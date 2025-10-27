Strašili Ruskem, důkazy žádné. Teď po volbách to vybuchlo

SOSP na svých stránkách informuje, že se pár dní po volbách do Poslanecké sněmovny její zástupci sešli s lidmi z Českého telekomunikačního úřadu, který je pověřený dohledem nad dodržováním unijního „cenzurního nařízení DSA.“
A ČTÚ potvrdil, že není součástí systému RSS (Rapid Response System), který byl spuštěn v roce 2024 na údajný boj proti dezinformacím. Tento systém umožňuje signatářům rychle hlásit obsah, účty nebo trendy považované za hrozbu pro integritu voleb, a tato témata pak komunikovat s platformami.
V České republice jsou ale signatáři RSS pouze platforma Seznam a dvě nevládní organizace – český Demagog a slovenský GLOBSEC. „První dva subjekty asi nepřekvapí, ten třetí však přímo volá po hlubším pátrání. Proč má slovenská nevládka financovaná převážně ze zahraničí (z EU, NATO, Google) rozhodovat o cenzurních zásazích v ČR před volbami?“ ptá se Společnost pro obranu svobody projevu.
„Připomeňme, že kvůli tlakům GLOBSEC na cenzuru platforem pod záminkou boje s dezinfo jí slovenská vláda odňala státní dotaci. Svoji bezpečnostní konferenci s tématy jako např. hybridní hrozby pak přesunula z Bratislavy do Prahy, kde získala záštitu prezidenta Pavla,“ upozorňuje SOSP.
K samotným českým volbám a strašením z ovlivňování voleb Ruskem prostřednictvím TikToku, SOSP podotýká, že nic takového nebylo prokázáno. „Počet podivných TikTok účtů, které ČTÚ předalo platformě k vyšetření, byl v nižších stovkách. Důkazy o vazbách na Rusko žádné. A TikTok zasáhl, tedy odstranil, jen jednotky procent z nich. To znamená jednotky až malé desítky účtů! Je neuvěřitelné, jakou paniku v ‚liberálních‘ médiích spustí desítky TikTok účtů nahlášené nově vzniklou nevládkou. I takto lze v budoucnu ovlivňovat volební kampaň,“ tvrdí SOSP.
Naráží tak na články, kdy například Deník N těsně před volbami psal, že Česko odhalilo stovky proruských účtů, které se snaží ovlivnit volby. Podobně dramaticky informoval Český rozhlas, že TikTok masivně ovlivňuje české sněmovní volby. Ve skutečnosti se žádné takové ovlivňování neudálo, jak ukazují statistiky mazaných účtů.
Společnost pro obranu svobody projevu zároveň nadále vyzývá, aby lidé hlasovali v dalším ročníku předávání Cen za svobodu projevu. Cílem těchto cen je „vyzdvihnout příklady odvážných jednotlivců i organizací, kteří se dlouhodobě staví na podporu ubývající svobody slova proti umlčování nepohodlných názorů“.
On-line nominace budou uzavřeny koncem října a úvodem listopadu porota na svém zasedání rozhodne, kteří z finalistů budou oceněni. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na společenském večeru 19. listopadu.
autor: Jakub Makarovič