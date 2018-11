Libor Rouček sleduje situaci v Německu: Merkelovou zřejmě nahradí...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Rozhodnutí je rozumné a správné, post by už neudržela,“ reaguje na avizovaný odchod kancléřky Angely Merkelové z čela CDU bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, který připomíná výrazný neúspěch konzervativních stran v zemských volbách. Jenže, kdo na její místo? Největší šanci má podle Roučka bývalá sárská premiérka Annegret Krampová-Karrenbauerová, známá jako AKK, a manažer Friedrich Merz. Rouček předpokládá, že spolková vláda ve stávající sestavě vydrží minimálně do podzimu 2020.

Avizovaný odchod kancléřky Angely Merkelové z politiky vzbudil pozdvižení. Informace, že nebude v prosinci kandidovat do čela CDU, se stala tento týden hlavní zprávou pro média z celého světa, která hovoří o historickém zlomu. Jde o příklad umění odejít, nebo měla ještě zůstat? Je vhodná doba?

Ona zůstat chtěla. Původně avizovala, že na sjezdu CDU v prosinci bude znovu kandidovat. Doposud také odmítala, aby se oddělily funkce kancléřky a předsedkyně strany. V době, kdy měl potíže kancléř Gerhard Schröder a řekl, že zůstane kancléřem, ale nebude kandidovat na post předsedy strany, posmívala se mu. Kandidovala tehdy proti němu a nyní ji dohonil v podstatě stejný osud.

Myslím si, že její rozhodnutí je rozumné a správné, post by už neudržela. V obou zemských volbách, jak v Hessensku, tak v Bavorsku konzervativní strany těžce ztratily. V Bavorsku sesterská CSU ztratila většinu a v Hessensku přišla vláda pod vedením CDU o 11 procent, i když byla relativně úspěšná. Už jen tyto volby ukazují, že problém není ani tak v Mnichově nebo ve Frankfurtu, ale má co do činění s Berlínem. Nic jiného jí nezbývalo. Toto rozhodnutí je dobré pro Německo, Evropu a koneckonců i pro nás. Německo je největší ekonomika, nejvlivnější země v EU a není v zájmu nikoho, aby tam byla nestabilita.

Předpokládá se, že změna na postu šéfa CDU může vést i k otřesům ve vládě. Merkelová chce koalici se sociálními demokraty vést ještě tři roky, ale není jisté, zda k tomu dostane příležitost. Vydrží podle vás spolková vláda až do řádných voleb v roce 2021?

Je vysoká pravděpodobnost, že ano. Co by mohlo vládu ohrozit... Kdyby nový předseda nebo předsedkyně CDU požadovali změnu, ale to je málo pravděpodobné. Volby mají být v září 2021 a není vyloučeno, že by ke změně mohlo dojít na jaře 2021 nebo na podzim 2020 tak, aby se nový předseda seznámil s rolí kancléře a pak šel do voleb.

Vláda by nevydržela také v případě, pokud by situaci neustál koaliční partner, tedy SPD. I sociální demokracie těžce prohrála, ztratila deset procent v Bavorsku a zároveň deset procent v Hessensku. Uvnitř SPD vládne nespokojenost, hlavně levicové křídlo žádá odchod z vlády. Přesto nepředpokládám, že SPD z vlády odejde, je v určité svěrací kazajce. Potřebuje se reformovat, ale tím, že je ve vládě, to má obtížné. Jenže, kdyby teď strana odešla do opozice, došlo by k předčasným volbám a v nich by dopadla ještě hůř než je na tom teď.

Mimochodem, ČSSD je u nás v podobné pozici jako SPD v Německu. ČSSD se potřebuje reformovat a obnovit a k tomu by potřebovala být v opozici. Kdyby do opozice šla, v případných předčasných volbách by se nemusela ani dostat do Poslanecké sněmovny.

Když už avizuje Angela Merkelová odchod, může dojít k různým vnitrostranickým bojům, už se s ní nebude počítat…

Němci jsou racionální a rozumní, jak uvnitř CDU, tak jako celek. Myslím si, že pozici udrží minimálně do léta nebo podzimu 2020.

Co se týká předsedy CDU, mluví se o tom, kdo na její místo. Půjde jistě i o to, jak Němci zhodnotí odkaz Merkelové. Pokud pozitivně, má podle komentátorů šanci bývalá sárská premiérka Annegret Krampová-Karrenbauerová. Když převáží negativní hodnocení, může uspět ministr zdravotnictví Jens Spahn, který se vyprofiloval jako její kritik. Hovoří se také o Friedrichu Merzovi nebo o premiérovi spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Arminu Laschetovi. Na koho byste vsadil vy?

