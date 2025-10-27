ČSÚ: Růst důvěry v ekonomiku pokračoval i v říjnu

27.10.2025 10:34 | Tisková zpráva

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, meziměsíčně mírně vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 104,0, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 1,8 bodu na hodnotu 103,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 3,9 bodu na hodnotu 107,4.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Důvěra v ekonomiku se v říjnu zvýšila v průmyslu (+4,3 bodu) a mírně i ve vybraných odvětvích služeb  (+0,6 bodu). V odvětvích obchodu a stavebnictví se snížila (-4,0 bodu a -3,6 bodu).

„Důvěra podnikatelů v ekonomiku znovu vzrostla a drží se již třetí měsíc v řadě nad svým dlouhodobým průměrem. Přestože se sentiment mezi podnikateli postupně zlepšuje, mnohé stále výrazně limituje nedostatečná poptávka a zejména ve stavebnictví nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů se v říjnu meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,9 bodu na hodnotu 107,4. Meziměsíčně se výrazně snížil podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ve srovnání se zářím se rovněž zvýšil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Naproti tomu se mírně zvýšil podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se mírně zvýšil.

„Spotřebitelská důvěra se v říjnu podruhé v řadě meziměsíčně výrazněji zvýšila a dosáhla dokonce nejvyšší úrovně od února 2020. Domácnosti jsou optimistické ve výhledu vývoje jejich vlastní finanční situace. Zároveň se výrazně snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v příštích dvanácti měsících,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

