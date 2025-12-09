„Slunce také ‚obíhalo‘ Zemi.“ Pikora rozbil „klimatickou pravdu“

09.12.2025 19:05 | Rozhovor

JÍZDA VLADIMÍRA PIKORY Evropská unie jde v oblasti svobody slova špatnou cestou, říká předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé sobě) o rekordní pokutě pro sociální síť X Elona Muska. Pavel Tykač uzavře české uhelné elektrárny. Kdyby Evropa chtěla, aby uhelné elektrárny běžely, nastaví emisní povolenky jinak, Česko jde do energetického rizika, říká Pikora pro ParlamentníListy.cz.

„Slunce také ‚obíhalo‘ Zemi.“ Pikora rozbil „klimatickou pravdu“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vladimír Pikora

Evropská unie uložila sociální síti X pokutu 120 milionů eur za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). „EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ reagoval miliardář Elon Musk, majitel sítě X. Má pravdu?

Když sledujete, co se u nás děje kolem svobody slova a tendencí Evropské unie řešit kontrolu sociálních sítí, tak je jasné, že jdeme špatnou cestou. Když EU vznikala, určitě si nikdo nemyslel, že bude řešit tyto věci. Není to smyslem její existence, z mého pohledu jde jen o další prvek buzerace, který zapříčiní, že porosteme pomaleji, než je nutné, takže já osobně bych se tomu snažil vyhnout.

Elon Musk těmito slovy navazuje na to, co dříve řekl o paní Věře Jourové, tedy že je ztělesněním banálního byrokratického zla. Evropská unie jako celek začíná být ztělesněním banálního byrokratického zla. Potřebujeme, aby podobné věci vůbec neřešila. 

Média řeší, že kandidát na ministra dopravy Ivan Bednárik má pouze středoškolské vzdělání. Je to podstatné?

O tom případu nic nevím, ale v každém případě si myslím, že vzdělání by mělo být automatickým předpokladem. Určitě najdeme oblasti, kde tu vysokou školu nepotřebujete, protože problematice rozumíte z praxe. Ale vzhledem k tomu, že se snažíme být vzdělanostní ekonomikou, je podle mě dobrým signálem, když jsou všichni ve vládě automaticky s vysokoškolským vzděláním.

On se hájí tím, že nabízí zkušenosti z praxe. Zastával nejvyšší manažerské posty v železniční dopravě.

Já tomu úplně rozumím, takoví lidé jsou a chápu, že můžou existovat výjimky. Já pana Bednárika neznám, takže je možné, že v jeho případě to tak je, ale obecně by podle mě mělo platit, že na určitých pozicích lidé bez vysoké školy nejsou.

Pavel Tykač uzavře uhelné elektrárny ve Chvaleticích a Počeradech, protože se mu jejich provoz už nevyplatí. „V Počeradech vyrobíme megawatthodinu za osmdesát šest eur, z čehož osmdesát je povolenka a šest cena elektřiny. Povolenka je naprosto zdrcujícím způsobem rozhodující,“ řekl Tykač. Ohrožují emisní povolenky energetickou soběstačnost Česka?

Je to úplně jasný příklad. Není to nic překvapivého, ty emisní povolenky jsou nastaveny právě tak, aby vedly k takovému výsledku. Kdyby Evropa chtěla, aby uhelné elektrárny dál běžely, tak ty emisní povolenky nebudou takto koncipované. Nemyslím si, že to je správné a chytré, tím spíše, že v České republice nemáme domyšlené, jak budeme energetiku řešit. Máme tu sice plán, že pojedeme z jádra, ale to bude hotové až za nějaký čas. Každý proces výstavby v Česku je neskutečně zdlouhavý, takže jdeme do rizika. 

Já si myslím, že Evropa by měla říct: „Chápeme to, chceme obnovitelné zdroje, kam se dnes počítá i jaderná energetika, ale dokud tohle nebude vyřešené, tak nepůjdeme proti uhelným elektrárnám.“ Ale bohužel to dělají nerozumně. Nejprve bychom měli vědět, odkud v budoucnu budeme brát elektřinu, a ne, že nejdřív něco zrušíme. Hodně mi to připomíná případ Němců, kteří si zavřeli svoje jaderné elektrárny a pak začali vykupovat elektřinu třeba u nás v České republice, tím vyhnali ceny nahoru a my teď proto platíme za toto jejich hloupé rozhodnutí. 

Ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík předal vašemu předsedovi Petru Macinkovi materiál (report IPCC), podle kterého se Česko otepluje 2x rychleji než zbytek planety, se slovy, aby si to Motoristé konečně nastudovali. Nastoupí i Motoristé cestu za co největší ochlazení Česka?

Já si to neumím představit. Vidíme, že je tu nějaká hlučná skupina vědců, kteří něco tvrdí do médií, a vedle nich existují vědci, také ohromně vážení, kteří říkají něco jiného, ale nejsou zváni do médií a nemluví se o tom. Jsme tu permanentně přesvědčováni o tom, že „vědci se shodnou“ a že si jich 99 procent něco myslí. Zároveň chci říct, že také bylo období, kdy 99 procent vědců bylo přesvědčeno o tom, že Slunce obíhá kolem Země. Takže počet vědců, kteří něco říkají, ještě neznamená, že říkají pravdu. 

Jan Novotný

