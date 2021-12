Kudla do zad od vlády. Skopeček naložil za živnostníky. Tohle je zlé

reklama

Jak jste zatím spokojen s vyjednáváním o vládě a rozdělení ministerských postů?

Jak se vám jako člověku, kterému říkají ekonomický expert ODS, líbí Zbyněk Stanjura jako kandidát na ministra financí?

Slovo líbí či nelíbí jsem schopen používat jen ve vztahu k opačnému pohlaví. Nicméně je pro mě složité tuto věc komentovat, protože na zmíněnou pozici jsem se v posledních letech připravoval a moje ambice tímto směrem mířila. Každopádně respektuji personální volbu pana předsedy Fialy a samozřejmě si přeji, aby Zbyněk Stanjura byl v nové roli úspěšný. Naše země potřebuje celou řadu systémových ekonomických změn, a tím nemyslím pouze konsolidaci veřejných financí. Práce v tomto směru bude více než dost a já počítám s tím, že se i ve své nové roli budu ekonomické agendě a zákonům s hospodářsko-politickým kontextem pečlivě věnovat. Nečekají nás vůbec ekonomicky jednoduché časy, tak věřím, že po názoru a znalostech ekonoma poptávka bude.

Jsou kandidáti, kteří vyvolávají velké diskuse. Namátkou můžeme jmenovat Věslava Michalika, který se nakonec kandidatury vzdal, Jana Lipavského nebo Vlastimila Válka. Jak například vnímáte Michalika (za STAN) poté, co se objevily podezřelé převody financí, a navíc to není poprvé, co Michalik čelí kritice za nekalé praktiky? Neměla se ODS oprostit od podobně problematických osob?

První jmenovaný situaci vyřešil tím, že se sám nominace vzdal. Já opravdu neznám detaily podnikání pana Michalika a samotný fakt, že má někdo firmu v kyperské jurisdikci, nic trestuhodného znamenat nemusí. Ale nemá smysl to dál vzhledem k rozhodnutí pana Michalika rozvíjet. To, že pirát Lipavský není v zahraniční politice můj šálek kávy, asi dvakrát zdůrazňovat nemusím, ale nepřeji si, aby naše ministerské kandidáty kádrovali ostatní koaliční partneři, nebudu to samé tedy dělat ani já vůči nim. Co se týče pana profesora Válka, věřím a přeji nám všem, aby toto velmi nevděčné a složité ministerstvo zvládl co nejlépe. Vůbec mu to nezávidím a držím mu palce, obzvláště v takto nelehké době.

Právě Vlastimil Válek, kandidát na ministra zdravotnictví za TOP 09, na sebe upoutal několika výroky, mimo jiné, že zdravotní péče nebude stejná pro všechny. Je tím, kdo zvládne vést ministerstvo v době koronavirové krize?

Tento jeho výrok jsem nezaznamenal, ale nerad bych, abychom všichni žili ve sladké iluzi, že zdravotnictví může fungovat stále bezvadně a stejně bez ohledu na to, zda se celé naší ekonomice daří. Bez ohledu na to, jaký je demografický vývoj a jak drahé jsou a budou nové medicínské postupy, léky, přístroje. Musíme se starat o ekonomickou stabilitu zdravotnictví, musíme sledovat efektivitu vynakládaných prostředků ve zdravotnictví, musíme si říct, kde budeme brát peníze na stále lepší a dražší léky. Pokud toto nezačneme chápat a řešit, pak naše zdravotnictví nebude v budoucnu nabízet tu nejkvalitnější péči, která by mohla být k dispozici.

Kromě úspor desítek miliard v letošním i příštím roce slibuje formující se vládní pětikoalice daňové slevy, hovoří o vyšších platech nejen pedagogů, daňových prázdninách a tak dále. Jak tyto peníze v rozpočtu najít v současné krizi a inflaci?

To je jednoduché, ale zároveň složité. Bude-li mít vláda či konkrétní ministr jakoukoliv prioritu, jejíž realizace bude stát dodatečné rozpočtové náklady, musí zároveň ukázat, kde získá dodatečné prostředky, respektive v jaké jiné kapitole státního rozpočtu ušetří. Jinak to být prostě nemůže, a to dodávám, že každý ministr bude muset hledat i bez nových návrhů a nápadů nemalé úspory, abychom dostáli slibu fiskální konsolidace. Nicméně jsem přesvědčen, že je v rozpočtu prostor na velmi výrazné úspory. Uvědomíme-li si, že rozpočtové výdaje vzrostly jen mezi roky 2016 až 2020 z 1,2 na více než 1,8 bilionu korun, tedy o více než 600 miliard. Tak ať mi nikdo neříká, že není schopen ušetřit pro příští rok 80 miliard korun, tedy skutečně pouhá procenta celkových výdajů.

Koalice také hovoří o úsporách propouštěním úředníků, avšak plánuje vznik několika ministerských postů. Sice bez úřadů, i tak si ale celý tým ministra něco financí vyžádá. Jak to vnímáte?

