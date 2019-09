Libor Rouček: Ruský ministr kultury by se měl Kolářovi omluvit. A vůbec. Ruská strana by se měla omluvit za okupaci

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Pokud ve vládě dojde k nějaké krizi, s velkou pravděpodobností to bude díky osobě Andreje Babiše,“ hodnotí situaci bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. S ohledem na spor kolem kontroverzní sochy maršála Koněva říká, že celý konflikt je nešťastný, zbytečný a rusko-českým vztahům v ničem neprospívá. „Jsem toho názoru, že by se ministr kultury měl omluvit, protože starostu Prahy 6 urazil.“ A Rusové by se měli podle Roučka omlouvat nejen kvůli tomu.

Ve vládě pravděpodobně nastal smír, co se týče Ministerstva kultury a pana Šmardy. Jde o smír až do příští války, nebo v ČSSD převážilo křídlo, které ví, že lepší bude zůstat ve vládě?



Jmenováním Luboše Zaorálka se situace na Ministerstvu kultury vyřešila. Pokud jde o kulturu, neočekávám žádný vládní spor. Viděli jsme jistě spory při tvorbě rozpočtu, protože je jasné, že každý ministr a ministryně chce pro svůj resort více peněz. Další neshody ohledně důchodů, financování zdravotnictví atd. nelze v budoucnu vyloučit.

V médiích si mezi sebou ještě Michal Šmarda s premiérem vyměnili názory. Šmarda pro časopis Týden tvrdil o Andreji Babišovi, že „je ten typ člověka, který když je kvůli něčemu za slabocha, přijde domů a zmlátí psa nebo dítě“. Naopak Andrej Babiš v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz označil Šmardu za primitiva a vyjádřil radost, že Šmarda ve vládě nesedí. „V pondělí ráno tehdy jsem řekl panu Hamáčkovi, že buď Šmarda odstoupí, nebo ho sejmu sám,“ sdělil premiér. Co říkáte na tyto dozvuky kauzy kolem výměny ministra kultury?

Jsou to jen mediální dozvuky. Situace na Ministerstvu kultury je jmenováním nového ministra vyřešena.



Mimochodem, kteří ministři ve vládě se ukazují jako kompetentní a kteří méně?

Dobrý a kompetentní je ministr vnitra. Neslyšíme o problémech, jsme šestá nejbezpečnější země na světě, vše funguje. Jmenoval bych i ministryni práce a sociálních věcí. Byly zvýšeny důchody, zrušena karenční doba, více peněz dostanou lidé s malými dětmi. To jsou všechno kroky, které pomohou konkrétním lidem. A to navzdory tomu, že je ministryně stále kritizována jak ze strany opozice, tak od premiéra nebo ministryně financí.

Ministryně financí se také zhostila své role velmi dobře. Drží státní kasu pevným způsobem. I když je státní rozpočet plánován s mírným deficitem, jsem přesvědčen o tom, že to není problém. Celkové zadlužení naší země v poměru k HDP klesá. Navíc jsem toho názoru, že mírný deficit umožňuje, že máme ekonomický růst přes dvě procenta. Tím přijde do státní ekonomiky více peněz. Naše ekonomika je provázána s německou, ale v Německu nyní vidíme, že růst klesá až k nule a u nás díky spotřebě a díky mírnému deficitu máme stále růst.

I nový ministr průmyslu si vede velmi dobře. Je odborník, má přehled, koncepci pro malé a střední podniky i energetiku.

Pokud jde o ty méně kompetentní… odchodem bývalé ministryně průmyslu se vláda stabilizovala a většina ministrů a ministryň si vede dobře. Problém vlády byl, je a bude premiér Andrej Babiš. Člověk s pochybnou minulostí, proti kterému je vedeno trestní řízení, vyšetřován je v EU kvůli dotacím, je zde další případ, a to krácení daní, na které Ministerstvo financí nereagovalo. Celkově se dá říct, že ve vládě je spousta schopných ministrů, ale problém je a do budoucna bude Andrej Babiš, protože nikdo neví, jak vyšetřování skončí. Pokud ve vládě dojde k nějaké krizi, s velkou pravděpodobností to bude kvůli osobě Andreje Babiše.

Ještě jsme nehovořili o ministru Petříčkovi. Zmíním ho v souvislosti se skandálem kolem sochy maršála Koněva, který dostal už mezinárodní rozměr. Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij v rozhovoru s ruskými novináři přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka vyjádření překračuje racionální rámec a omluva by pomohla uklidnit situaci. Jenže podle ruské strany by se měl omluvit spíš starosta Kolář. Je nějaká omluva na místě? Mimochodem, ruská strana chválí prezidenta Miloše Zemana za jeho přístup v této věci.

