Lepší počasí to vyřeší, řekl Válek. Nevyřešilo. Zpráva o lécích v ČR

V lednu ministr zdravotnictví Válek sliboval, že problém s nedostatkem léků se vyřeší do března. V dubnu spoléhal na teplejší počasí, v červnu zase na nový zákon. Teď je říjen, přichází zima a ministr začíná přiznávat, že některé léky asi nebudou dlouhou dobu. Poslankyně SPD Karla Maříková drtivě rekapituluje, co všechno jsme v letošním roce od ministra za TOP 09 slyšeli.

České zdravotnictví se potýká s nedostatkem lékařského personálu, který někdy v některých nemocnicích vede k nucenému omezování lékařské péče. Jedním z důvodů jsou změny v lékařských přesčasech, provedené novou legislativní transpozicí evropské směrnice. Ministr Válek teď narychlo píše novelu novely, ale nebylo podle vás možné toto riziko tušit dopředu?

Tu novelu spíše připravuje ministr Jurečka, v jehož kompetenci zákoník práce je, ale překvapuje mě, že ještě před tím, než k této úpravě došlo, tak Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí tuto problematiku se zástupci lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků vůbec neřešilo. Následkem toho jsou výpovědi z přesčasů přibližně 6000 lékařů, ke kterým se přidávají zdravotní sestry a další nelékařští zdravotní pracovníci. Je to určitě pochybení obou ministrů, a pokud novela novely nebude schválena do konce roku s nějakým kompromisem, může dojít k omezení zdravotní péče. Pamatuji jak současná vládní garnitura před volbami slibovala, že má odborníky a recept na všechno, no a zatím to vypadá na pravý opak.

Jste bývalá zdravotní sestra, navíc v pohraničí, kde je zdravotnického personálu tradičně nedostatek. Co si myslíte o podmínkách, ve kterých dnes působí lékaři a další zdravotnický personál v nemocnicích?

Zvlášť v pohraničních oblastech zdravotnická zařízení pociťují nedostatek personálu, jelikož zdravotníci mají příležitost pracovat za mnohem lepších finančních podmínek u svých sousedů. Problém ale nejsou jen peníze. Často od mladých lékařů slýchávám, že odcházejí díky lepšímu systému vzdělávání a už zmíněných přesčasech.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek kromě překotného psaní zmíněné novely začíná postupně připravovat veřejnost na fakt, že některé léky „zkrátka nebudou“, nebo bude problém je sehnat. Vnímáte to jako selhání vlády, nebo jako důsledek okolností, se kterými není možné nic moc udělat?

Pan ministr dlouhodobě situaci zlehčoval a nyní dojíždí na svou přehnanou „velkohubost“.

Toto prohlášení je vyvrcholení jeho nic neřešících slibů. Vzpomeňme jak v prosinci tvrdil, že stačí obvolat lékárny a lék seženete. V lednu slíbil, že problém s léky bude vyřešen do března. V únoru se pacientům, lékárníkům i lékařům za nedostatek léků omluvil. V březnu připustil, že některých léků bude nedostatek do letních prázdnin. V dubnu sliboval, že situace s léky by měla být stabilizována v první polovině května. V květnu stále chyběl penicilin a další antibiotika, ale ministr neztrácel optimismus a prohlásil: „Celková situace s antibiotiky by se měla zklidnit ve druhé polovině května se zlepšením počasí.“

V červnu si hodně sliboval od novely o léčivech, která by měla omezit výpadky léků. V září Vlastimil Válek prohlásil, že k řešení dlouhodobého nedostatku penicilinu by mohlo přispět obnovení jeho domácí výroby.

V říjnu už připustil, že nemá prostředky jak situaci vyřešit a prohlásil, že stát zatím nemá páky, jak donutit výrobce léků, aby do Česka dodávali dostatečné množství preparátů. Lidé si podle něj budou muset zvyknout, že část léčiv bude dostupná jen v omezeném množství a lékárnám na příděl. Doba, kdy bylo všeho dostatek, je pryč.

Po dlouhém zlehčování situace a nesplněných slibech předložil novelu ukládající povinnost tvorby jejich zásob, od které si slibuje, že podobným rozsáhlým výpadkům léčiv zamezí. O kvalitě zákona, který působil jako nedodělek, raději nebudu hovořit, jelikož se musel dolaďovat komplexním pozměňovacím návrhem. Od samého počátku upozorňujeme, že novela dá státu pouze potřebný čas na hledání řešením, kdy dojde k přerušení dodávek konkrétního léku, ale neřeší podstatu problému.

