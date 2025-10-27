ČSÚ: Růst důvěry v ekonomiku pokračoval i v říjnu

Důvěra v ekonomiku se v říjnu zvýšila v průmyslu (+4,3 bodu) a mírně i ve vybraných odvětvích služeb (+0,6 bodu). V odvětvích obchodu a stavebnictví se snížila (-4,0 bodu a -3,6 bodu).
„Důvěra podnikatelů v ekonomiku znovu vzrostla a drží se již třetí měsíc v řadě nad svým dlouhodobým průměrem. Přestože se sentiment mezi podnikateli postupně zlepšuje, mnohé stále výrazně limituje nedostatečná poptávka a zejména ve stavebnictví nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Důvěra spotřebitelů se v říjnu meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,9 bodu na hodnotu 107,4. Meziměsíčně se výrazně snížil podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ve srovnání se zářím se rovněž zvýšil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Naproti tomu se mírně zvýšil podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se mírně zvýšil.
„Spotřebitelská důvěra se v říjnu podruhé v řadě meziměsíčně výrazněji zvýšila a dosáhla dokonce nejvyšší úrovně od února 2020. Domácnosti jsou optimistické ve výhledu vývoje jejich vlastní finanční situace. Zároveň se výrazně snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v příštích dvanácti měsících,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
autor: Tisková zpráva