Pokud jde o omluvu, jsem toho názoru, že by se ministr kultury měl omluvit, protože starostu Prahy 6 urazil, ale neočekávám, že z ruské strany omluva přijde. Celý konflikt je nešťastný, zbytečný, rusko-českým vztahům v ničem neprospívá. Byl bych raději, kdybychom se soustředili na to, jak vztahy zlepšit a posílit. Jak neustále zmiňuji, velmi by tomu pomohlo, kdyby se ruská strana byla schopná omluvit za invazi 21. srpna 1968 a následnou okupaci. To by silně zvýšilo důvěru Čechů v Ruskou federaci, ale ruská strana toho není schopna. Neustále se točíme v kruhu a ke vzájemnému chápání to nepřispívá.

Je potřeba to řešit rozumným, racionálním způsobem, a ne přestřelkami, které ničemu nepomáhají. Pokud jde o prezidenta Zemana, jde o dlouhodobou záležitost. Ruská strana ho chválí, ví, že tu má člověka, na kterého je z jejich pohledu spoleh. Není to první případ. Co se týká sankcí za okupaci Krymu, stojí prezident Zeman jednoznačně na pozicích Kremlu a vzpomeňme si, jak to probíhalo ohledně novičoku, kdy prezident Zeman opět do určité míry interpretoval ruskou pozici. Není to náhoda.

Psali jsme: Dusno na tiskovce se starostou Kolářem. Nastoupil tam na něho „ruský troll“ Zeman v pondělí přijme na pravidelné schůzce Babiše. Otevřou i otázku Kosova Ministr Vojtěch: Nevytvářejme dojem krize, říkejme si věci, jak jsou Vláda: Prohlášení zemí V4 k západnímu Balkánu

Ministr zahraničí se s prezidentem rozchází i v další aktuální záležitosti. Prezident Miloš Zeman bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česko odvolalo uznání Kosova samostatným státem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvádí, že změna není v zájmu bezpečnosti ani čitelnosti zahraniční politiky. Co vy na to?

Opět, Česko má dlouhé roky bez ohledu na to, kdo byl ve vládě, ve vztahu k Balkánu, Kosovu jasnou pozici, která je shodná s pozicí Evropské unie. To znamená přispívat ke zmírnění srbsko-albánského sporu, posilovat regionální spolupráci, snažit se země v regionu co nejrychleji začlenit do EU. Prezident Zeman, nevím, zda to s někým konzultoval, co řekl… pravděpodobně nikoli. Až bude schůzka našich nejvyšších činitelů ohledně zahraniční politiky, předpokládám, že o tom bude chtít prezident jednat, ale neočekávám, že se pozice České republiky změní. Nikdo by na tom nevydělal.

A přidat můžeme i další věc, ve které nejsou prezident s ministrem zahraničí zajedno. Zatímco Petříček bude stávkovat za klima a chovat čmeláky, prezident se domnívá, že děti, které místo školy stávkují, se chtějí jen ulejvat. Kdo má pravdu?

Vidíme, že ke klimatickým změnám dochází. Člověk nemusí být alarmista, aby přestal jíst maso a jezdit autem… ale problém tu je. Hledejme rozumná řešení, která nebudou mít vliv na náš životní styl. Problém nezlehčujme a snažme se hledat řešení. Je lehké si dělat legraci ze švédské školačky nebo napadat školáky. Ale na rozdíl od prezidenta Zemana, který je v určitém věku, má určitý zdravotní stav, dlouhá desetiletí tady nebude, školáci, mladá generace ano. Chtějí mít životní prostředí, ve kterém budou moct další desítky let žít. Nezlehčujme to. Osobně jsem rád, že se mladá generace problémem zabývá a chce ho řešit. Předložme i jako Česká republika, a tady by prezident mohl hrát prospěšnou roli, nějaké návrhy.

Psali jsme: VIDEO Starosta Kolář mluvil o hnusu z Hradu. A mezitím pod okny: Rudý sajrajt do Ruska. Za to tričko by vás měli zatknout Jaromír Petřík: Prezident Miloš Zeman o „oduznání“ Kosova Jourová bude střežit demokracii a právní stát. Babiš, Rouček a Petříček jásají, opozice to vidí jinak Evropan Libor Rouček: Na 17. listopadu budou masivní demonstrace. A jestli se v kauze Čapí hnízdo stane to, co tento týden...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá