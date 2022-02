Mají pokyny z Bruselu nebo z Německa? Někdo jim vyhrožuje? Lékař promluvil

Ve zdravotnictví tiká hned několik časových bomb. Myslí si to lékař Miroslav Havrda, místopředseda Svobodných a mluvčí Paralelní lékařské komory. „Tunelování systému všeobecného zdravotního systému nadměrným očkováním a zejména bezprecedentně masívním a zbytným testování zdravých jedinců zatnulo obrovskou sekyru do rozpočtu zdravotní pojišťoven,“ je přesvědčen Havrda, podle kterého poslední dva roky jasně ukázaly, že snaha o centrální řízení epidemie je marná, neefektní a dokonce škodlivá.

Ostře jste se vymezil proti novele pandemického zákona, která je podle Svobodných bezprecedentním zásahem do základních práv a svobod. Zeptám se vás však především jako lékaře. Není přeci správné, aby měla jakákoliv vláda v ruce nástroj, kterým může bezprostředně reagovat na případně rychle se zhoršující epidemickou situaci?

Ne. Bezprostřední reakci na onemocnění koronavirem vždy provedou lidé v první linii, tedy praktičtí a následně nemocniční lékaři. Daleko lepší je dělat opatření cílená a tedy decentralizovaná. Poslední dva roky jasně ukázaly, že snaha o centrální řízení epidemie je marná, neefektní a dokonce škodlivá. I podle slov mého přítele profesora Berana vím, že všechna cílená opatření navrhovaná tímto odborníkem bylo možné provádět při současném respektu k dlouhodobě zavedeným demokratickým principům. Bez toho, aby se musela rovnováha moci vychýlit ve prospěch moci výkonné, na úkor moci zákonodárné, tak jak je to nyní násilně prohlasováno v novele Pandemického zákona.

Projednávání novely pandemického zákona provází jak dlouhé obstrukce poslanců SPD, tak například stavění šibenic demonstranty před budovou Poslanecké sněmovny. Co si o tom myslíte?

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nová „vláda změny“ měla okamžitě zrušit povinné očkování a diskriminaci neočkovaných. A byl by klid. Stále nechápu, proč to dělají. Proč utahují šrouby a ve zrychleném čtení na sílu prosazují novelu Pandemického zákona, kde jsou neskutečné věci až do listopadu. Dělají to dnes, kdy půlka Evropy podstatně rozvolňuje. Mají pokyny z Bruselu nebo z Německa? Někdo jim vyhrožuje? Kdyby se vláda chovala normálně, nikdo by v ulicích a na tribunách nebyl a jistě by nebyly k vidění ani šibenice.

Vláda Petra Fialy sice zrušila povinné očkování proti Covid-19, ale například Generální štáb Armády ČR zrušil související rozkaz až v den, který původně stanovil jako nejzazší pro alespoň první dávku očkování u všech vojáků. Neotálelo se se zrušením povinného očkování podle vás až příliš?

Je to opět pouze naschvál, který je cíleně namířený proti neočkovaným jedincům. Je to neslušné, neetické a špatné rozhodnutí velitelů Armády ČR. Jede se zde ideologie, že „každá tečka se počítá“ až do úplného konce.

V médiích se také objevují zprávy o tom, že některé nemocnice v zahraničí odmítají ošetřit děti, jejichž rodiče nejsou očkovaní. Obáváte se, že k něčemu takovému může dojít také v České republice?

Neobávám. To by byl trestný čin se všemi trestně-právními důsledky pro vykonavatele této zlovůle. A občané by si to jistě nenechali líbit. Neošetřovat neočkovaného člověka nebo jeho děti na území České republiky nejde. Alespoň zatím.

Předseda České lékařské komory Milan Kubek opět přitvrdil v rétorice podporující očkování proti Covid-19. Navíc všechny, kteří začínají mluvit o rozvolňování v ČR po vzoru některých jiných zemí, označil za šílence. Co si o tom jako lékař myslíte?

Že se Milan Kubek uzavřel do svého panického strachu a zcela ignoruje celosvětovou pravdu, která je dnes dočista jiná, než na začátku pandemie, už víme. Ani přední čeští odborníci na Covid-19, kteří spolupracovali s vládami Babiše, či spolupracují s vládou Fialy, ho již neberou vážně. Fanatické prosazování jedné pravdy, která již dávno není pravdou, škodí nejen jemu, ale zejména všem lékařům, které on jako prezident České lékařské komory reprezentuje. Bohužel.

Již dva roky bojujeme s pandemií covid-19 a ostatní problémy zdravotnictví zůstávají tak trochu stranou. Není to podle vás chyba? Netiká nám ve zdravotnictví nějaká časovaná bomba?

Ano tiká. A těch bomb je hned několik. I díky Covid-19 odešla celá řada přesluhujících lékařů do důchodu. Další nejsou. V severozápadních Čechách, kde především chybějí čeští lékaři a zejména sestry, dochází k rozpadu zdravotnických týmů a situaci zde zachraňují především cizinci. Pokud nestoupnou platy zdravotníků alespoň na polovinu platů v Německu, bude personální devastace pokračovat. Mnoho lékařů a dalších zdravotníků je zcela vyčerpáno, neboť pracovali mnoho přesčasových hodin nad rámec úvazku 1.0 + 412 dalších přesčasů pro zdravotníky. Nastupuje u nich syndrom vyhoření. Také tunelování systému všeobecného zdravotního systému nadměrným očkováním a zejména bezprecedentně masívním a zbytným testování zdravých jedinců zatnulo obrovskou sekyru do rozpočtu zdravotní pojišťoven. A v neposlední řadě došlo k těžkému omezení základní zdravotní péče. Nevyšetřovalo se, neléčilo se a neoperovalo se. Dnes se pacienti dostanou např. na magnetickou rezonancí až za půl roku a na operaci kyčle i klidně za tři roky. To již je zcela mimo výseč dostupnosti zdravotní péče v rámci všeobecného zdravotního pojištění. Následovat budou žaloby plátců zdravotní daně na nedostupnost zdravotní péče, bude se otvírat Pandořina skříňka černých plateb za rychlejší vyšetření či ošetření nebo bude muset jakákoliv vláda rychle sáhnout k podstatné reorganizaci poskytování zdravotní péče včetně finanční spoluúčasti pacientů.

