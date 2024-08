Luděk Bednář: Útok na svobodu horší než v 80. letech. Odmítají Rusko a Čínu, sami nás k nim tlačí

Vy jste v opozici zažil 80. léta, kdy jste se podílel na vydávání tehdy nelegálních tiskovin. Z toho, jak vás znám, mám dojem, že jste tak trochu v opozici i teď, kdy nominálně žijeme v demokracii a v kapitalismu a Husák s Jakešem jsou už nenávratně pryč. Jak tedy vidíte dnešek při srovnání s oněmi 80. léty?

V současnosti je útok na lidskou svobodu mnohem sofistikovanější a nebezpečnější než v 80. letech. Tehdy byl nepřítel v podobě socialistického režimu jasně čitelný a bylo pro mne snadné se s ním neztotožňovat. Dnes je pro mne distancování se od současného režimu mnohem komplikovanější, protože se schovává za pojmy, jako jsou například západní hodnoty, tedy něco, co mne v 80. letech přitahovalo.

Vůbec mě tehdy nenapadlo, že by jejich obhajoba v sobě mohla nést autoritativní prvky, což se dnes děje. Jako by se forma útlaku, kterou se podařilo vyhodit dveřmi, vracela oknem nazpět. A zdá se mi, že boj s ní bude mnohem těžší než s tou předchozí. Tento trend posilují informační technologie, zejména sociální sítě, jež přinášejí jejich uživatelům ztrátu soukromí. Přitom bez soukromí není lidská svoboda v podstatě možná.

V 90. letech se všichni těšili z toho, že začínáme patřit „na Západ“. Z obnovy kapitalismu, demokracie a svobody slova. Nyní i mnozí ti, kteří se tehdy radovali, pochybují, zda jsme na správné cestě. Dědicové Václava Havla a mladí liberálové se na ně dívají jako na někoho, kdo „zradil“ nebo „se pomátl“. Pomátl se a zradil například Václav Klaus? Jak tento rozpor vnímáte?

Mám-li hovořit za sebe, pak v 80. letech a zhruba do poloviny 90. let jsem neviděl vnitřní problémy Západu, které vidím dnes. První, kdo mě na ně upozornil, byl americký filozof James Burnham ve svých dílech Manažerská revoluce z roku 1941 a Sebevražda Západu z roku 1964 nepřeložených do češtiny. Následně jsem si začal uvědomovat, že se západním liberalismem není něco v pořádku. Pokud jde o současnost, do jisté míry v této kritice liberalismu pokračuje americký myslitel Patrick Deneen ve svých knihách Proč selhal liberalismus z roku 2018, česky 2019, a Změna režimu, jež bohužel také nebyla přeložena do češtiny.

Takže v mém případě jsem se ani „nepomátl“, ani nikoho „nezradil“. Navíc jsem vždy měl výhrady k demokracii jako k nejlepšímu systému vládnutí, nepovažoval jsem a nepovažuji monarchii za zcela zavrženíhodnou, stejně jako například ekonom rakouské školy Ludwig von Mises. V tom mě zase ovlivnila kniha Volnost, nebo rovnost z roku 1952 rakouského myslitele Erika von Kuehnelt-Leddihna, také nepřeložená do češtiny. Měl jsem a mám velké výhrady k šíření demokracie ve smyslu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, tedy wilsonismu.

Pokud jde o Václava Klause, nevidím, že by se „pomátl“ nebo „zradil“, zastává totiž konzistentně realpolitický postoj, a to na rozdíl od idealpolitického Václava Havla. Oba tyto postoje jsou zcela legitimní a tento střet aristotelovského a platónského přístupu se odehrává v západní civilizaci od jejího počátku.

Do veřejného prostoru se dostávají výrazy jako „podkopávání demokracie“, „kolaboranti“, „jasné ukotvení“ a ústy vládního mluvčího – plukovníka Foltýna též „nepřátelé vlastního státu“ či nejnověji „svině“. Co se to děje 35 let od listopadu 1989? Občas to připadá, jako by se současná moc chovala jako komunisté 35 let od „Vítězného února“.

