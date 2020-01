Lepší premiér Petr Fiala? Má mediální obraz politického eunucha. Nebo čivavy! Komentátor Vyoral roztrhal vizi Šafrova časopisu na cucky

Nový časopis Pavla Šafra na titulní stránce ozdobil portrét Petra Fialy s titulkem: „Lepší premiér. Petr Fiala chce porazit Babiše“. ODS je ve většině průzkumů třetí, se ziskem jedné třetiny až jedné poloviny hlasů hnutí ANO. Jak to tedy je s tou vizí Petra Fialy na postu premiéra, je to do budoucna reálné?

Přání otcem myšlenky, a to si ještě nejsem úplně jistý, zda ty myšlenky pocházejí z hlavy předsedy ODS. A lepší premiér a zřejmě i lepší člověk, analogicky tedy lepšočlověk a lepšopremiér Petr Fiala je opravdu, jak se říká „velký špatný“. Možná zjistil, že velký potenciál má jeho progresivní eurohujerská ODS u voličů TOP 09 a STAN. Jen si zřejmě coby lepší premiér nevšiml, kolik voličů tyto strany dlouhodobě volí. Vize pana Petra Fialy mi většinou připomínají mlácení prázdné slámy nebo střílení do tmy. Obchodníci s teplou vodou nebo sňatkoví podvodníci by nám reálně předali řádově více než tento údajný politolog s mediálním obrazem politického eunucha. Nebo čivavy, vypůjčím-li si termín Petra Holce.

Že je Pavel Šafr psychicky nestabilní osoba a zaslepenec odtržený od reality podléhající nejrůznějším svodům, není už ani veřejným tajemstvím. Že pan Fiala je eufemisticky řečeno politický diletant s intelektem ne vzdáleným od stahovače králíků a točícího se derviše z Jablunkova, nevidí jen slepci, nebo ti, co to zkrátka vidět nechtějí. Spojením těchto dvou mozkových trustů ale hloupost a nesoudnost dostala nový rozměr.

Jakkoliv Andrej Babiš není žádný můj oblíbenec, tak kdybych měl porovnat na miskách rovnoramenných vah jeho schopnosti, charisma a intelekt s těmi Fialovými, tak předseda ODS vysviští do vesmíru rychlostí náběhu hysterie paní Mirky Němcové v libovolném okamžiku mediálního prostoru. Což je prakticky jeho druhá možnost, jak se tam dostat v případě, že blbost nezačne nadnášet.

Stydíme se za tebe, Pavle! Tento nápis s logem Pirátské strany a občan, který ho ukazoval, nadzvedl předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka na úterním mimořádném zastupitelstvu Prahy 1, kde se hlasovalo o odvolání starosty Pavla Čižinského. Michálek si pak stěžoval na metody ruských dezinformátorů. Viděl jste incident? Co říkáte na Michálkovu poznámku?

Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 13046 lidí

Praha 3 se pochlubila novým logem. Podle Pavla Trojana, vedoucího odboru komunikace Prahy 3, vyšlo logo na 350 tisíc korun. Líbí se vám? Jaké asociace ve vás vzbuzuje? A co ta částka, odpovídá kvalitě moderního umění?

Tak kdo nemá nové logo nebo dresy v řádu statisíců nebo milionů z peněz daňových poplatníků, jako by nebyl. Ač chápu, že nejde jenom o tenhle „náročný design“, tak tři čárky a nápis Praha jsem mohl zastupitelům udělat, ať moc nežeru, za dvě sta litrů. A navrch bych jim složil hymnu. A kvalitě moderního umění, za které prohlásí svůj výtvor kdejaký tydýt, to zcela jistě odpovídá. Čest výjimkám.

Nadešel rozpad vztahu Jaromíra Soukupa s prezidentem Milošem Zemanem. Mediální magnát dostal od Hradu košem, ve středu se o konci svazku dozvěděl prostřednictvím dopisu od Jiřího Ovčáčka. Prezidentův mluvčí přeje Soukupovi hodně spokojenosti do nového roku a konstatuje, že pořad už vyčerpal svůj potenciál. Co nám tato zpráva říká, udělal Zeman dobře? A chystá se třeba jeho přesun na TV Nova?

Tato zpráva nám, alespoň dle mého, říká, že se mezi Milošem Zemanem a Jaromírem Soukupem, případně mezi jejich blízkými spolupracovníky, zřejmě něco stalo. Protože tak náhlé salto fata mortale nemohlo být jenom tak. A co se týká kauzy okolo paní Válkové, tak to je pouze taková kouřová clona, co se týká rozchodu těchto dvou pánů. Přesun do prostoru jiného média, ať už televizního či rozhlasového, očekávám. Ačkoliv asi spíše na občasné bázi.

