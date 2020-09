Lídr socdem Středočeského kraje: Být v koalici neznamená mlčet. Nedokážu tomu současnému chaosu přihlížet

ROZHOVOR Vede středočeskou kandidátku ČSSD do voleb. Je hlasitým kritikem současného ministra zdravotnictví, k resortu ministryně Maláčové, kde je náměstkem, také míří nesouhlasné poznámky. Jak vzpomíná na Davida Ratha a co si myslí o slibech současné hejtmanky Jermanové? Žije se v „malé Praze“ dobře? Na to jsme se ptali lídra středočeské kandidátky ČSSD Robina Povšíka.

Středočeský kraj, to je takové prokleté místo. Jen si to vezměte. Nejdříve David Rath, teď Jaroslava Pokorná Jermanová se svými skandály, kdy třeba podala trestní oznámení na zdravotníky v době koronakrize. Nebojíte se zařadit do tohoto seznamu hejtmanů?

Opravdu nebojím. Ať už korupce u Davida Ratha nebo občasné úlety paní hejtmanky Jermanové jsou určitě problém a dělají kraji ostudu. Na druhou stranu je potřeba uznat, že oba jsou velmi silnými osobnostmi a k těm vždy nějaká kontroverze patří. Důležité je ale rozlišit mezi rozruchem a silným přehmatem, natož třeba trestným činem, jako jsou korupce nebo podávání trestních oznámení na záchranářku. To již bylo přes čáru.

Čím to je, že je Středočeský kraj tak problematický? Minimálně z mediálního pohledu?

Jak jsem řekl, David Rath i paní Jermanová jsou silné osobnosti, stojí o pozornost. Například David Rath si v kontroverznosti liboval, bylo vždy poznat, že mu pozornost dělá dobře. Pak je jasné, že takové chování přitáhne média, která si ho všímají více než ostatních hejtmanů. Neznamená to ale, že by takoví hejtmani byli průměrní, jen si tolik nebudují svůj PR, nebo dokonce „kult osobnosti“.

O Středočeském kraji se říká, že je to taková malá Praha. Je to pravda?

Středočeský kraj není žádná Praha! Je to dobrý kraj pro život a je krásný, je v něm všechno: půvabná města, krásná příroda, řeky, skvělé koupání, historické i technické památky. Je však pravda, že nemá své přirozené centrum, takže třeba sídlo kraje je v Praze, hodně věcí tam má těžiště. Také je přirozené, že jsou střední Čechy plné lidí z Prahy, zejména okresy, které s hlavním městem sousedí. Jenže v posledních letech se obrovsky zvedla spolková činnost, lidé dělají spoustu společných aktivit a Pražáci zapouštějí kořeny ve středočeských obcích, kam se přestěhovali. Takže nejsme žádná Praha druhé kategorie, jsme svébytný kraj.

Všichni kandidáti mluví stále dokola o stejných věcech. Třeba o dopravě. O nutnosti postavit okruh okolo Prahy, o vyřešení problému s výstavbou dálnic. Mě by ale zajímalo, neměl by Středočeský kraj hlavně řešit problém parkování svých občanů, protože řada lidí z tohoto kraje do Prahy dojíždí.

S tím souhlasím, systém P+R, tedy zaparkuj a jeď, je úplně klíčový. Jak u nás v kraji, tak v Praze, kam dojíždí spousta lidí za prací. A je mi jedno, jestli je postavíme na kraji, nebo v Praze. Středočechy nezajímá, čí je to katastr, ale zda mají kde nechat auta a sednout na autobus, vlak nebo metro. Dálnici kraj nepostaví, ale parkovací plochy stavět může a musí.

Dalším problémem je zdravotnictví, kdy řada nemocnic řeší ekonomické problémy. Co je podle vás třeba udělat v tomto oboru pro to, aby nemocnice a zdravotnictví fungovalo? Teď mám na mysli třeba i praktické lékaře.

Nemocnice fungují celkem dobře, jsou stabilizované. My chceme dokončit jejich rekonstrukce, dotáhnout do konce to, co ČSSD začala v roce 2008. Zároveň chceme, aby lidé dlouho nečekali na odborná vyšetření. Nedostatek praktiků a pediatrů zejména v menších obcích je problém. Nemám na to jeden recept, protože se to liší místo od místa. Jako hejtman bych to řešil s odborníky a zdravotními pojišťovnami, které mají velký prostor péči podpořit, a s konkrétními radnicemi obcí, kde lékař chybí.

Další bod, který trápí střední Čechy podle mého, je nedostatek péče o starší lidi. Kromě toho, že je těžké sehnat místo v domovech seniorů, chybějí i ošetřovatelé. Tak aby starší lidé mohli zůstat doma, a mít přitom jistotu, že jim někdo pomůže s chodem domácnosti, že jim přiveze jídlo, že jim pomůže třeba s léky. Jak chcete řešit tento problém?

Kraj by měl v příštích čtyřech letech zajistit nových 500 lůžek v domech pro seniory. Ale to je převážně už pro ty, kteří nezvládají péči sami o sebe. Pak je tu obrovská skupina, která potřebuje občasnou pomoc, terénní sociální služby nebo denní stacionáře. A na tu se chci zaměřit, na ty, kteří potřebují třeba jen pomoci s úklidem nebo s nákupem, ale jinak se o sebe dokážou postarat. Pro nás je péče o seniory prioritou nejvyšší a ČSSD má opravdu obrovské zkušenosti a schopné lidi v oblasti sociální péče. Naše krajská radní Aneta Heřmanová odvedla za poslední roky skvělý kus práce v rozvoji péče o seniory ve Středočeském kraji. Proto jsem přesvědčen, že hlas pro ČSSD v krajských volbách je sázkou na jistotu, že péče o naše seniory bude kvalitní a dostupná.

