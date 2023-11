Máme zrušit nákupy zbraní od Belgie a Francie? Výkřik Černochové o OSN má dohru

„Myslím, že by se mohla ministryně Jana Černochová vrátit za bankovní přepážku, pro ni má vzdělání postačující. V oblasti mezinárodních vztahů ovšem prokázala v poslední době takové neznalosti, že by měla vrátit diplom,“ sdělil drsně vojenský historik a čerstvý autor monografie o prezidentu a generálu Ludvíku Svobodovi PhDr. Jiří Fidler, Ph.D. Vrátili jsme se i k diplomové práci šéfky obrany.

Ministryně obrany Jana Černochová vyzvala na konci minulého měsíce kvůli rezoluci, vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří mezi radikálním palestinským hnutím Hamas a Izraelem, k vystoupení naší země z Organizace spojených národů (OSN). V této souvislosti na sociální síti tweetovala, že Česko nemá v organizaci fandící teroristům co dělat. Co vy na to?

Ono hlasování mělo několik zajímavých výsledků a mne nejvíce zaujalo úzké geografické provázání evropských odpůrců rezoluce – naše země, Chorvatsko, Maďarsko a Rakousko, tedy jádro bývalého habsburského soustátí. Hlasování prostě nějak dopadlo a kterýkoli příčetný člověk na celém světě jen těžko může žádat, aby výsledek kopíroval jeho city a pocity. Někdy to prostě vyjde, jindy ne, od toho hlasování je. Paní ministryně soudí, že hlasování dopadlo jinak, než si ona představovala, a proto by naše země měla z OSN odejít. Také názor. Ale můžeme postoupit o krůček dál. Obráceně než my hlasovala téměř desítka členských států NATO i Evropské unie – opustíme tyto mezinárodní organizace, kde je tolik zemí fandících teroristům? Přitom se obě organizace na OSN odvolávají v zakládacích listinách.

Premiér Fiala podnikl cestu po afrických zemích, také se chystal navštívit Keňu, Nigérii a Guineu, přičemž všechny tři státy hlasovaly v OSN pro onu rezoluci. Neměl by se za tyto návštěvy zemí, fandících teroristům, začít stydět? Ostatně paní ministryně může svatý zápal ukázat přímo ve svém resortu. Pro rezoluci hlasovaly například Belgie a Francie, takže asi též fandí teroristům. Přitom od Francie kupujeme samohybné houfnice Caesar 8x8 a od Belgie kulomety FN MINIMI. Nebylo by tedy vhodné tyto nákupy zrušit? A úplně na závěr, pro rezoluci hlasovalo Lichtenštejnsko, s nímž, jak se zdá, má prezident republiky a vrchní velitel - tedy vojenský nadřízený uniformovaných podřízených ministryně - docela zajímavé plány. Takže i hlava státu se kompromituje se zemí fandící teroristům?

Někteří o ní mluví jako o kovbojce s kolty proklatě nízko u pasu, jiní, třeba ministr vnitra Rakušan, navrhují, že by měla počítat do třiceti, než něco zveřejní…

Jde sice o hezké westernové přirovnání, ale v jejím případě byly imaginární kolty tak proklatě nízko, že se couraly po zemi a pravděpodobně už dávno vypadly z holsterů. Naštěstí. Rada pana Rakušana je mnohem realističtější, paní ministryně kdysi pracovala za přepážkou finančního ústavu, takže do těch pověstných třiceti - asi stříbrných - snad počítat umí. Její schopnost počítání do třiceti bych rozhodně nezpochybňoval, ale kromě této schopnosti je absolventkou oboru mezinárodní vztahy, takže by jeho standardy měla mít v malíku.

Jakým způsobem se vlastně ve své diplomové práci vyrovnala s Organizací spojených národů?

Její práce, jak bylo nedávno v ParlamentníchListech.cz vzpomenuto, nese název „Současná česká zahraniční politika“ a byla obhájena v roce 2011. Již z obsahu je patrné, že vztah naší země a OSN prakticky neřeší, ona celosvětová organizace není zmíněna v žádném názvu kapitoly či podkapitoly. Mohl jsem se jistě přehlédnout, ale na 78 stranách jejího textu práce jsem zkratku „OSN“ nenašel. Teprve v příloze 2 je Organizace spojených národů uvedena (na jednom z posledních míst, což je ale dáno řazením podle anglické abecedy) v seznamu mezinárodních organizací, jichž se naše republika stala členem.

Jaký je váš závěr?

Obdobný, jaký paní Černochová nastínila ve své diplomové práci vůči OSN. Tedy nepovažovat onu ministryni za natolik významnou, abychom se jí vůbec zabývali. Ovšem při splnění jednoho ze dvou předpokladů – buď zrušení jejího ministerstva v rámci potřebných úspor, nebo její odvolání z funkce ministryně. Myslím, že by se mohla vrátit za bankovní přepážku, pro ni má vzdělání postačující. V oblasti mezinárodních vztahů ovšem prokázala v poslední době takové neznalosti, že by měla vrátit diplom.

V médiích často rezonuje parafráze latinského citátu Catona staršího, jenž neustále soudil, že cosi musí být zničeno. Připojil bych se parafrází Ciceronova výroku, směřujícího teď ze strany nikoli malého procenta občanů České republiky nejen k oné graduované odbornici na mezinárodní vztahy: „Jak dlouho ještě budeš … zneužívat trpělivosti naší?“