Nedojde-li k obnově výroby léčiv v Evropě, potažmo v ČR, tak budeme čím dál častěji řešit problémy s výpadky léků. V současné době se vyrábějí mimo Evropu a USA dvě třetiny účinných látek a 40 procent hotových léků.

Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál k tomu poznamenal, že jestliže jsme se dostali do situace, kdy jsme v takto klíčové věci závislí na Číně, tak byla hloupost si tohoto dodavatele „naštvat“ politickými gesty, třeba směrem k Tchaj-wanu. Jak se na to díváte vy?

Masivní výpadky léčiv ukazují jak stát není schopen pružně reagovat na krizové momenty a strategicky plánovat, a tím těmto situacím předcházet. SPD dlouhodobě říká, že musíme řešit podstatu problémů, a to tak, že stát musí podpořit obnovu léčiv v České republice a odstoupit od nesmyslných regulací EU, díky kterým se výroba přesunula mimo Evropu, převážně do Asie, přitom do nedávna byla Evropa ještě soběstačná.

Z hlediska soběstačnosti a snížení rizika nedostatků léků je zcela zásadní zkrácení výrobně-dodavatelských řetězců. Nejideálnější by bylo vyrábět léky v ČR, potažmo v Evropě od úvodní fáze, ale jakákoli výrobní fáze pomůže k vyšší dostupnosti léčiv.

V současné situaci, ve které se nacházíme, kdy jsme závislí, a to nejen ve výrobě léčiv na Číně, je postoj servilní vlády Petra Fialy a politické diletantství.

Česká televize přišla v nedělních Událostech s tvrzením, že důvodem nedostatku inzulinu je také to, že lidé naslouchají radám celebrit, které jej doporučují na hubnutí, a žádají jej i když nejsou diabetiky. Můžeme podle vás očekávat i další podobná „vysvětlení“, která se budou snažit odvést pozornost od podstaty problému?

Tak určitě to není podstata problému masivního výpadku léků. Co se týká konkrétního léku určeného pro diabetiky Ozempicu, jehož vedlejším účinkem je potlačení chuti k jídlu, a proto ho lidé využívají na hubnutí, tak z mého osobního hlediska je to hazard se zdravím. Tento lék je určen výhradně k léčbě cukrovky. Samozřejmě chápu, že jsou lidé, kteří mají nadváhu způsobenou zdravotními problémy, ale pak je celá řada lidí, kteří by udělali pro své zdraví lépe, když by změnili svůj životní styl, než využívali tento lék.

Když už jsme se k tomu dostali, jak se díváte na to, jakým způsobem informuje Česká televize o politice současné vlády, ve srovnání s tím, co dělala u vlád předchozích?

Česká televize je kapitola sama pro sebe. Už dávno neplní funkci veřejnoprávního média a chová se jako provládní televize, přitom by měla být hlavně neutrální a apolitická, vše ostatní je špatně a neplní tak svoji funkci „Služba veřejnosti“.

České televizi jste se věnovala i jako poslankyně. Teď požaduje zvýšení koncesionářského poplatku a zároveň ministr kultury připravil novelu, kterou výrazně rozšiřuje okruh koncesionářů. Co na to říci?

Proč by se lidé měli podílet na něčem, co se roky rozvíjí směrem ke snížení kvality a není schopno samo hospodařit bez podpory fondu televizních poplatků, a to nemluvě o úrovni žurnalistiky. Kdo chce, ať si za to zaplatí a kdo se dívat na ČT nechce, není důvod proč by za to měl platit.

Je to další podraz na občany; pamatujete na slova ministra kultury v ČT: „Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí v současné době to takto otevřeně říci,“ sdělil 3. července 2022 v pořadu Otázky Václava Moravce ministr kultury Martin Baxa.

Ve vašem Karlovarském kraji se čím dál častěji mluví o ekonomickém rozvoji v podobě výstavby dalších továren, montoven a skladišť, které by bylo doprovázeno pozváním zahraničních pracovníků z Mongolska a dalších asijských destinací. Zaznamenal jsem, že mezi místními to nemá zrovna dobrý ohlas, zejména v kontextu toho, co se odehrává kolem podobných montoven v sousedním okrese Tachov. Jak to vidíte vy?

Tyto montovny nemají nejen pro náš kraj, ale pro celou ČR přidanou hodnotu. Zisky mají zahraniční korporace, které je odvádějí do zahraničí. Nemluvě o zahraničních pracovnících, kteří zvyšují kriminalitu, ukázkovým příkladem je Plzeňský kraj. Dále se zastavuje půda, často ta nejúrodnější a poptávka po dalších skladech stále roste. V minulém roce bylo ve výstavbě rekordních 1 100 000 milionů m². V Česku máme na každého obyvatele více než metr čtvereční skladovacích prostor.