Armin Laschet, kterého znám ještě z doby, kdy působil v Evropském parlamentu, bude do určité míry mimo hru. Myslím, že i sám řekl, že se voleb účastnit nebude. Největší šanci má bývalá sárská premiérka Annegret Krampová-Karrenbauerová, v Německu jí všichni říkají AKK, protože než vysloví celé její jméno... Známá je jako AKK. Ta má šanci. A šanci má také Friedrich Merz, který byl hlavním vyzyvatelem Angely Merkelové před 18 lety, tenkrát prohrál, stáhl se z politického života, působil ve finančnictví a má silnou pozici uvnitř byznysového křídla CDU. Na druhou stranu to může být i jeho handicap. Některé banky, které zastupoval, čistou minulost nemají. V hospodářských otázkách je liberál, prosazuje otevřené trhy, v sociálních věcech je spíš konzervativní a kritizoval kancléřku i za uprchlickou krizi, na rozdíl od AKK. AKK je populární, zvítězila v Sársku, má dobrou pozici uvnitř celé CDU, názorově je spíš pokračováním kancléřky Merkelové. Pokud jde o kancléřku, vyjádřila se, že nebude nikomu stranit, žádná jména nebude zveřejňovat, ať si to strana na sjezdu rozhodne sama. Podle mě se rozhodne mezi těmito dvěma jmény.

Politolog Petr Robejšek na blogu serveru aktualne.cz psal o tom, že kariéru Merkelové ukončilo to, že na sklonku léta 2015 neměla odvahu zavřít hranice. Jak to vidíte vy? A jak vlastně hodnotit její působení?

Rok 2015 a uprchlická krize nebyla o odvaze zavřít hranice. Jak jsem už říkal dříve, kancléřka a německá vláda udělala chybu, když naprosto otevřela hranice. Rozhodnutí bylo formulováno způsobem, že vyzvalo uprchlíky, aby šli do Německa. Navíc to s nikým nekonzultovala ani uvnitř Německa, ani se svými sousedy a spojenci, ani s Rakouskem, přes které se statisíce uprchlíků valily, ani s největším spojencem Francií. Paradoxně, Německo do velké míry uprchlickou krizi po technické stránce zvládlo, ale kancléřka nepočítala s politickými dopady. Posílila strana AfD a nacionalistická část Německa, která byla do té doby integrovaná ve stranách CDU, CSU. Dvě konzervativní strany ztratily a dnes mají na pravé straně od sebe AfD. Dá se říct, že uprchlická krize uspíšila její odchod minimálně z pozice předsedkyně CDU.

Zmínil bych ještě druhou chybu, která se dotkla i nás, a to jednostranný odchod z jaderné energetiky. Opět se rozhodla bez konzultace s ostatními. Klidně mohla nechat jaderné elektrárny doběhnout svůj životní cyklus, jako to dělají v Švýcarsku. To jsou dvě chyby, které bych jí vyčetl.

Naopak, co hodnotit pozitivně v jejím působení?

Ať si to uvědomujeme nebo ne, Německo vytvářelo stabilitu. Ta je důležitá zvlášť teď, když Británie odchází z EU a v Itálii máme nezodpovědnou vládu.

Německo má už roky přebytek veřejných financí, ať jde o zdravotní, důchodové pojištění, vše je v přebytku, země má vůbec nejnižší nezaměstnanost, jakou kdy měla. Německo je stabilizátor Evropy a na tom má kancléřka velký podíl. Mnozí si neuvědomují, že tím, jak vyrůstala ve východním Německu, zná problémy postkomunistických zemí a také u nás strávila pár měsíců. Neuvědomujeme si, že byla z generace, která komunismus zažila a lze u ní vnímat znalost problému a solidaritu. Kdokoli přijde po ní, už tuto zkušenost mít nebude.

Ať už vláda vydrží nebo ne, kancléř nebo kancléřka bude řešit hodně složité otázky. Řadu z nich přináší politika prezidenta Donalda Trumpa, který například přišel se záměrem vypovězení smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Avizoval, že by po vypovězení mohly být umístěny rakety na území Evropy. Jistě bude hrát značnou roli názor Německa. Jak se v této věci Němci zachovají? A do jaké míry mohou být debaty o vypovězení smlouvy z roku 1987 bezpečnostním ohrožením?

Nemyslím si, že jde o bezpečnostní ohrožení Evropy, ale je v zájmu Evropy, aby mocnosti jako USA a Ruská federace spolu mluvily a chovaly se zodpovědně. Zažil jsem celou debatu o umístění raket středního doletu už na přelomu 70. a 80. let a také uvolnění, které vyvrcholilo podepsáním smlouvy v roce 1987. Tím, že dvě mocnosti smlouvu podepsaly, byla vytvořena atmosféra vzájemné důvěry. Samozřejmě, že to pomohlo. Bylo by dobré, aby se něco podobného dělo i teď. Je jasné, že po třiceti letech nastal technologický vývoj, ale je důležité, abychom neroztáčeli nové kolo zbrojení. To nepomůže nikomu. Německo je na rozdíl od situace na přelomu 70. a 80. let sjednocené, má větší vliv než tenkrát, takže ano, bude mít zásadní roli, ale také ostatní partneři v NATO by měli jasně říct – nechceme žádné další kolo zbrojení, chceme tady mír, nechceme novou studenou válku.

