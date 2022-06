Kostlivec ve skříni STAN? Nebo už v základech? Podle Jelínka velký problém. Lidé je volili, protože vypadali čistí...

I když politolog Lukáš Jelínek naivně nepředpokládal, že kmotři z minulosti v Česku vymizeli, rozsah korupční sítě v kauze Dozimetr ho překvapil. Podle něj kauza do značné míry podrývá autoritu Víta Rakušana – co je to za předsedu politické strany, který ji nemá pod kontrolou a nedokáže proti takovým věcem zasáhnout?

reklama

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14877 lidí

„Nejsem natolik naivní, abych si myslel, že kmotři v minulosti z české politiky jednou provždy vymizeli. Dalo se čekat, že se o nich časem zase něco dozvíme, ale přece jen rozsah té sítě je docela překvapivý. Předpokládal bych, že politici a strany budou trochu opatrnější a budou se snažit aktivovat kontrolní mechanismy, aby předcházeli situacím, kdy si politické strany ochočí kmotři. K tomu bohužel nedošlo, protože zdá se, že hnutí STAN má tak slabou politickou strukturu a kontrolní mechanismy, že samotné působí spíše jako jakási platforma za lobbování zájmů měst a obcí než čitelná politická strana, takže k tomu nakonec došlo,“ zhodnotil nejprve politolog. Podle jeho pozorování má situaci dobře zmapovanou a podchycenou policie, která postupuje systematicky a zjevně má na všechny aktéry takříkajíc dobře nabito.

Co tedy způsobilo, že Starostové a nezávislí nemají dostatečné kontrolní mechanismy? Podcenění výběru členů, ignorování jasných varování nebo naivita? „Asi vše dohromady, protože my, kdo sledujeme politické dění, jsme naráželi už léta na informace, že financování Starostů je divné a pohybují se v něm různé podivné osoby. Jenom nikdo neměl v ruce důkazy, ale předpokládal bych, že tyto informace by měli mít předáci hnutí v čele s Rakušanem. Měli by tušit, že chod a financování strany má nějaké problémy a jsou zde problémoví lidé, kteří stranu v nejrůznějších pozicích reprezentují, i o kontaktech Redla (Michal, zlínský podnikatel, jeden z obviněných, pozn. red.) na politiky,“ řekl redakci Jelínek.

Kostlivec zabetonovaný do základů

Připomněl, že o problémech dalšího obviněného, náměstka pražského primátora Petr Hlubučka, věděl nynější šéf STAN Vít Rakušan pět let: „Takže se můžeme ptát, co za tu dobu udělal? Zdá se, že nic, když nedokázal takové kauze, co se spustila kolem Hlubučka, předejít. To do značné míry podrývá autoritu Víta Rakušana – co je to za předsedu politické strany, který ji nemá pod kontrolou a nedokáže proti takovým věcem zasáhnout?“ ptá se politolog. Může to prý souviset s tím, že STAN vyrostl na Zlínsku, odkud lobbista Redl pochází a má odjakživa dobré kontakty s otci zakladateli Petrem Gazdíkem a Stanislavem Polčákem. „Možná, že byl kostlivec zabetonován do základů hnutí STAN a že s tím nedokázal ani Rakušan nic udělat. Ale i to by byla špatná zpráva o hnutí STAN,“ vysvětlil.

Ve vlastním zájmu Rakušana jako ministra vnitra by prý bylo iniciovat koaliční jednání o výměně resortů, protože policistům, kteří kauzu vyšetřují, vůbec neulehčuje situaci skutečnost, že právě předseda STAN je ministrem vnitra. „Přece jenom sledujeme, jak kauza prosakuje do vysokých politických pater, a v tomto okamžiku by pro práci a nezávislost policie bylo mnohem šťastnější, kdyby byl ministrem vnitra někdo z jiné strany. Nejen kvůli vyšetřování, ale i kvůli únikům informací a šetření. Když Rakušan vyměnil policejního prezidenta, byl rychlý, akceschopný, dokázal zorganizovat výměnu ještě před usednutím do ministerského křesla. Ale v případě pořádku v hnutí mu to trvalo pět let,“ připomíná Lukáš Jelínek.

