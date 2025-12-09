Tanky, co netrefí cíl a armádní průšvih šetřený Policií ČR. Ostré jednání

Sněmovní výbor pro obranu, jehož jste místopředsedou, se na svém posledním jednání zabýval kromě jiného i zakázkou na modernizací tanků T-72, která byla zjevně k ničemu a tanky nefungují. V čem je problém?
Zásadní je, a říkal jsem to už před pěti lety, že tahle zakázka v tehdejší hodnotě 1,9 miliardy korun nemá absolutně význam. Už tenkrát se vědělo, že systém Galileo je nespolehlivý a způsobí to problémy.
Jaké problémy přesně?
Že tanky netrefí cíl. Před lety už jsem navrhoval, ať se vykašleme na tanky a jejich modernizaci. Tenkrát mě ještě pan generál Opata opravoval, že nejde o modernizaci, ale technické zhodnocení. Nebylo to přitom nic jiného než jejich uvedení do provozuschopného stavu. Varoval jsem před tím a navrhoval pronájem tanků Leopard, k jejichž starým provedením jsme se teď oklikou dostali.
Takže zakázka na opravu našich starých tanků T-72 byla chyba?
Ano, jenže armáda si to neumí přiznat. Bylo to špatné manažerské rozhodnutí a odkazovat se na pana ministra Metnara je mimo. Ten ve své době neudělal nic jiného, než že dal na technické doporučení Armády ČR.
Na výboru jsme tento bod přerušili s tím, aby nám řekli, kolik to dosud stálo a jak se s tím Ministerstvo obrany vypořádá. Zajímá nás finanční narovnání a budeme se ptát dál. Když už nic jiného, měli čtyři roky na to, aby tu zakázku zrušili. Ten jeden zmodernizovaný tank neprošel vojskovými zkouškami a armáda ho odmítla převzít, protože je nespolehlivý.
To znamená, že již modernizovaný či technicky zhodnocený tank T-72 armáda odmítla s tím, že jí nevyhovuje a používat ho nebude? Jak je to možné?
Problém byl v tom, že když z něj vystřelí jednou a vzápětí hned podruhé na stejné místo, druhá rána dopadne jinam. Netrefí se. To je docela závažný problém, mírně řečeno.
Počkejte, ale tu modernizaci si přece vymyslela sama armáda, nebo ne? Dali k tomu technické podklady a teď říkají, že je to špatně?
Ano, přesně tak. Nejdřív si to vymysleli, vyspecifikovali a najednou přišli na to, že to nefunguje. Takovým způsobem to funguje u 90 procent armádních zakázek.
Média také informovala, že jste coby výbor schválili modernizace českých armádních letounů L-159 a dopravního airbusu, který je využíván pro státní návštěvy.
To je jinak. My jsme jako výbor nic neschvalovali, pouze jsme to vzali na vědomí. Zachovali jsme se konstruktivně a věděli jsme, že by ta letadla jinak zůstala uzemněná a nemohla by létat. U dalších dvou zakázek, které se týkaly modernizace letecké základny v Čáslavi a areálu v Jincích, jsme ruku nezvedli, protože jsme k tomu neměli žádné další podklady, nevidíme do toho a těžko jsme mohli vzít na vědomí něco, o čem nic nevíme.
Milion chvilek si na sociálních sítích stěžoval, že jste na obranném výboru odmítli vyjádřit podporu Ukrajině. O co šlo?
Někde dokonce psali, že jsem si dovolil říct, že to předkládala poslankyně Urbanová (Barbora, z hnutí STAN, pozn. red.) a že pro to ruku nezvednu. Takže jak to bylo: První věc je, že nepotřebujeme ve výboru pro obranu paní poslankyni Urbanovou, aby nám posílala nějaké usnesení, které koresponduje s usnesením EU o podpoře Ukrajiny. Na výboru jsme v několika případech vyslovili souhlas s konkrétní pomocí Ukrajině. Toto bylo nicneříkající usnesení, pouhá prázdná deklarace a paní Urbanová jasně řekla, proč to navrhuje. Prý proto, že programové prohlášení budoucí vlády výslovnou podporu Ukrajině neobsahuje, proto chce, abychom to schválili a vyslovili se k tomu.
Vláda ještě nebyla jmenována, tak nevím, proč by měla aktivisticky doručovat na výbor pro obranu nicneříkající návrhy usnesení. Nedávalo smysl o tom hlasovat, protože to nic nevyřeší. Výbor tu není od toho, aby podporoval PR aktivisty hnutí STAN. Dokonce i pan předseda výboru Josef Flek, který je z hnutí STAN, se k tomu stavěl odevzdaně a neměl zájem, aby se výbor zasekl nebo prodlužoval kvůli usnesení, které navrhla jeho stranická kolegyně.
Poslankyně Urbanová koneckonců není ani členkou výboru pro obranu.
Přesně tak, není členkou výboru. Prohlášení, které navrhovala našemu výboru, jehož není členkou, nemělo žádný dopad, jen slova. Šlo o něco podobného jako nejrůznější deklaratorní usnesení a prohlášení Evropského parlamentu, která ničemu reálně nepomohou. Paní poslankyně se nám to snažila navrhnout jen proto, že pan prezident se vyslovil, že mu podpora Ukrajiny v programovém prohlášení chybí. Ať si tohle předkládají, až nebo jestli bude někdy STAN u vlády.
Nastal nějaký vývoj v případě armádního šmírování, na které jste upozornil a podával trestní oznámení?
Policie to šetří. Neoficiálně jsem se dozvěděl, že paní ministryně Černochová zbavovala mlčenlivosti z velitelství informačních sil několik desítek lidí, byl to prý skoro telefonní seznam. Tito lidé budou mít rozvázané ruce ke spolupráci s policií, takže věřím, že to bude důkladně prošetřeno.
autor: Radim Panenka