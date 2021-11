Migrace? Neschopné a tupé evropské elity. Vás nepustí, jiní přijdou bez otázek. Zkáza, do které jsme vedeni

Pomatení mocní tohoto světa nás vedou na okraj zkázy. A nemusí to být ta jaderná, i když se vypouštějí „balónky a fejky“, aby se zjistila nálada „lidu dělného“. Žena pak, při vší úctě, nepatří k vojenskému řemeslu, a už vůbec ne na post šéfa armády či ministryně „války“. To exkluzivně pro ParlamentníListy.cz říká zakladatel Muzea železné opony ing. Václav Vítovec. Dále pak uvádí, že svět je stále nebezpečnější a proklamativní hesla jsou jen zástěrkou těch, kteří jednají, jako by jim zničení našeho světa vůbec nevadilo, ba naopak.

Je podle vás svět stále nebezpečnější?

Budování obrazu nepřítele po pádu železné opony automaticky nepřešlo v budování obrazu přítele. Celosvětový optimismus začátku devadesátých let v lepší, spravedlivější budoucí svět byla naivní nereálná představa. Obrovská zátěž myšlenkových schémat a psychologická setrvačnost myšlení z let studené války se bořila podstatně hůře než zdi, ostnaté dráty a signální stěny. Patologie lidské chamtivosti dostala nové příležitosti.

Svět se stal méně srozumitelným, méně předvídatelným a výrazně nebezpečnějším ve čtyřech oblastech:

1. vojenské a zpravodajské;

2. bezhlavou digitalizaci a ITzací všeho bez náhradního řešení – podpořenou schopností médií dezinformovat celý svět prokazatelnou lží během několika hodin;

3. účelovými, nesrozumitelnými výklady mezinárodního práva odporujícími nejen zdravému rozumu;

4. rozpadem hodnotového žebříčku.

K poslednímu bodu, který se stal realitou, je poučný citát bývalého papeže: „Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo skrytou totalitu.“ Karol Jósef Wojtyla, (Jan Pavel II)

Současný stav chaosu na planetě lze jednoduše shrnout do věty – Jedno je jisté, že všechno je nejisté. Trvalé opakování mantry o svobodě, demokracii, volném trhu a vymahatelném právním prostředí se ztrácí pod realitou největších zbrojních rozpočtů svobodného světa v historii planety a v nemožnosti definovat ideologii, která je z definice nepřátelská svobodnému světu.

Bipolární svět dosloužil, multipolární se ujmul vlády. Bývalý americký prezident Carter v roce 2000 – při oslavách 50 let založení Aspenského institutu, kterého jsme se s rumunským velvyslancem jako jediní dva z bývalého východního bloku účastnili – prohlásil, že svět se stal po pádu železné opony méně předvídatelným a nebezpečnějším. Řekl, že když CIA kontrolovala západní svět a KGB kontrolovala ten východní, nemohlo se stát nic, o čem by nevěděli a co by oba rivalové neměli pod kontrolou. Pro představu: Od dob kubánské krize v roce 1962 existovala tzv. horká linka mezi Washingtonem a Moskvou. Nebyl to červený telefon, ale na obou stranách východoněmecký dálnopis, který byl trvale obsluhován třemi lidmi.

Ale dnes, i přes trvalou existenci jaderných arzenálů schopných zničit svět, nic takového mezi Moskvou, Washingtonem ani Pekingem neexistuje. Řada diplomatických nástrojů, které měly velmoci v době studené války, nefunguje nebo neexistuje. Omylem, chybou, chybným vyhodnocením situace, dezinterpretací bez zpětné vazby... se může stát katastrofa. Dějí se události, které jsou nepředvídatelné a nejsou pod kontrolou.

Západní stratégové zapomněli, že Rusko není Sovětský svaz. A že Čína za 30 let vyrostla díky mohutné podpoře chamtivostí nemocných západních nadnárodních společností v největší ekonomiku světa. Za školně dokonalý logický vývrat lze považovat současnou zoufalou snahu amerických stratégů zase najít důstojného rivala v podobě Číny a definovat ji jako nepřítele. Ověřenou metodou strachu pak zase děsit svět tak, aby bylo možné jako za starých časů ve jménu národní bezpečnosti zveličovat vojenskou sílu protivníka, dojit státní rozpočet a peníze daňových poplatníků přemisťovat do kapes soukromých zejména zbrojních firem.

Nebezpečnost světa ještě vzrůstá neexistencí normálním lidem srozumitelné smysluplné globálně proveditelné vize co dále, vycházející z ověřených klasických konzervativních moudrostí našich předků, které by nás opravňovaly k víře v bezpečnější budoucí svět.

Naši američtí přátelé, kteří dříve ve vizích lepšího budoucího světa dominovali, inspirovali a motivovali, ztratili po pádu železní opony rivala a svými nepochopitelnými, uměle vykonstruovanými vojenskými dobrodružstvími dobrou pověst a morální respekt. Mnozí se proto ptají, jestli největší nebezpečí současného světa neleží v útrobách západního mocenského systému.

