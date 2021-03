Maláčová? Největší trest pro Babiše. Na tuto paní se bude dlouho vzpomínat. Senátor – továrník upřímně o tom, jak to dnes vypadá ve fabrikách

ROZHOVOR Jaroslav Zeman je senátorem za Jablonec a současně majitelem továrny v Albrechticích. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popisuje, jak to dnes vypadá ve firmách, jak vypadá pomoc ze strany státu a rovněž kam by republiku přivedlo velkolepé rozhazování ministryně práce a sociálních věcí. Jak senátor lapidárně shrnul, ekonomická katastrofa už se blíží...

Anketa Hospodařila Babišova vláda v době pandemie dobře s našimi penězi? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 5381 lidí V poslední době stále častěji zaznívají názory (i z vládní ČSSD), že jediným efektivním řešením pandemie může být „tvrdý lockdown“ ve smyslu krátkodobého uzavření průmyslu. Co si myslíte o tomto nápadu? Nepřevážily by nad epidemiologickým přínosem ekonomické škody?

K uzavření průmyslu. Poslední „větev“, na které ještě sedí vláda, je průmyslová výroba (řečeno obrazně). Pokud někdo přemýšlí, že si vláda tuto poslední větev uřízne, tak není normální. Zástupci ČSSD by mohli občanům sdělit, z čeho budou financovat důchody, zdravotnictví, státní úředníky, když zastaví celou ekonomiku.

Zkuste si to udělat se svojí domácností. Nechoďte do práce půl roku a jenom si půjčujte. Už se z toho nikdy „nevyhrabete“.

Někteří lidé skutečně zastávají názor, že průmyslové továrny nedělají dostatek pro to, aby šíření viru zabránily, a nyní je zřejmé, že tovární provozy jsou významným zdrojem šíření nákazy. Máte pocit, že průmyslové podniky se k pandemii postavily zodpovědně?



Kdyby stát dělal tolik co firmy proti covidu, byla by situace v ČR mnohem lepší. Za rok trvání epidemie se stát dostal opět jen k nošení roušek, v očkování jsme jedněmi z nejhorších v EU. A vláda stejně jako před rokem zavírá ekonomiku, takže se vlastně nic v boji s covidem nezměnilo. Pokud vláda očkuje o víkendech třikrát méně, než je počet nakažených, je to smutný příběh ČR.

Jak je to konkrétně ve vaší továrně v Albrechticích?

Ve firmě nemáme situaci nijak dramatickou. Většina pozitivních si přináší covid zvenku.



Když zaměstnanci nejsou z jakýchkoliv důvodů ochotní opatření dodržovat, co může udělat zaměstnavatel?

Se zásadním porušováním opatření vlády ČR nebo opatření z vedení Detoa se ve firmě nesetkáváme. Zaměstnanci jsou ukáznění.

Jaroslav Zeman SLK



V minulém týdnu se velmi debatovalo o závodním stravování – zatímco restaurace jsou už mnoho měsíců zavřené, zde se při jídle setkávají stovky lidí, z principu bez roušek a v blízkých kontaktech. Nebylo přece jen rozumnější i přes všechny nevýhody závodní stravování zavřít?

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 17153 lidí

Je lepší závodní stravování ve firmách zachovat. Vedení firem si umí poradit lépe s preventivními opatřeními než vláda. Zákaz ze dne na den neřešil náhradu za jídelny – nákup lednic, mikrovlnných trub, vytvoření malých místností na stravování, mytí nádobí pracovníky. Co se týče restaurací, si myslím, že by to zvládly také.



Tento týden se rozjel projekt testování zaměstnanců, do kterého se musejí zapojit všechny velké podniky, v druhé etapě i všechny nad 50 zaměstnanců. Máte zprávy, jak tato akce zatím funguje?

Firmy se trápí. Shánějí samotestovací soupravy, shánějí firmy, které mají oprávnění testovat zaměstnance. „Privat“ to nakonec zvládne. Stát měl ale předvést privátním firmám, jak to dokáže zorganizovat on na ministerstvech, státních úřadech, ve státních firmách. Opět to nejdříve poručil dělat privátnímu sektoru.



Vláda chce podpořit zaměstnance v karanténě nebo izolaci částkou 375 korun plus šedesáti procenty příjmu. Dává to podle vás smysl z pandemického i z ekonomického hlediska?

K tzv. ošetřovačce mám „vlažnější“ postoj.

Senát původní návrh Sněmovně vrátil, co vám na něm vadilo nejvíce?

Vláda ČR má zajistit očkování. To je „cesta z epidemie ven“, ne vyplácení a utrácení. Jsme v očkování nejhorší v EU. Výrazně nás na počet obyvatel předstihli Poláci, Slováci, Němci a další. Když potřebujete tady na venkově po setkání s pozitivním člověkem na PCR testy, dostanete termín za čtyři až pět dní. To mluvím o současnosti, ne o roce 2020. A čtyři až pět dní čekáte, co to s vámi udělá. Místo toho, abyste byl do 24 hodin otestován. Testování v ČR je bohužel i po roce covidu stále určitý luxus.

Ministryně práce Jana Maláčová na vládě původně prosadila „stoprocentní izolačku“, tedy plnou náhradu příjmů v karanténě a izolaci. Tento návrh však neprošel Sněmovnou. Pokud by se tak stalo a návrh došel do Senátu, souhlasil byste s tímto „maximalistickým“ návrhem?

Na ministryni Maláčovou bude Česko dlouho vzpomínat. Mnoho jejích nápadů by nás přivedlo na úroveň Venezuely, která si také kupovala voliče a dnes mají vše na příděl. Pro premiéra Andreje Babiše je největším politickým trestem spolupráce ve vládě s ČSSD. KSČM je proti ČSSD vyloženě pragmatická strana!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



Objevila se varování, že při současném tempu utrácení již v roce 2024 narazíme na „dluhovou brzdu“. Co říkáte na to, jakým způsobem to vláda v posledním roce „roztočila“ ve veřejných financích?

O kupování voličů jsem již mluvil. Současná vláda si na „dárečky“ pro vybrané skupiny občanů půjčuje peníze, které někdy někdo z našich dětí a vnuků bude muset splatit. Do toho přišla pandemie covidu, kterou stát neumí zvládnout, neumí vyřešit. A ekonomická katastrofa se blíží...



K tomuto tématu se před Vánoci odehrál spor na české pravici mezi zastánci „malého státu“, kteří s premiérem Babišem prosadili daňové úlevy, a na druhé straně mezi zastánci vyrovnaných veřejných financí, kteří varovali před zadlužováním veřejných rozpočtů. Na které straně tohoto sporu stojíte vy?

Mám blíže k systému bohatších občanů a chudšího státu. Bohatý stát svádí levicové vlády rozhazovat nastřádané finance. To jsme nakonec zažili v celkem nedávných letech. Občan si se svými vydělanými penězi naloží mnohem lépe, než když s nimi hospodaří politik či státní úředník.

