Protesty proti Macinkovi? Babišem může pohnout něco jiného

24.10.2025 19:35 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - Otázky Václava Moravce už jsou spíše jeho Názory, myslí si komentátor Tomáš Vyoral vzhledem k incidentu z minulé neděle. Okomentoval také kauzu Turkova bývalého kamaráda. A ekoaktivistické protesty proti Petru Macinkovi. Na Babiše prý platit nebudou, ale něco jiného by mohlo.

Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Nejdříve něco z konce minulého týdne, moderátor Václav Moravec ukončil předčasně své Otázky, když ho hosti neposlouchali. Má moderátor nárok něco takového udělat? Nezachoval se v podstatě jako primadona?

V podstatě ano. Ale v podstatě také víme, že Otázky Václava Moravce již dávno nejsou otázkami, ale Názory a politickým školením uvědomělého soudruha Moravce. V klíčových okamžicích a klíčových tématech si Moravec povětšinou zve především své souvěrce, s nimiž se navzájem utvrzuje ve svých jediných povolených pravdách. V případě, že Moravcovi někdo nebo něco není po chuti, pak je vždy připraven řádně zakročit. A v případě, že ho hosté neposlouchají, nebo jsou neukáznění, tak se již evidentně nebojí pořad předčasně ukončit. Chápu, že je často náročné ukočírovat naše politické figurky, nicméně je to jeho práce, má zkušenosti, měl by mít nadhled, měl by především sloužit nám divákům, kteří ho a jemu podobné musíme bohužel zcela otrocky, nedobrovolně a hlavně štědře platit. To bychom ovšem po našem moderátorském rádoby esu chtěli moc. Ten slouží svému egu a zájmům, které s těmi našimi, českými, moc společného nemají.

A ještě z minulého týdne. Taktéž v neděli se odehrál protest proti Petru Macinkovi, který má být ministrem životního prostředí. Prý popírá vědu. U Hradu se sešli hlavně ekoaktivisté. Jak na takové protesty hledíte? Mají šanci pohnout s Babišem?

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 9295 lidí
Protesty samy o sobě Babišem šanci pohnout nemají. Babišem mohou pohnout spíše páky z trochu jiných míst, které mají vliv na jeho byznys, kariéru a podobně…ať už jde o Evropskou unii, Německo nebo další osoby či instituce za zrcadlem. Jinak protesty a petice všeho druhu a poddruhu už musí brát vážně snad jen absolventi kurzů Člověka v tísni či Bambilionů chvilek proti demokracii.

Pak tu máme odhalení, že za sbíráním statusů Filipa Turka je jeho bývalý kamarád, novinář Vojtěch Dobeš. Co říkáte na člověka, který je dlouho váš kamarád, ale pak na vás sesbírá kompro, předá ho prý jistému Petru Ludwigovi a pak na to na rok zapomene? Dá se této verzi příběhu věřit?

Víra je často slepá, tedy věřit můžete čemukoliv, nicméně důvěryhodnost a praktiky bývalého Filipova kamaráda jsou pofidérní jak morálka mnohých našich jiných mediálních pologramotů hlavního proudu.

Vypadá to, že Evropská unie chce rozšířit program Erasmus i na sever Afriky a Blízký východ. Co myslíte, kolik evropských studentů bude chtít studovat v těchto oblastech? A kolik studentů nebo „studentů“ z nich bude chtít cestovat sem? Není to v podstatě úplně otevřená snaha dostat migranty do Evropy?

Ano, je. Jde o další cestu rozšíření řízené migrační invaze z Afriky a Blízkého východu zahalenou do hávu budoucích inženýrů a jaderných fyziků.

Bývalý reportér ČT Martin Jonáš peskuje českou vládu za to, že zavírá oči před tím, že údajně bude nutné obnovit povinnou vojenskou službu. A dokonce prohlašuje, že by svého syna poslal na vojnu, protože by to pak odstrašovalo Rusko. Jak na to hledíte?

Jako na alibistické kecy. Nechť pošle svého syna rovnou na frontu, aby odstrašil Rusko. Zdá se, že infekce protičeské, závislé, neobjektivní a nevyvážené ČT v reportérovi nadále přetrvává. Zřejmě by měl navštívit vhodné léčebné zařízení.

V Budapešti se výhledově mají sejít Donald Trump s Vladimirem Putinem, tématem jednání bude jako vždy Ukrajina. Koalice ochotných už sestavuje svůj protinávrh, který jako obyčejně bude nepřijatelný pro Rusko. Myslíte, že Trump hodí Zelenského přes palubu a přikáže mu, že má přijmout ruské podmínky? Nebo se prostě nic nedohodne a bude se jako vždy bojovat dál? (pozn. red. – ze setkání nakonec zřejmě sešlo)

Předpokládám, že se zatím bude bojovat dál. Rád bych se mýlil. Obyčejní lidé na obou stranách barikády budou nadále trpět. Politruci a papaláši si budou hrát na generály, vojenskoprůmyslový komplex bude prosperovat, Evropa bude slábnout a ti za oponou a za zrcadlem si budou mnout ruce a věřit v oslabení Ruska do takové míry, aby jim konečně spadly do klína ruské zdroje. Tak jako se historicky snažili už minimálně třikrát. A Zelenský? Jakmile bude třeba většinovou vinu na někoho shodit, tak bude zřejmě mezi prvními obětovanými. Coby zkorumpovaná zbytná figurka Velkých bratrů ze západu.

autor: Karel Šebesta

