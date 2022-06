Lídr Trikolory z Ústí Krause: Fiala se uchýlil ke stejnému populismu, jako Babiš

Dogma o nepřípustnosti plošných opatření je vládou používáno účelově a je důsledkem její neakceschopnosti. Myslí si to Petr Krause, krajský předseda Trikolory v Ústeckém kraji, podle kterého se tak vláda drží předvolební rétoriky a snahy šetřit za každou cenu. „Vláda nakonec došla k plošnému jednorázovému příspěvku pět tisíc korun na dítě pro 1,1 milionu domácností a podařilo se jí vyrobit diskriminační paskvil s dopadem na nezaopatřené děti na 18 let. Nehledě na to, že vláda dá nyní „dětem“ jednorázovou, téměř nic neřešící podporu na dluh, který budou splácet právě tyto děti,“ říká Krause

Velkým problém nejen pro domácnosti, ale také firmy, je stále rostoucí inflace. Postupuje podle vás v boji proti zdražování česká vláda dostatečně rychle a razantně?

Pojďme se zasnít. Vláda má jasnou koncepci a vyhýbá se jednorázovým nesmyslným výstřelům podpory, razantně zamezuje spekulativním nárůstům cen pohonných hmot a dalších surovin a nezesměšňuje se zanedbatelným snížením spotřební daně na pohonné hmoty. Naopak, výrazně snižuje DPH na energie a potraviny. Neprodlužuje válečný konflikt vyzbrojováním cizí země ze státního rozpočtu místo mírové diplomacie a v čase hluboké krize a propadu střední třídy do chudoby není prioritou poslat desítky miliard zbrojařům na posílení armády. Má jasnou strategii uplatnit své dominantní vlastnictví ČEZ pro snížení cen pro české domácnosti a firmy a vůbec neuvažuje o nepromyšlených jednorázových podporách. Taková vláda také připravuje rychlý odchod z Lipské burzy, zabrání cenovým spekulacím a lidem umožní odběr energií za reálnou cenu. Taková vláda není ovcí v evropském stádu a odmítne prosazování green dealu i za cenu likvidace domácí ekonomiky. A teď se probuďme, rozhlédněme se a odpovězme si, co z toho dělá vláda Petra Fialy, aby pomohla českým domácnostem a firmám v boji proti zdražování.



Kabinet Petra Fialy odmítá zavádění plošných opatření a argumentuje tím, že vláda musí pomáhat ohroženým skupinám obyvatel. Je to podle vás správný přístup?

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25884 lidí



Pro sociálně slabé rodiny a některé vybrané druhy firmy by měl být od srpna spuštěn speciální energetický tarif, který by měl pomoci zvládat vysoké ceny energií, ale zároveň motivovat k úsporám. Co si o tom myslíte?

V těch slovech je ukryta manipulace a vládní alibismus. Vyhlášením speciálního tarifu na energie vláda zároveň říká – pomůžeme vám, ale oblékněte se doma do svetrů, zapalte svíčky a zaveďte koupání maximálně jednou týdně nebo jedna vana na rodinu. Podobně jako doporučení představitele vlády k finanční tísní – tak si sežeňte ještě druhou práci. Mnohem důležitější však je, že se opět nejedná o řešení příčiny, ale následku, na který vláda navíc nemá peníze. Při zachování současného systému, bez razantních změn, například vystoupení ze systému emisních povolenek, odchod z lipské burzy nebo alespoň prodávat pouze naše energetické přebytky, se bavíme o odhadovaných přes 20 až 50 miliardách korun, které vláda ani nemá. Možná právě proto chce paní Pekarová rozprodávat majetky státu.

Česká národní banka za poslední měsíce velmi rychle zvyšovala úrokové sazby, čímž však výrazně zdražila nejen hypotéky, ale také firemní úvěry. Nezpůsobí tento krok podle vás přeci jen další hospodářské problémy?

Nepovažuji se za ekonoma, ale sleduji, že současné kroky ČNB nepřispívají ke stabilizaci. Neustálé zvyšování sazeb zavírá cestu občanů k hypotékám, úvěrům a půjčkám. Zdražují se peníze pro investice firem, ale i na provoz podniků a promítá se to do zdražování a růstu inflace, takže efekt opatření je vlastně kontraproduktivní. Nemluvě o situaci domácností, kterým se blíží konec fixační doby již existujících hypoték a obávají se možných existenčních problémů, dalšího zadlužování nebo ztráty nemovitosti. Vláda by v tomto ohledu měla působit hlavně stabilizačně a snažit ve firemním sektoru svými výroky trhy uklidňovat. Pro domácnosti by měla zavést podpůrné programy na startovací bydlení a více zapojit kraje a města, která znají potenciál pro budování dostupného bydlení.

Odbory volají po zvyšování platů, zaměstnanci ve veřejné správě dokonce vyhlásili stávkovou pohotovost. Chtějí donutit vládu k zvyšování výdělku zaměstnanců. Podpořil byste odboráře v této snaze?

Práce by měla být spravedlivě ohodnocena a v době konjuktury je růst mezd na místě. Mzdy mají růst také podle produktivity práce a úspěšnosti firem. V době, kdy i dříve velmi ziskové podniky drtí náklady, především ceny energií, paliv a surovin, musí být jednání o růstu mezd oboustranně odpovědné. Cena práce roste z důvodu nedostatku lidí, kteří jsou ochotni pracovat, náš kraj je toho zdárným příkladem. Pokud by vláda kývla na požadované navýšení mezd za prezentovaných podmínek, reálně by hrozilo roztočení inflační spirály ještě více. Ale, současně si myslím, že vláda nemá být arogantní a s odboráři jednat. Zatím dává najevo, že je pro ni důležitější, jak dobře vypadá její pomoc Ukrajině, a méně ji zajímají existenční starosti českých rodin.



Na podzim nás čekají komunální i senátní volby. Jak se na ně chystá Trikolora Ústeckém kraji?



Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 26% Vít Rakušan 74% hlasovalo: 2478 lidí

Často se mluví o tom, že Trikolora bude v některých volbách spojovat své síly s SPD. Bude tomu tak i ve vašem kraji?

Mohu potvrdit, že v mnoha městech našeho kraje spolupracujeme na společných komunálních programech a stavíme společné kandidátky. Některá města se rozhodla jít do komunálních voleb samostatně jako Trikolora nebo se spojila s jiným programově blízkým subjektem. Spojení s SPD dává občanům možnost si do vedení města zvolit unikátní kombinaci zkušených zaměstnanců městské správy, kteří znají potřebné procesy a pracovitých odborníků. Tato kombinace je pro občany měst totální výhrou a pro ostatní strany a hnutí inspirací. Na komunální úrovni chceme ukázat, že odlišné postoje v některých oblastech nesmí být překážkou v práci pro občany. Jako krajský předseda se snažím být podporou pro všechny místní organizace a mají moji plnou důvěru při sestavování kandidátek.



Důležité budou také senátní volby. Budete do voleb vysílat nějakého svého kandidáta nebo jednáte o nějaké formě podpory?

Pro náš kraj se konkrétně jedná o města Ústí nad Labe a Most, ve kterých budeme podporovat společné kandidáty, o kterých probíhají intenzivní jednání.