Vidím jeden velký rozdíl, v roce 1983, tedy 35 let od „Vítězného února“, moc komunistů ze zpětného pohledu postupně upadala, ačkoli tehdy jsem to tak neviděl. Současný útlak lidské svobody, můžeme mu říkat pracovně třeba wokeismus, je na svém počátku a podle mne bude posilovat. Vnějšími znaky, například přesvědčení o vlastní pravdě, kontrola přihlášení se k její správnosti, sledování občanů či odmítnutí transcendence, se oba útlaky podobají, ale mají odlišný ideový základ. V marxismu byla na prvním místě základna, ekonomika, na níž stála nadstavba, dejme tomu kultura, v případě wokeismu je to naopak.

V každém případě je v současném útlaku mnohem těžší se orientovat, a to v důsledku jak informačních technologií, které umožňují lepší sledování občanů, tak biotechnologií, v jejichž důsledku vznikla například genderová a transgenderová ideologie, tedy stírání rozdílů mezi mužem a ženou. V tomto smyslu se některé dnešní vědecké ideologie velmi podobají těm, jež předkládal marxistický vědecký komunismus.





Když v minulých letech proběhly demonstrace na Václavském náměstí, mluvilo se tam o cenách energií, suverénnímu vztahu vůči EU, nechuti vůči liberálním hodnotovým otázkám a k politice vůči Ukrajině. Ne každý musel souhlasit, ale nikdo tam, až na jednu či dvě výjimky, nevolal po nastolení diktatury nebo o zrušení kapitalismu. Přesto vláda o těchto akcích mluvila jako o „antisystémových“. A já měl za to, že „systémem“ myslíme právě demokracii, kapitalismus a vládu práva. Chápu to špatně, nebo si termín „systém“ někdo krade pro svou úzkou a přesně vymezenou politiku?

Jde o důsledek přesvědčení o vlastní pravdě. My víme, co je nejlepší, a to vnutíme politicky občanům, aniž bychom brali ohled na to, jestli to chtějí. Zdá se mi, že v této souvislosti jsou slova demokracie, kapitalismus či vláda práva používaná jako zástěrka k dosažení „ušlechtilých“ wokovských cílů. Zajímavé je, jak tito zastánci liberalismu ho vlastně popírají. Navíc tím tlačí západní politický systém k tomu ruskému či čínskému, jež odmítají. Otázkou je, zda jde o záměr, nebo o neuvědomělé jednání, jež přináší hmotný prospěch.



Buď, jak buď, současná vláda a její voliči za „systémové“ považují zelené tendence, podle nichž se máme příliš dobře, a proto v zájmu záchrany planety musíme zakazovat výrobky, které lidé chtějí kupovat (včetně „zdrojů energie“), a dotovat ty, které jsou pro spotřebitele dražší navzdory dotacím. A zejména mladá generace tomu tleská. Co se to děje?

Zase jde o důsledek přesvědčení o vlastní pravdě, v tomto případě je to jediná správná ideologie klimatických změn, čemuž mladí, často idealističtí lidé snadno podléhají, a tudíž všichni, kdo o ní pochybují, jsou špatní. Tato ideologie je jednou z hlavních příčin současných problémů Západu a zatím na ni nebyly objeveny dostatečně účinné protiargumenty. Je to na velkou diskusi, co je současná věda, která se však nevede.



Vidíme dále, že tolerance vůči homosexualitě se proměnila v požadavek, aby byla na roveň heterosexuálních manželství postavena ta homosexuální. Aby homosexuální páry směly adoptovat děti. A aby pohlaví člověka nebylo určeno rodem, ale vlastní proklamací. Je to krok k větší rovnosti, jak hlásají zastánci?

Zcela určitě nikoli. O tom, co znamená rovnost v rámci konceptu lidských práv, by se také měla vést diskuse, ale nevede. Například o tom, je-li rovnost totéž co stejnost, protože tyto dva pojmy se často zaměňují.



Děkuji za vaše myšlenky. Mnoho z toho, co bylo řečeno, by podle soudu velkých médií, opinion leaderů či sociálních médií mělo být potlačováno jako „nežádoucí“. Máme se cítit provinile?

Proč bychom se měli cítit provinile, protože nějak přemýšlíme a myslíme si něco jiného. V žádném případě bychom si neměli nechávat vnutit vinu zmíněnými skupinami. Jsme totiž mnohem svobodomyslnější.