Nebyl jsem u jednání, v rámci kterých dohoda na vzniku nových ministerských postů vznikla. Každopádně skutečně nejde o vznik úřadů tak, jak si lidé ministerstvo představují. Ti lidé, noví ministři, budou pravděpodobně sedět na Úřadu vlády a mít v tomto směru minimální aparát. Věřím, že nová vláda utne podobnou kritiku tím, že skutečně začne pečlivě šetřit na svém provozu a opravdu dojde k zeštíhlení státní správy. Problémem jsou tisíce nových státních zaměstnanců a úředníků, které končící vláda za své éry najala. Právě tato nově vytvořená pracovní místa vysávala na úkor soukromého sektoru finance, nikoliv budoucí dva noví ministři s minimálním aparátem.

Jak podle vás nejlépe zmírnit dopady rostoucích cen – včetně energií – na obyvatele?

Přestat dělat iracionální, radikální zelenou politiku, která v posledních letech ovládla zejména západní, vyspělý svět a která je svou ambiciózností, rychlostí a fundamentalismem nebezpečná zejména pro nás, kteří žijeme v jedné z nejprůmyslovějších zemí na světě. Podřezáváme si tím větev pod naší konkurenceschopností. Pokud nedostanou plány, jako je Green Deal, racionálnější podobu, jsem přesvědčen, že ceny energií porostou v budoucnu ještě rychleji. Zvýšení sociálních dávek či daňové úlevy jsou pak už jen nástrojem, kterým můžeme dopady rostoucích cen zmírňovat, ale stejně si to všichni zaplatíme. Nikoliv přímo v ceně energií, ale například prostřednictvím vyšších daní, které na zvýšené sociální dávky budeme potřebovat. Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12007 lidí

Neobáváte se, že s dalšími a dalšími problémy, které bude muset nová vláda řešit, bude ohrožena její schopnost shodnout se a spolupracovat? I o tom se velmi diskutuje… jakou šanci dáváte tomu, že vláda vydrží celé volební období?

Problémy určitě budou, vláda nastupuje do jednoho z nejhorších období vůbec. Koronavirová situace se zhoršuje, předchozí vláda předá nové vládě rozpočet ve strašidelném stavu. Akcelerující inflace, kterou považuji za ekonomický problém číslo jedna, je další fenomén, který bude život v Česku i vládnutí komplikovat. Koalice složená z tolika politických subjektů to nebude mít vůbec jednoduché. Ale na straně druhé věřím, že si všechny vládní strany uvědomují svoji míru politické odpovědnosti a nesklouznou k politikaření a zasévání problémů, které by společné vládnutí komplikovalo. Důvěra lidí, kterou dostaly strany formující se vlády ve volbách, je veliká a zavazující. Rychle ji poztrácet by byla obrovská škoda. Musím tedy odpovědět, že pevně věřím, že vláda dovládne do konce volebního období a bude úspěšně pokračovat i v dalších letech. Říkat něco jiného ve chvíli, kdy vláda ještě ani nebyla jmenována, není možné.

Kdybyste teď hned mohl, jaké opatření proti koronaviru byste okamžitě změnil a proč?

Zákaz vánočních trhů ze dne na den považuji za naprostou hloupost a kudlu do zad drobných obchodníků, kteří si na následující týdny bezesporu zajistili zásoby zboží. Covidová situace se zhoršuje a nemá ji cenu podceňovat. Je nezbytné hlídat kapacitu lůžek na jednotkách intenzivní péče, připravovat se na špatné scénáře. Nicméně když se ohlédneme za minulými vlnami, podobná opatření příliš nepomáhala a spíše přispívala ke zmatku. Jsem v tomto směru zastánce principu, že méně je někdy více.

Jak vy sám vnímáte omezení neočkovaných lidí a kroky vlády, které je nutí nechat se očkovat, jako je zákaz vstupu do restaurací, na kulturní akce a tak dále? Jde o diskriminaci?

Jsme už bohužel dál a stále více rezonuje diskuse o povinném očkování. Jsem jednoznačně proti těmto úvahám a nechci přispívat k ještě většímu rozdělení společnosti, jakkoliv si myslím, že očkování lidí, zejména z rizikových skupin, je cesta, jak si minimálně zajistit lehčí průběh nemoci spojené s covidem-19.

Společnost je, jak se stále opakuje a nyní jste zmínil, rozdělená, dochází ke konfliktům a lidé demonstrují nejen v České republice. Domníváte se, že se situace bude stupňovat?

To bude záležet na racionalitě a způsobu komunikace dalšího postupu vlády v souvislosti s vývojem nynější covidové vlny. Doufám, že si vláda uvědomuje – a měli by si to uvědomit i někteří společenské nálady nevnímající epidemiologové, že není možné vnucovat silou něco, co jistá část společnosti odmítá a reaguje na to velmi citlivě. Nelze šířit dobro za každou cenu a na sílu. Někteří o něj prostě nestojí, ať už si o jejich postoji každý můžeme myslet cokoliv.



