otevřený svět, demokracie nemůže existovat, protože ta je bytostně spojena s existencí politicky uzavřeného státu s jeho institucemi. Otevřená společnost je společností, kde vládnou světoví oligarchové. Jeden takový chce dokonce v Praze založit univerzitu s námětem otevřené společnosti. Co může prosazovat? Bude jen vymývat mozky mladým lidem, aby se vzdali svého státu, svých institucí, které chrání jejich svobodu a umožňují jim rozhodovat o svém osudu. V USA prezident Trump otevřenou společnost omezuje, chce dávat cla na čínské zboží, staví zeď na mexické hranici a podobně.

Profesor Drahoš jako kandidát globalismu nemá v podstatě co říct. Neřekne přece, že předáváním pravomocí Bruselu ztratíme jako národ rozhodování sami o sobě. Neřekne přece, že přijímáním migrantů se tu vytvoří neintegrovatelné menšiny muslimů, jejichž činnost můžeme vidět v západních městech. Pokud mluví o evropské kultuře a cestě do Evropy, potom samozřejmě k tomu no-go zóny a terorismus patří, bez toho už dnes Evropa není. Nejdeme přece do staré dobré Evropy, ale do té dnešní.

Národně konzervativní kandidát představovaný prezidentem Zemanem dobře ví, že samostatný stát je jen ten, který obchoduje s celým světem, není závislý na obchodě s jedním státem nebo oblastí. Musí tedy být zadobře i s jinými státy a obchod rozprostřít. Ale hlavně nesmí dovolit, aby demokraticky zvolené orgány předaly pravomoci EU, aby stále mohli rozhodovat občané, protože to je jediná záruka, že nedojde k diktatuře a cizí nadvládě.

Ing. Vlastimil Podracký (* 5. září 1940 Praha) je český spisovatel, konzervativní myslitel a publicista. Je synem československého legionáře, který byl komunistickým režimem odsouzen v roce 1949 na 23 let vězení a v roce 1960 omilostněn. Podracký v šedesátých letech vystudoval dálkově obor měřicí technika na VUT v Brně. V roce 1968 a od roku 1990 byl členem Klubu angažovaných nestraníků, v roce 2005 se stal členem Konzervativní strany a později i členem jejího předsednictva. Napsal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh antikomunistického disidenta Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Nyní mu vychází kniha Návrat k domovu – řešení pro Evropu.

autor: Lukáš Petřík