Koudelkovy svodky dnes nepoznáte od blafů sepsaných parazity Vrabelem či Jandou. A dobro*eři klidně ukamenují i souvěrce, všiml si Vyoral

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pondělí uvedla, že podle ní je cestou z pandemie povinné očkování. Co si o tom myslíte vy?

Hlavní nehygienička, sdílející na sociálních sítích své postelové fotky v negližé se psem po boku, by měla v zájmu vlastním i našem raději mlčet. Tohle vyloženě nesympatické něco, které jako by z oka vypadlo komunistickým politrukům, by se vzhledem ke své inteligenci a kompetentnosti mělo vrátit tak maximálně ke kontrolám doby spotřeby vlašáků a kvality gothaje. Ostatně je na ní vidět, že ji dost chutná – zřejmě cokoliv.

Covidoví zvrhlíci jejího typu budou samozřejmě tlačit a prosazovat další a další takřka fašistické restrikce, dokud se lidé jejich zvůli nepostaví a neřeknou dost a dokud samozvanci nedostanou přes prsty. Ať už obrazně nebo doslova.

Jinak, ještě nedávno bylo – podle drtivé většiny polodementních mainstreamových novinářů, politruků a cenzorů typu Vrábelových Semantic Visions či tzv. českých elfů – povinné očkování konspirací, hoaxem či fake news. A všichni skutečně svobodomyslní občané nebo lidé z alternativních médií, kteří na toto riziko poukazovali prakticky od počátku, byli těmito pazgřivci označováni za dezinformátory, konspirátory a lháře. Nyní mávnutím proutku a z befélu seshora je povinné očkování bráno po orwellovsku prakticky jako fakt... a mediální negramoti coby údajní hlídací čoklové demokracie? Pasou se a mlčí, případně mlží.

Likvidace veškerých osobních svobod těmto intelektuálním chrobákům s páteřemi ze želé nic neříká. Až časem dojde v něčem i na ně samotné nebo na jejich blízké, tak se budou divit jak zjara.

Přijde, podle vás, prosazení povinného očkování? Už nyní se objevují řeči o tom, že od února by to měli povinně lidé nad 60 let. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek to však rezolutně odmítá.

Nepochybně. Bohužel. Opět se ukazuje, že rozdíl mezi „konspirační teorií“ a realitou je pouze v čase. A ten čas se čím dál více zkracuje. Obával jsem se toho od samého počátku a budiž mi důkazem můj blog a komentář z března 2020, kde jsem tyto hrozby společně s inflací, předlužením, ožebračením běžných lidí a totalitními praktikami státu nastínil.

Povinnému očkování všechno nasvědčuje od samého počátku a v posledních dnech to naši politici a kvazi novináři svými nejprve zkušebními balónky pouštěnými do éteru a posléze hned jasnými výroky jen potvrzují. Jak jsem již několikrát říkal, stačí se dívat do Německa, co se děje tam, protože zejména odtamtud naše politické loutky berou inspiraci, respektive dostávají pokyny.

Jakkoliv se kategorie lidí od 60 let může jevit jako logická, tak jde pouze o otvírák ve smyslu salámové metody. Tak jako prakticky se vším, co se po dobu „hry na covid“ doposud událo. Začneme s lidmi nad 60 let a s vybranými klíčovými povoláními, pak přidáme další povolání, snížíme věkovou hranici. Tak, aby se nám lidé náhodou nevzbouřili hromadně. Tak, aby to lidé postupně pomalu a jistě všechno přijali a akceptovali.

Co jsem slyšel kandidáta Válka, tak ne podle slov, ale podle činů poznáme ho. Tak jako Fialova bezpohlavní levicová ODS slibovala hory doly, ale nakonec se z toho klube peklo. Válek ještě není ministrem a už je dalším žhavým adeptem na ochranku a jde ve šlépějích svých předchůdců na ministerstvu pro likvidaci zdravotnictví a genocidu zdraví občanů.

Česká lékařská komora a její prezident Milan Kubek podporují takové legislativní úpravy, aby se proti covidu mohlo zavést povinné očkování pro všechny dospělé osoby. Jaká je vaše reakce na takové prohlášení?

Pokud by šlo o skutečně likvidační a smrtelnou nemoc, tak bych neměl s očkováním proti ní větší zásadní problém. Ale jsme-li v soukolí tak drtivé propagandy a nátlaku, nucení, vyhrožování, diskriminace, segregování a vydírání kvůli PR covidu, který zatím drtivé většině zdravé populace nepřináší větší rizika a velká část pozitivních by bez testu ani nevěděla, že ho má – má-li ho vůbec, tak někde něco velmi smrdí.

Že Kubkové, Hořejší, Maďarové, Prymulové, Helové, Smejkalové a další jim podobní farizejové a úplatné děvečky zcela v rozporu s lékařskou etikou a Hippokratovou přísahou nutí všechny – a to i děti, kterým, jak sami přiznávají, rizika covidu v zásadě nehrozí – do očkování experimentálními látkami na nádražích a v obchodních centrech, to je minimálně na soud.

Podle Milana Kubka většina lidí přijme, pokud se platnost covid certifikátu po dvou dávkách vakcíny zkrátí na šest měsíců. Souhlasíte? A je to s ohledem na současnou situaci v pořádku, byť se lidem nejprve slibovalo něco jiného, nebo jde o významné narušení důvěry?

