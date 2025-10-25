MHMP: Hlavní město opět pořádá den otevřených dveří o svátku 28. října

Hlavní město pořádá den otevřených dveří ve svátek 28. října, kdy budou od 10.00 do 18.00 hodin otevřeny různé budovy pražského magistrátu, do kterých budou moci lidé zdarma nahlédnout. Konkrétně se jedná o Rezidenci primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky nebo například Novou radnici, kde se bude konat široký doprovodný program.
„Praha je krásné město s bohatou historií, ale i živou současností. Den otevřených dveří je příležitostí nahlédnout do míst, kde se rozhoduje o jejím každodenním fungování. Rádi vás přivítáme tam, kde vznikají nápady a projekty, které utvářejí budoucnost našeho města,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Veřejnosti budou v úterý 28. října zpřístupněny Škodovy salonky, které tvoří pět propojených místností v 1. patře Škodova paláce v Jungmannově ulici v Praze 1. Palác byl přitom postaven jako administrativní budova ředitelství Škodových závodů v Plzni podle návrhu architekta Pavla Janáka v letech 1924 až 1926 a salonky byly zařízeny jako reprezentační prostory továrníka Škody. Pro vstup do salonků není potřeba předchozí registrace.
Mezi zpřístupněnými budovami na Mariánském náměstí nechybí ani Nová radnice, kde bude připraven zábavně-edukativní program pro velké i malé návštěvníky. Ti se mohou těšit například na inovativní technologie, 3D letecký simulátor, ukázky virtuální reality nebo kreativní koutek, kde si děti budou moci postavit z papírových šablon své vlastní muzeum. Ti nejmenší mohou mimo jiné zkusit získat dětský řidičský průkaz od Městské policie hl. m. Prahy nebo si vyzkoušet resuscitaci pod dohledem pražských záchranářů. A kdo by měl zájem si zasportovat, může se on-line registrovat na lekce jógy a tai chi pro začátečníky i pokročilé, které se budou konat v 1. patře Nové radnice. Poslední volná místa jsou k dispozici pro rezervaci ZDE.
Letos ožije také samotné Mariánském náměstí, na kterém se představí Křišťálové údolí. Zruční skláři zde s mobilní sklářskou hutí a sklářským kahanem budou ze žhavé skloviny před očima návštěvníků tvořit různé předměty, návštěvníci si budou moci poslechnout hudbu, která zazní například na skleněné lahve, a připraven bude také skleněný a bižuterní kreativní program pro rodiny.
Navštívit bude možné Rezidenci primátora hlavního města Prahy, která vznikla v roce 1928 jako součást Městské knihovny. Autorem projektu celé budovy je František Roith a interiéry jsou ukázkou stylu art deco.
Zpřístupněn bude lidem také Clam-Gallasův palác na Mariánském náměstí a novinkou pro letošní ročník je tematická procházka po různých skrytých místech Prahy, o kterých ví jen málokdo. Prohlídky Rezidence primátora, Clam-Gallasova paláce a skrytých míst Prahy jsou již naplněny, nicméně stále bude příležitost se prohlídek zúčastnit, pokud by registrovaní zájemci nedorazili, v některých případech bude také možný vstup bez rezervace podle aktuální situace.
Celý program a další podrobnosti nejen k rezervacím jsou k dispozici na stránkách praha.eu ZDE.
autor: Tisková zpráva