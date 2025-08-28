Mašín: Putin ústupky neudělá. NATO se nezaručí a Evropa na to nemá

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

31.08.2025 0:01 | Rozhovor

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nevidím v České republice žádnou stranu, kterou bych tam volil. Vidím cestu v kroužkování osobností,“ sdělil ParlamentnímListům.cz poslední žijící z antikomunistické skupiny bratří Mašínů Josef, který dnes žije na jihozápadě Kalifornie. Přečtěte si jeho velmi střízlivý pohled na události ve světě i v Česku.

Mašín: Putin ústupky neudělá. NATO se nezaručí a Evropa na to nemá
Foto: Archiv JM
Popisek: Josef Mašín

Povedou jednání vedená mezi Trumpem a Putinem na Aljašce k míru na Ukrajině?

K jistému pokroku došlo, ale mír na Ukrajině jako okamžitý výsledek jednání nebude. Putin nemá důvod dělat ústupky, protože má v ruce všechny karty. Současně Zelenskyj prohlásil, že se nikdy nevzdá svých území dříve spravovaných Ukrajinou a požaduje záruky. NATO se nezaručí. Evropa na to nemá.

Hlavně v Evropě je valná většina zemí v Koalici ochotných, která chce zachovat přísun vojenské pomoci Ukrajině, protiruské sankce, ukrajinskou suverenitu a tak dále. Mohla by tato protichůdnost vést k přetrhání euroatlantické vazby?

Evropané mají to nejmenší slovo. Oni jsou ti, kteří to nechali dospět až k tomuto bodu. Ukrajina se 16. 7. 1990 Deklarací o státní suverenitě zavázala k neutralitě jako jedné z podmínek samostatnosti vůči ostatním zemím bývalého SSSR. Zavázala se stát se trvale neutrálním státem a dodržovat tři nejaderné principy: nepřijímat, nevyrábět a nezískávat jaderné zbraně.

V roce 2014 ukrajinský parlament tento závazek zrušil z důvodu otevření cesty k členství v NATO. Trump řekl, že se boje na Ukrajině aktivně nezúčastníme. Budou pouze zbraně, které dodají NATO, ale zaplatí za to Evropané. Evropané pak ty zbraně mohou darovat Ukrajině. Uvidíme, zda Evropané dají peníze tam, kde mají ústa.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

3%
95%
2%
hlasovalo: 9345 lidí
Výsledky se již ukazují, například Česká republika. Budapešťské memorandum z roku 1994 odzbrojilo Ukrajinu výměnou za bezpečnostní záruky, tedy Bill Clinton a jeho ministryně zahraničí Mařena Albrightová, aniž by počítali, že je někdy splní. A přes další přísliby rozpadajícímu se SSSR o tom, že NATO nebude postupovat dále na východ, tak pokračovali. Následovaly Minské dohody.

Je správné, že USA za Trumpa vystupují ze Světové zdravotnické organizace (WHO)? 

Naprosto. Ve Světové zdravotnické organizaci Amerika už dávno neměla co dělat. Amerika je hlavním nositelem výdajů, stejně jako v ostatních „demokratických“ organizacích, ale má pouze jeden hlas. To samé můžeme říct o Světové obchodní organizaci (WTO). Proto dalším naprosto nezbytným krokem je, aby Amerika vystoupila i z těchto organizací. Všechny tyto organizace pocházejí z dob Clintona a Mařeny Albrightové.

Někteří naši čtenáři by rádi věděli, jak jste vnímal opatření za covidu-19 a vlastně celý ten humbuk kolem pandemie. Jestli jako nezbytnost, nebo jako zkoušku na budoucí ovládání lidstva…

To byla příhodná doba pro ovládnutí lidí. Bylo zabráněno vzájemnému kontaktu, všichni byli izolovaní, takže lidem smýšlejícím jako wokisté, Biden nebo Čína byla dána příležitost zotročit obyvatelstvo. Trend potlačení osobního kontaktu z doby pandemie pokračuje dál. Dnes jsou vztahy především virtuální, lidé se stýkají hlavně na sociálních sítích. Dokonce lidé mají sexuální partnery vytvořené umělou inteligencí. Komunikují s nimi, obyčejné lidské styky jsou zrušeny. V civilizovaných zemích klesá porodnost.

Zalétnou vaše myšlenky alespoň občas k nadcházejícím českým poslaneckým volbám? Pakliže ano, koho byste ve své rodné zemi dnes volil a proč?

Nevidím v České republice žádnou stranu, kterou bych tam volil. Vidím cestu v kroužkování osobností, které dosud neměly příležitost se na českém státě v politice zpronevěřit.

Naše sněmovna schválila zavedení korespondenční volby. Co vy na to? Můžete alespoň telegraficky popsat americké zkušenosti s touto formou volení…

Zkušenosti z amerických voleb již ukázaly, že poštovní volby jsou a byly zneužívány k podrazům vrcholícím ve výsledku voleb roku 2020. Neexistuje způsob, jak těmto podrazům hlavně u poštovních voleb zabránit.

Jak si rozumíte s umělou inteligencí (AI)? Neobáváte se, že zahubí lidstvo?

My používáme AI, ale pouze v omezeném měřítku (psaní kontraktů, zjednodušení procesů). Umělá inteligence nahradí ve firmách obzvláště střední vrstvu managementu.

Umělá inteligence může pomoct lidstvu, bude-li správně používána. Možnosti ke zneužití umělé inteligence jsou neomezené. Záleží na tom, kdo a k jakým účelům ji bude používat. AI se legislativou řešit nedá.

Psali jsme:

Mašín: Evropští bojovníci za Ukrajinu? Nikdo nechce platit. Jednota NATO v troskách
Noviny v Česku jako Rudé právo roku 1953. Pohádkář Hučín. Krajan z USA, od něhož nechcete pěstí
Mašín: Trump na sídlišti v pražském paneláku? Hučín by neměl mluvit v náznacích
Paumer: „Mašína si vážím, jsme na jedné lodi. Fiala je vlastizrádce!“ Tohle byste asi taky nečekali

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašín , Půlnoční rozhovor , Putin , Rusko , umělá inteligence , COVID

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Věříte Josefu Mašínovi v jeho geopolitických rozborech?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jan Rychetský

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Ochrana zvířat

Chlubíte se tím, co jste udělala jako poslankyně pro zvířata. Nemám nic proti tomu, že se chlubíte, ale je tak úplně čím? Podle mě by se měli prioritně vyřešit nízké tresty za týraní zvířat a také to, že celkově padají tresty za jejich týrání dost málo. Nebo podle vás je vše v pořádku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašín: Putin ústupky neudělá. NATO se nezaručí a Evropa na to nemá

0:01 Mašín: Putin ústupky neudělá. NATO se nezaručí a Evropa na to nemá

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nevidím v České republice žádnou stranu, kterou bych tam volil. Vidím cestu v kro…