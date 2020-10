Léto, pohodička, šampioni Evropy. Prymula slibuje plán, ale asi zase jenom něco zakáže. Nejsme v nápravném zařízení, vzkazuje ministrovi Petr Gazdík

reklama

Dnes vyšla najevo informace, že spolupráci STAN s Piráty do parlamentních voleb nepodpoříte kvůli tomu, co se stalo ve Zlínském kraji, jak uvedl Český rozhlas. Rovněž ale dnes server iDNES.cz přinesl informaci, že STAN s Piráty jednali a podporují společnou spolupráci. Předpokládám, že to tedy platilo do doby, než se zlínští Piráti do koalice spojili s hnutím ANO, ODS a ČSSD?

Bylo to nedorozumění. Neřekl jsem, že nepodpořím spolupráci, ale že chci rozhodnutí o ní odložit do doby, než si vše vyjasníme. To se stalo včera kolem poledne a pak už nebyl důvod o odklad žádat. Odpoledne jsem hlasoval pro zahájení jednání s Piráty. Takže jsem takzvaně neotočil, jen vše šlo rychleji, než jsem čekal.

Prosím, popište čtenářům, co se ve Zlíně z vašeho pohledu stalo. Pokud vím, zlínské ANO nabízelo spolupráci i STAN. A proč tamní dění natolik ovlivňovalo váš názor?

Protože jsme právě o situaci na Zlínsku mluvili i s celostátním vedením Pirátů. Nejde o to, zda je Gazdík zhrzený, jak jsem si někde přečetl, i když osobní pocity nepopírám. Ale šlo o to, jak budeme komunikovat a jak se na to dá spolehnout. Na Zlínsku stručně: byli jsme k Pirátům naprosto otevření včetně informací o nabídce hnutí ANO směrem k nám a nedovedli si představit koalici nás bez Pirátů. Snažili jsme se proto domluvit na společném postupu, ale druhý den bylo vše jinak.

Jsou pro vás Piráti kvůli tomu pro předvolební spolupráci nedůvěryhodní?

To bych ve čtvrtek nehlasoval s čistým svědomím pro zahájení jednání.

Je podle vás výsledek krajských voleb ukázkou personální vyprázdněnosti hnutí ANO a naopak silné základny Starostů a nezávislých v regionech, jak jste o tom se mnou několikrát v rozhovorech mluvil?

STAN roste dál a jsem tomu moc rád. Krajské volby jsou nesporný úspěch a první kolo senátních až nečekaný. Hnutí ANO na můj vkus získalo víc, než bych čekal – zvlášť zarážející je to třeba ve Středočeském kraji po všech odhalených skandálech, tam bych 18 procent opravdu nečekal.

„Spolčení nenávisti, hnusný Babiš, mediální masáž…“ To je jen výběr z výroků premiéra Andreje Babiše po sečtení hlasů. Připravuje sám předseda hnutí ANO své politiky o možnost koaličních jednání podobným chováním?

Tak to určitě. Hnutí ANO je do značné míry hnutím jednoho muže – ANO je vlastně Babiš. S ním roste, s ním padá.

Od pátku mají přijít další, přísnější opatření kvůli koronaviru, jak předeslal ministr Roman Prymula. Zároveň s tím se stále ozývají hlasy, že jsou kontraproduktivní k ekonomice i celkovému zvládnutí krize. Co vy na to?

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Léto byla pohodička, to jsme stále byli – slovy pana premiéra – šampiony Evropy. Teď už ministr Prymula mluví i o možném dalším lockdownu. A stále jsme neslyšeli plán, co budeme dělat, až nynější poměrně drastická opatření vláda za čtrnáct dní opět uvolní. Nebo neuvolní?

Minule jste také prohlásil, že bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už ve své funkci neměl být dávno. Nyní ho vystřídal Roman Prymula. Je to lepší?

Není to lepší. Pokračuje praxe minulých měsíců. Pan Prymula nám tu a tam sdělí, že asi něco zavře, ale že se uvidí. Já bych uvítal zcela jasné pokyny. A plán, co dál.

Opět se nám zopakovala situace, kdy ministr zdravotnictví něco řekl na tiskové konferenci a premiér to záhy dementoval. Jak hodnotíte vládní komunikaci v posledních dvou měsících?

To je právě to, o čem mluvím. Toto ať si nechají od cesty a sdělují nám ne své dojmy a pocity, ale jasná opatření.

Lékaři Jan Pirk a Roman Šmucler prohlašují, že restrikce jsou zbytečné, nebezpečí covidu se přeceňuje, a snaží se vyvolat diskusi. Prymula prohlásil, že nejsou odborníci a nemají se k tématu vyjadřovat. Měla by být diskuse mnohem širší, nebo jen v okruhu úzkých epidemiologů? A dostávají rozličné názory prostor?

Týká se to nás všech a všichni máme právo se k tomu vyjádřit. Vrcholem všeho jsou věty pana ministra, „když nebudou lidé poslouchat, přitvrdíme“. Nejsme v žádném kárném zařízení. Nesmíme situaci podceňovat, ale také ne děsit každou větou.

Častým argumentem vládních stran k současnému počtu nakažených bývá, že především opozice před létem volala po rychlejším uvolňování a teď vyčítá vládě, že k tomu došlo. STAN je v opozici, co říkáte na tento argument?

Pokud vím, od začátku jsme volali po dialogu. A chtěli jsme vědět, proč to které opatření platí. To je vše. Dodnes si i ministr plete, co už platí a co teprve platit začne. Říká něco, co premiér ještě tentýž večer v debatě popře. Ať svou neschopnost neházejí na opozici.

Mikuláš Minář míří do politiky, připravuje nové hnutí. Kdysi jste mi řekl, že dokázal tichou vlnu nespokojenosti proměnit v hlasitý protest. Dokáže stejnou proměnu i jako politik, který chce usilovat o hlasy voličů?

To je přesně ta otázka. Letnou zaplnili nespokojení voliči STAN, ODS, Pirátů, dokonce i vládní ČSSD. Nespokojenost s Babišem ještě neznamená, že budu volit Mináře.

Je Minář konkurencí STAN a dalších opozičních stran?

Nemyslím si. Ostatně zatím jsou to pouze slova.

