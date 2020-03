Lidé mají strach, nejsou základní věci, bojí se budoucnosti. Hrozí anarchie a rabování, obává se právnička Long Slámová

ROZHOVOR Přísné zákazy nebudou příliš efektivní, neboť se vždy najdou tací, kteří nebudou dodržovat nic. Právnička Klára Long Slámová tak soudí i z dnešní zkušenosti, kdy se lidé stále bezdůvodně srocují, nedodržují rozestupy, nenosí ochranné pomůcky. Je to obdobné, jako když lidé páchají trestnou činnost. Jsou za ni sankce včetně omezení osobní svobody, ale lidé se jí stejně dopouštějí. Advokátka se navíc obává, že se mnozí lidé za měsíc dostanou do situace, kdy nebudou schopni hradit své základní potřeby. Pak přestanou řešit karanténní zákazy a uchýlí se k anarchii či k rabování. Bude ohrožena bezpečnost všech a nikdo už nebude řešit nic.

reklama

Jak hodnotíte pohledem právníka opatření postupně přijímaná vládou včetně zákazu vycházení, uzavření obchodů s výjimkou potravin či lékáren, uzavření provozoven služeb a podobně?

Z hlediska právního je stále nutné mít na paměti, že základní práva a svobody, mezi které patří i svoboda pohybu, jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Lze je tedy pouze omezit, pokud je to například nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých. Je otázkou, zda současné rozhodnutí vlády z hlediska právního obstojí v tzv. testu proporcionality, neboť z určitého – striktně ústavněprávního pohledu – nelze prozatím jednoznačně prohlásit, zda jde skutečně o pouhé omezení, nebo zda nedošlo již k faktickému zrušení uvedené svobody, zejména v oblastech, kde je stanoven striktní zákaz vycházení.

Na druhou stranu – z pohledu občana této země je samozřejmě nutné přiklonit se ke všemu, co efektivně pomůže zdravotnickému systému a zastavení šíření uvedeného viru.

Anketa Co říkáte na opatření vlády ze dne 15.3., která omezují svobodu pohybu? Zbytečně tvrdá 3% Příměřená 9% Ještě přitvrdit 88% hlasovalo: 6311 lidí

Věříte, že budou lidé ukáznění a že budou zákazy respektovat?

Osobně zastávám názor, že přílišné zákazy nebudou úplně efektivní, neboť ten, kdo je rozhodnut je porušit, je prostě stejně poruší bez ohledu na případné sankce. Je to vlastně obdobné, jako když lidé páchají trestnou činnost. Je to zakázáno, jsou za to sankce včetně omezení osobní svobody, ale lidé ji stejně páchají. Určitá hranice by tedy měla být nastavena v každém z nás v rámci našeho ohledu vůči ostatním a v rámci našeho svědomí.

Ostatně již dnes jsme mohli vidět, že nejnovější nařízení vlády dodržováno není, lidé se stále bezdůvodně srocují, nedodržují ani rozestupy, nenosí ochranné pomůcky. Nerada bych, aby právě kvůli takovým došlo na zpřísnění a rozšíření zákazů.

Je oprávněná kritika, která zazněla jak od šéfky Evropské komisi Ursuly von der Leyenové směrem ke členským zemím EU za uzavírání hranic, ale i z tuzemska, že drakonická opatření jsou krajně nebezpečná pro demokracii a že cestování patří k základním občanským právům?

Není. Z mého pohledu mělo být přikročeno k uzavření hranic ihned v počátku, kdy se virus začal rychle šířit v rámci Číny. Pokud by k uzavření hranic přikročily včas všechny evropské země – tedy ihned na počátku, možná by nenastala kritická situace v Itálii a šíření nákazy z této země dál. Příkladem je to, že i v České republice jsou minimálně dvě třetiny nákaz od lidí, kteří za každou cenu chtěli realizovat své právo zalyžovat si v rizikové oblasti, a to dokonce ještě v době, kdy se situace v Itálii prudce zhoršila.

Psali jsme: „Za Husáka žádná k*nda netvrdila, že má právo si zalyžovat v Itálii.“ Štěpán Kotrba k reakci na virus Mlčel. Ale už nemůže... Saša Vondra ťal do EU. Kvůli viru. To bude mít ohlas „Tohle Hřib a jemu podobní šílenci psychicky nepoberou.“ Kellner daruje Čechům zdravotnický materiál za sto milionů. A reakce se hrnou Tohle povede ke zruinování celého ekonomického systému! Markéta Šichtařová zcela zásadně ke koronaviru a dění kolem. Zmíněni Hrušínský a další

Vláda zakázala od nedělní půlnoci volný pohyb lidí, který se nevztahuje pouze na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Ministr vnitra Jan Hamáček na dotaz, jaká lidem hrozí sankce za porušení omezení volného pohybu, odpověděl: „Hrozí jim, že někoho nakazí, ten umře a jim to bude celý život líto.“ Není to tedy spíš apel než zákaz? A dalo by se jeho dodržování vůbec nějak kontrolovat, případně sankcionovat?