Lze ještě obnovit důvěru ve Starosty a nezávislé u voličů, po tom, co se stalo? „Pro mě je velká otázka, jestli kauza už není pro STAN likvidační. To uvidíme ve volbách, jak se to odepíše na výsledcích v Praze, na Zlínsku... A samozřejmě také, jak bude oslabena pozice STAN před senátními volbami, kde STAN patří k nejpočetnějším klubům. Na výsledcích se to podepíše, pokud má hnutí nějakou budoucnost, protože zklamalo voliče. Volili někoho, kdo bojuje proti korupci, klientelismu, netransparentnosti… Kdyby se kauza stala v ODS, tak si řekneme, že jsme už zvyklí. U hnutí ANO bychom ji mohli zařadit do řady jiných kauz. Ale že to potkalo STAN, to může jeho voliče velmi výrazně roztrpčit, a řešení, co s tím, je najít politické osobnosti z nové generace politiků. Takových lidí má STAN v Poslanecké sněmovně dost. Jenom si musí za prvé prověřit jejich politické zkušenosti a zralost, a zároveň mít jistotu, že za sebou také netáhnou nějakého kostlivce ze skříně. A to bude hodně obtížné, protože komunální politika, odkud se rekrutují zástupci STAN, je ještě neprůhlednější než celostátní politika a těch kostlivců může být mnohem více než u politiků, které známe ze Sněmovny nebo z vlády,“ sdělil politolog.

Špatné světlo i pro českou justici

A právě zmínka o celé kauze jednoho z koaličních partnerů chyběla Jelínkovi v projevu premiéra Petra Fialy „k národu“. „Chápu, že časový rozsah projevu není nafukovací a Fiala se soustředil na to, co považuje za klíčové. Přesto mi tam chyběly dvě věci: jednak zmínka o humanitární krizi v souvislosti s ukrajinskou válkou a o potřebě pokračovat v solidaritě s ukrajinskými běženci; a druhá věc, tj. politická nebo do jisté míry vládní krize. Bylo by fajn, kdyby zaprvé premiér přiznal, že domácí politické vody jsou rozbouřené, a to ze závažných důvodů. Nejde o lokální kauzu, jak nám říkají koaliční politici, ale má dopad na různé politické strany a na jejich financování. Petr Fiala měl využít své pověsti a zavázat se před občany, že udělá vše, aby se za jeho vlády nevrátili kmotři zpět na výsluní a aby toto zůstalo výjimkou,“ zhodnotil proslov. Rovněž prý mohl premiér ve své řeči zmínit, že se pokusí se STAN co nejrychleji najít nového ministra školství, protože to celou řadu voličů také zajímá.

Lukáš Jelínek pochválil policii, že koná, jak konat má, a vyšetřovatele, kteří odvádějí dobrou práci. „Ale bohužel kauza vrhá špatné světlo i na českou justici, protože je opravdu s podivem, že člověk tak čiperný a vlivný jako Redl mohl být prohlášen za nesvéprávného. Myslím, že jde o ukázku, že kmotrovská pavučina nejspíše dosáhla až do české justice. Stejně tak mě překvapuje, že před touto korupčnickou sítí, což není nějakým jednotlivým výstřelkem, ale zdá se, že se jedná o početnou a koordinovanou skupinu, že na to neupozornila Bezpečnostní informační služba. Kontrarozvědka každoročně vydává zprávy, ve kterých upozorňují na extremismus a na cizí agenty, ale že jim utekl před očima a nepovšimli si rozkvětu organizovaného zločinu, je z mého pohledu docela zarážející,“ dodal politolog.

S tím, že předpokládá systémovou diskusi, nakolik fungují kontrolní a justiční mechanismy, i že si dají vlastní pozor a budou se věnovat tomu, jak fungují soudy, jak fungují tajné služby a zda skutečně plní svoji roli ochránit nás před nejrůznějšími skupinami organizovaného zločinu. Jelínek nevyloučil, že BIS o všem věděla, ale nechtěla nic prozradit.

Psali jsme: Fiala si zadělává na konflikt ve společnosti. Ukrajinci, drahota, blokování webů, ignorace odborů... Je zde varování Vláda si sama podřezává větev. Nesmí se divit, že tolik lidí protestuje, říká komentátor Jelínek Jiří Paroubek: Jelínek, Sobotka a ti další zombie „Když vidím Válka a Jurečku...“ Kde vláda opět selhává očima Jelínka. Nesmlouvavý Babiš proti nim

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.