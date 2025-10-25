Správa železnic: Speciální návěstidla v Roudnici nad Labem pomůžou řešit zastavení provozu

26.10.2025 22:08 | Tisková zpráva

Správa železnic zavádí další bezpečnostní opatření při rekonstrukci Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem, který vede nad hlavní železniční tratí.

Správa železnic: Speciální návěstidla v Roudnici nad Labem pomůžou řešit zastavení provozu
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Reaguje tak na opakované mimořádné události, při nichž došlo k nerespektování povinnosti stáhnout sběrač lokomotivy. Cílem všech kroků je zajistit plynulý provoz vlaků a bezpečnost pracovníků. Most, jehož rekonstrukce je investicí Ústeckého kraje, vede nad částí kolejiště v blízkosti stanice Roudnice nad Labem.

Trať byla elektrifikovaná až po stavbě mostu, proto jsou troleje umístěné níž, než je standardní výška. Aby bylo možné na opravě mostu bezpečně pracovat a zároveň zachovat provoz vlaků, vznikl tzv. neutrální úsek bez napětí, který je ale kvůli prostorovým možnostem kratší než obvykle. Z toho důvodu musely být podle projektu použity takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky, které se zavěšují na troleje, a v situaci, kdy strojvedoucí zapomene stáhnout sběrač, ochrání pracovníky stavby před úrazem elektrickým proudem.

Stávající technické řešení navrhl projektant investora a jiný postup než využití hákovnic nebyl možný. Proto Správa železnic zavedla ještě nadstandardní opatření – na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.

Opatření byla přímo na místě projednána s Federací strojvůdců. Přesto se objevují případy, kdy nejsou respektována. Kvůli opakovaným mimořádným událostem nyní Správa železnic připravuje další krok – instalaci nových výlukových návěstidel se zábleskovými světly, která zvýší viditelnost výstrahy Stáhněte sběrač. Zařízení jsou objednána a budou instalována po jejich dodání v listopadu.

Alternativou, kterou navrhujeme investorovi stavby, je vyprojektování vlastního technického návrhu a ochrany pracovníků. K této možnosti by se měl nyní kraj vyjádřit.

autor: Tisková zpráva