Jak jsem už uvedla, z mého pohledu přísné zákazy nebudou příliš efektivní, neboť se vždy najdou tací, kteří nebudou dodržovat nic, což jsme viděli již dnes. Navíc kdo uhradí případné sankce, když lidé nebudou mít za chvíli ani peníze na zajištění základních životních potřeb a žádné sankce ani nebudou řešit. Za efektivní bych spíše považovala zajištění respirátorů pro všechny obyvatele naší země včetně zajištění dalších ochranných pomůcek (dezinfekce apod.) a zákaz pohybu na veřejnosti bez těchto ochran a dodržování rozestupů. Rovněž by mělo docházet k ochraně potravin a dalších životně nezbytných potřeb a pravidelné dezinfekci veřejných prostor, tedy obchodů či úřadů.

Policie by pak měla tyto záležitosti kontrolovat, neboť má nástroje k tomu, aby neuposlechnuvší mimo jiné vykázala. Prozatím se, bohužel, vracíme do 19. století a šijeme si roušky z prostěradel, to je prostě absurdní. Ten, kdo si chce účinné pomůcky koupit, je koupit nemůže, protože nejsou. Ani obyčejné antibakteriální gely. Pořádné ochranné pomůcky nemají zatím ani všichni zdravotníci, natož obyčejní lidé. Mnozí lidé – zejména zaměstnanci ve službách a drobní živnostníci – se navíc za měsíc dostanou do situace, kdy nebudou schopni hradit své základní potřeby, nastane ekonomická krize, kterou náš stát nemusí ekonomicky zvládnout.

Anketa Má opozice pravdu, že Babišova vláda selhala při shánění roušek a respirátorů? Má 11% Nemá 89% hlasovalo: 8797 lidí

Lidé pak přestanou řešit karanténní zákazy a uchýlí se k anarchii či k rabování. Bude ohrožena bezpečnost všech a nikdo už nebude řešit nic. Je těžké uvést, zda a co by pomohlo, určitě by se dalo uvažovat o nějakém jednorázovém plošném příspěvku těm, kteří jsou nyní absolutně bez jakéhokoliv příjmu, těžko říci.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda v pátek zařadila koronavirus na seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestným činem. Koronavirus se tak přiřadil k nákazám, jako jsou AIDS včetně viru HIV, cholera, mor, salmonelóza nebo tuberkulóza a břišní či skvrnitý tyf. Za úmyslné šíření nemoci hrozí v nejpřísnějším odstavci trestního zákoníku až dvanáctiletý trest vězení. Dá se jako obecně úmyslné šíření nemoci, které je trestné, považovat například to, když člověk v karanténě vychází ven, a dostává se tak do kontaktu s ostatními lidmi?

Pokud by dotyčný byl nakažený a pokud by mu bylo prokázáno, že o své nákaze ví, pak ano. Zákon v tom základním ustanovení nevyžaduje, že musí někoho skutečně nakazit, postačí, že zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci. V tom nejpřísnějším ustanovení naopak musí způsobit smrt nejméně dvou osob.

Jak hodnotíte skutečnost, že ústřední krizový štáb řídí profesor Roman Prymula, špičkový epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví, ale osoba bez rozsáhlých rozhodovacích pravomocí a politické odpovědnosti, což by splňoval ministr vnitra Jan Hamáček?

Toto nechci hodnotit, počkejme na výsledky přijatých opatření, zda a jak budou efektivní.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je v této mimořádné situaci adekvátní, že se de facto „rozpustila“ Poslanecká sněmovna? Mohli by být poslanci za nynějšího stavu něčemu platní, nebo má jejich fungování smysl jen v klidných dobách?

Tak předpokládám, že pokud by bylo něco nezbytné řešit, že se Sněmovna sejde.

Je oprávněná kritika, že se k národu s odpovídajícím prohlášením neobrátil prezident Miloš Zeman?

Zcela jistě je. Prezident by měl právě v těchto těžkých časech občany a obyvatele této země uklidňovat a situaci jim vysvětlovat. Považuji až za nemorální, že prezident je v současné době prakticky neviditelný. Lidé, kteří před pár dny neměli strach, se bojí toho, co přijde, protože žijí v nejistotě. Je třeba i lidem vysvětlit, že pokud budou opatření dodržovat, dojde k jejich brzkému zrušení. Je třeba dát lidem naději, že opatření jsou pouze dočasná a že se již brzy vrátíme k normálnímu životu.

Lidé totiž začínají mít strach nikoliv z toho, že onemocní a mohou za určitých okolností zemřít, ale z toho, že nebudou mít kde bydlet a co jíst. A to je to, co může mít za následek katastrofický scénář, neboť pak by se virus mohl skutečně plošně rozšířit a zdravotní systém by mohl kapacitně selhat.

Psali jsme: Kde jste byli za migrační krize? Zdeněk Zbořil zúčtoval s EU. A co vzkázal Janu Hrušínskému a Milionu chvilek... To je soda! Babiš a Hamáček zavedli „karanténu“. Ale tohle nikdo nečekal, co se strhlo Párty u vás doma?! Myslete hlavou! Na*raný Hamáček ostře při vyhlášení „nekarantény“. A hospody se stolkem mezi dveřmi? Pivo? A mrazivý novinář na Babiše... „Svinstvo, jakému je máloco rovno!“ Petr Žantovský nevěřícně sleduje, co si myslí umělec o Češích a koronaviru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.