Není divné, že za stát řadu těchto sociálních aktivit dělají dobrovolníci nebo neziskové organizace? Není vám to jako zástupci ČSSD proti srsti?

To není tak, že by byly dvě péče – státní a nestátní, je to jeden navzájem provázaný systém. Stát neziskovky často financuje a v sociálních službách dělají dobrou práci, doplňují síť, kterou má vytvořenou kraj. Dobrovolnictví je zcela v pořádku, i celá řada firem poskytuje na dobrovolnictví lidem volno v pracovní době. Vadí mi tzv. politické neziskovky, které si na státní náklady dělají svou politiku nebo živí ego svých představitelů. Ty mě fakt rozčilují.

Chcete být hejtmanem. Jaké budou vaše první tři kroky ve funkci, pokud se jím stanete?

Zaprvé svolám krizový štáb a prověřím připravenost kraje na jakoukoliv krizovou situaci – ať už covidovou nebo na povodně. Zadruhé nastavím jasná pravidla pro odměňování úředníků, nikdo z nich nemůže mít plat vyšší než ministr. Zatřetí se začnu rychle setkávat se všemi klíčovými lidmi kraje – řediteli škol, sociálních služeb a kulturních organizací. Můžeme spolu nesouhlasit, ale musíme naslouchat jeden druhému a pracovat spolu. Proto lidé volí své zástupce do kraje, aby pro ně pracovali a odváděli dobrou práci bez zbytečných mediálních dramat. Tím bych ale rozhodně neskončil, na to by navazovala celá řada dalších kroků. Ptala jste se ale na první tři.

Jsou naopak věci, které budete chtít zrušit nebo nastavit jinak?

Chci snížit počet úředníků a zvýšit jejich kompetenci. Krajský úřad znám dobře. Část lidí je skvělých, kvalitních. Ale je tam i spousta zbytečných a neschopných – ti musejí pryč.

Jednou z věcí, kterou budete muset udělat, jsou i nepopulární rozhodnutí. Počítáte s větším zapojením veřejnosti do rozhodování kraje? Třeba ankety, výzkumy trhu, minireferenda?

Určitě chci pracovat s daty, bez dat v dnešní době nejde nic kvalitně řídit. Kraj by se měl řídit na základě tvrdých informací, ale zároveň chci otevřený úřad. Kraj se musí více otevřít, nesmíme se zavřít na hejtmanství. Určitě bych chtěl každý týden osobně navštívit jeden okres a být v kontaktu nejen se starosty, ale hlavně s lidmi. Kraj nelze dobře řídit bez zpětné vazby od obyvatel Středočeského kraje.

Kdybyste měl tu moc, že si budete moci vyčarovat neomezený rozpočet. Co by podle vás bylo potřeba pro kraj postavit (udělat) jako první?

Investice do obyvatel kraje, tedy masivně do výstavby silnic a dostupných bytů. To je úplně zásadní.

Současná hejtmanka nabízí testy na přítomnost koronaviru zdarma. Co na podobné nápady říkáte vy?

Tonoucí se stébla chytá. ANO má v našem kraji velké problémy, tak to prostě zkouší takto.

Vy jste se opakovaně vymezil proti ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Není to divné, když ČSSD je ve vládě, a logicky tak má spoluzodpovědnost za celé fungování vlády?

Takže když jsme spolu ve vládě, tak máme mlčet a přihlížet tomu neskutečnému chaosu, co se děje? Vždyť hygienické stanice zamrzly někdy v osmdesátých letech minulého století. To, co předvádí ministr Vojtěch a jeho resort, je úplné zoufalství. Kdyby to byl nějaký kabaret pro legraci, tak klidně zatleskám. Ale tady jde o zdraví a životy lidí! V zahraničí ministři zdravotnictví odstupovali sami za mnohem menší prohřešky.

Není chyba, že místo spolupráce si takto přehazujete horké kameny z jedné politické strany na druhou?

Všichni máme svoji zodpovědnost. Honza Hamáček za vnitro, já jsem první náměstek ministryně Jany Maláčové, takže mám spoluzodpovědnost za resort práce a sociálních věcí. A nemyslím si, že by nás ANO nějak šetřilo. Já spolupracovat chci, ale když je něco přes čáru, tak se ozvat musíme.

Ve veřejnosti opět rostou protikomunistické nálady. Jak se stavíte k možné koalici s KSČM?

Zajímá mě jenom program. Komunistům nikdy neodpustím, že likvidovali lidi a pozvali sem ruská vojska v roce 1968. To naši zemi poškodilo a následky z toho budeme pociťovat ještě desítky let. Ale v některých důležitých věcech se shodujeme – zejména v podpoře veřejných služeb. Spolupráce je možná. Absolutně se s nimi ale neshoduji v zahraniční politice.

Je Středočeský kraj připravený na druhou vlnu pandemie covid-19?

Věřím, že je. Objel jsem několik domů pro seniory s Anetou Heřmanovou, naší radní pro sociální oblast. Viděli jsme, že lidé už vědí, co mají dělat. Ochranných prostředků je díky vnitru vedenému Honzou Hamáčkem taky dostatek. Zajistili jich tolik, že vláda může lidem nad 60 let poslat několik roušek a respirátor, aby měli pohotovostní zásobu a nemuseli se bát jít ven.