Velká část lidí to podle mě, bohužel, skutečně přijme. Protože salámovou metodou a neutuchající propagandou ve smyslu „je to pro vaše dobro a pro dobro vašich blízkých“ otupí a přijmou prakticky všechno. Na druhou stranu, doufám a věřím, že nadále platí, že každá akce vyvolává reakci, a že tlak vyvolává protitlak, a že protitlak se jednou vzedme.

Chirurg Tomáš Šebek v rozhovoru pro Blesk prozradil, že zdravotníci jsou již z pandemie unavení. Nakažení neočkovaní tak podle něj po svém příchodu do nemocnice dost možná nemohou očekávat dostatek empatie. Je to pochopitelné?

Moc tyhle prorežimní a žádoucí slovní průjmy nechápu, když podíl očkovaných a neočkovaných v nemocnicích je skoro fifty fifty, nebo čtyřicet na šedesát nebo kolik. Přijde mi donebevolající, že sami někteří lékaři se snižují a propůjčují k segregaci lidí a k šíření nenávisti vůči skupině obyvatel. Navíc na základě, jak se ukazuje i ve světle mainstreamových informací, ne úplně funkční vakcíny, po jejímž obdržení nejenže můžete nemoc dál vesele šířit, ale můžete ji i vesele dostat, a dokonce i vesele skončit na JIPce.

A to všechno i po několika posilujících dávkách této šmakulády. To je očkování jak cyp. No nekup to za miliardy z kapes daňových poplatníků a nedej nažrat farmaceutickým molochům.

Miliardář Karel Janeček projevil svůj názor na pandemii na jím vzkříšené akci Český slavík. Za svá slova, kritická k zavírání dětí doma a k jejich očkování, dostal co proto. Nejprve se od něj s bleskovou rychlostí distancovala televize Nova, na jejímž kanálu pořad běžel, později tak učinil třeba i Nadační fond Neuron, který Janeček sám založil. Jeho slova jsou podle zástupců NF Neuron v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců. O čem to celé podle vás svědčí?

Svědčí to o tom, že i když jste guru výše zmíněných lepších lidí, slunečníků a dobroserů – slovy pana Kubery, tak když si dovolíte říct něco proti režimu, jemuž slouží – jakkoliv třeba nevědomky – něco, co odporuje jejich dogmatickému myšlení a jejich jediné pravdě, tak jste okamžitě ostrakizován, nenáviděn, dehonestován, napadán a nejlépe taky vymazán. I když je asi dobře, že Janeček takto veřejně pronesl tato slova, tak já mu nevětřím ani nos mezi očima a čichám čichám v jeho současném postoji kalkul. Jaký, to se ukáže. Zda šlo třeba o první výstřel v rámci možné politické angažovanosti. Nebo byl majiteli klíčů vybrán do role řízené jakože opozice. Uvidíme.

BIS publikovala svou novou výroční zprávu – ruské špiony podle ní zbrzdil covid, respektive s ním spojená omezení. Nemoc pak nahrávala dezinformátorům. Váš názor?

BIS pod velečučkařem Koudelkou, coby oceněným mopslíkem CIA medailí za spolupráci, bohužel v posledních letech v některých rovinách sklouzla do role aktivistů, v některých rovinách do role protiruských a protičínských přisluhovačů Langley.

Její pravidelná shrnutí o ruských a čínských špionech a jejich mandelinkách, zatímco žádní jiní špioni zde podle čučkařů zřejmě nejsou, spíše než cokoliv jiného připomínají pravověrné údernické svodky kdejaké politické neziskovky typu Vrábelovy Semantic Visions, Jandových Evropských hodnot, Kartousových tzv. českých elfů a podobně. Nevím, zda jim některá z výše zmíněných parazitických nátlakovek dokonce tyhle blafy nepíše.

Vláda ve čtvrtek vyhlásila 30denní nouzový stav. Váš názor? Skončí opravdu za 30 dní? A přijde povinné očkování?

Jak víme, tak nouzový stav na jakýkoliv počet několika dní se vyhlašuje prakticky na dobu neomezenou. A je to zkušenost nejen od nás. Kšefty politickým krysám budou svištět bez zbytečných průtahů a nastávající totalita za přispění oněch krys bude nakrásně vzkvétat. Opět nás čeká silnější vlna svévolného nařizování čehokoliv bez jakéhokoliv opodstatnění a logiky z hlediska zdravotnického, ale za účelem chaosu, z něhož se postupně transformuje „nový normál“. Asi tak.

Noční zákazy vycházení, zákaz přecházení okresů, zavření restaurací od desíti večer do pěti ráno, zákaz pohybu občanů v bazénech, na hřištích či v tělocvičnách – to ze zdravotního hlediska po fyzické i psychické stránce občany násobně více odrovná, než že nám pomůže. Na to nemusím být uplacený uplakaný lékař, primář, epidemiolog, vakcinolog, sociolog nebo komentátor.

Čest a velké díky všem výjimkám a všem slušným lidem – zejména ve zdravotnictví –, kteří se zatím nenechali semlít fašistickou „hrou na covid“.