Jaromír Soukup v poslední době plní stránky novin a magazínů také spekulacemi o údajně velmi vysokých dluzích, vrásky na čele mu může dělat i nízká sledovanost jeho televizních kanálů. Je Soukup v problémech? Co pro něj ztráta Zemana znamená?

Zda je pan Soukup v problémech, nehodlám spekulovat. A i kdyby, je to jeho boj, jeho peníze. Na rozdíl od naší, vaší a hlavně jejich České televize, kde si za naše peníze honí triko, ego a kdovíco ještě vybraná hrstka aktivistů, co si zprivatizovali veřejnoprávní zpravodajství a publicistiku. Ztráta Zemana bude pro Jaroslava Soukupa představovat určitě ztrátu sledovanosti a jisté prestiže, odkazů na pořad Barrandova v jiných médiích – včetně zahraničních.

Česká televize nedávno v tichosti zrušila dva pořady (mezi nimi i zábavnou show To se ví) a zahájila vysílání nového s názvem Kabinet Dr. Honzáka. Známý terapeut Radkin Honzák v něm konverzuje se svými hosty. Viděl jste premiéru pořadu? Jak se vám líbil?

Anketa Pokud se Jaromír Soukup rozejde se Zemanem, budete dále koukat na TV Barrandov? Budu 41% Nebudu 23% Na Barrandov už teď nekoukám 36% hlasovalo: 8722 lidí

Mediální analytik Tomáš Trampota se věnoval potenciálu nově vznikající stanice CNN Prima News. Podle Trampoty může kanál zpočátku přitáhnout maximálně 100 tisíc diváků, což prý není ekonomicky udržitelné. Souhlasíte? Bude mít, podle vás, nová stanice problémy?

Netroufám si předpovídat něco, k čemu nemám žádné podklady ani předchozí zkušenost. Vzhledem ke spřízněnosti pana Trampoty s Českou televizí, na což poukázal novinář Erik Best, však nelze očekávat, že tento pán – navíc v ČT, navíc v propagandistickém pořadu Newsroom ČT24 – by měl optimistické vize vůči přímému konkurentovi. Možná, že by bylo daleko přínosnější, kdyby pan analytik divákům řekl něco o finanční udržitelnosti celé České televize, na kterou na rozdíl od chystané stanice CNN Prima News přispíváme z vlastních kapes snad pěti miliardami korun takřka všichni. Zejména její hospodářský výsledek za posledních snad více než deset let, který vykazuje nulu, opakuji nulu, to znamená, že výnosy a náklady se na korunu pokryjí, je naprosto ojedinělým kouskem na poli hospodaření a takřka ekonomickým zázrakem. Nebo snad zdatnou optimalizací – v lepším případě, která jinak tamním redaktorům tak leží na srdci třeba u Andreje Babiše?

V Berlíně roste počet vážných útoků na členy záchranných složek. Jen loni museli hasiči ve městě čelit dvěma stovkám násilných činů. Klid nemají ani záchranáři či policisté. Mnohdy na ně útočí náctiletí. Jak je něco takového možné? Proč k tomu, podle vás, dochází?

Slovy klasika: nic s ničím, o ničem, o nikom a nesouvisí. Všech záchranných složek je mi líto. Řekl bych, že Němci už ani nenasvěcují a ani se už nesemkávají, protože by nedělali nic jiného. Jak je něco takového možné, bych se zeptal spíše všech těch, co nám mazali nebo stále mažou med kolem úst ohledně multikulturního obohacení a podobných sociálně inženýrských nesmyslů.

Emeritní papež Benedikt XVI. o sobě dal opět vědět. 92letý hodnostář vydal knihu „Z hloubky našich srdcí: kněžství, celibát a krize katolické církve“, ve které varuje před rozvolněním kněžského celibátu, čímž jde přímo proti slovům současného papeže Františka. Benedikt XVI. rovněž církev varuje před tím, aby se nechala ovlivnit lžemi, teatrálností a módními chybami, pokud jde o celibát. Může podle vás mezi oběma zástupci katolické církve dojít ke skutečnému sporu? Před čím vlastně Benedikt XVI. varuje?

Nevím, zda dojde ke skutečnému sporu. Spíš bych řekl, že ne. Benedikt možná na konkrétním příkladu postupného rozvolnění kněžského celibátu varuje obecně před v současnosti žádoucím proudem progresivismu, jehož výrazným představitelem je právě první jezuitský papež v historii František neboli dříve Bergoglio. Františkova agenda jde evidentně proti tradičním konzervativním hodnotám nejen v církvi, ale v celé Evropě. Typickým příkladem budiž jeho nepokrytá promigrační agitace.