Co je klíčem k bezpečnějšímu světu plného jaderných zbraní, dezinformací, korupce a nespravedlivosti? Důvěra, důvěra a zase důvěra a její systémové budování mezi klíčovými velmocemi. Malí hráči se přizpůsobí, ale bez důvěry velkých to prostě nepůjde. A pak ještě srozumitelné právo bez dvojitých standardů, etika, morálka a jednoduchá celosvětová medializace i drobných činů fair play. Mnozí říkají, že to je naivní představa… Ale řekněte lepší alternativu…

NASA podle článku i v Česku nedávno publikovaného tvrdí, že malý jaderný konflikt by srazil oteplování planety až o několik stupňů…. Není to dostatečně šílené? Velmi vedro by jistě bylo v epicentru, ale pomohla by si planeta Země?

Je málo věcí v současném komplikovaném a divnostmi postiženém světě, ve kterých musí být všem naprosto jasno. Použití jaderných zbraní v jakékoliv podobě je zločin a mezinárodní právo by mělo i k úvahám o jejich použití přistupovat podobně. Uvažovat o možnosti řešení klimatické krize omezeným použitím jaderných zbraní nebo dokonce malou jadernou válkou, která by snížila oteplování, mi připadá z říše pohádek. Nevěřím, že NASA, ta elitní organizace disponující mimořádnými vědeckými kapacitami, přístroji a znalostmi o fungování mikrosvěta a makrosvěta, by vypustila takovou do nebe volající hloupost. Za mě – byl to mimořádně nepodařený fejk zasluhující naprosté zneuctění... nebo pokus zákulisních zbrojnošů zjistit, jak bude svět reagovat.

Obecně – dovedete si představit, že generálové a zodpovědní politici, kteří mají děti, vnuky a vnučky, přátele, sociální vazby a alespoň průměrnou emoční inteligenci, vezmou jaderný kufřík s kódy, zasednou do řídícího centra strategických a vesmírných sil, posadí si vnoučata na kolena a začnou odpočítávat malou jadernou válku kvůli ochlazení planety? Pokud ano, nejsou to lidé patřící na naši planetu, lze jim jen doporučit návrat na Mars, ten už nějací jim podobní, možná, jednou už zničili…

Už zase máme pomyslnou železnou oponu...

Kdyby nám někdo v 90. letech řekl, že se budou vedle standardních železných opon a zdí v Koreji, na Kypru, Palestině, tisíciletých rasových, náboženských a kulturních opon – opět po 30 letech stavět ploty v Evropě a nejen němečtí politici budou volat, že přerozdělovat migranty nejde a že Evropa potřebuje plot, doporučil bych mu hospitalizaci na psychiatrické klinice. Volání po plotu kolem Evropy a začínající interní realizace – Maďarsko, pobaltské země, Polsko – je školním příkladem naprosté neschopnosti a tuposti mocenských elit Evropy řešit komplikovanou otázku příčin a následků migrace a útěku lidí ze svých domovů právní a legální cestou. Jedna železná opona nestačila?

Je absurdní, že bez potřebných „razítek“ nikoho z nás do cizí země nepustí, ale byrokratická Evropa pouští na svá území kohokoliv bez jakýchkoliv formalit. Naši jednoznačnou podporu a soucítění vyžadují lidé z oblasti, kde se válčí. Pro tyto oblasti musí Evropa definovat příčiny násilí a využít diplomatické, zpravodajské i vojenské schopnosti a síly, pomoci zastavit nesmyslná válečná dobrodružství. Evropa jako kontinent, ale hlavně naši pradědové, dědové a otcové, mají neopakovatelné zkušenosti z tohoto oboru a je nepochopitelné, proč je nevyužíváme!

Závěrem této otázky: Plíživou a mimořádně záludnou formu železné opony vyplodil s úspěchem po pádu železné opony provozovaný turbo-kapitalismus – novodobá forma tržně-otrokářského řádu v podobě dramaticky rozvírajících se nůžek mezi chudými a bohatými... a mezi těmi, co mají zbraně, a těmi, co kopou...

V čele armády bude nejspíše žena. Je to dobře?

Armáda má svého šéfa v podobě náčelníka generálního štábu. Ale žena bude ministryní obrany. Není to dobře. Vlasty a Šárky se ve vedení ministerstva obrany evidentně neosvědčují. Díky dlouholetému provozu Muzea železné opony a ATOMMUZEA Javor 51 se setkáváme a mluvíme se stovkami zajímavých lidí z celého světa, s elitními vědci, generály, veterány, legendami studené války včetně legend jaderného zbrojení, s novináři z domova i ze světa a s vojáky profesionály.

Proto, může se stokrát tvrdit, že funkce ministra obrany je politická funkce. Je natolik specifická a specializovaná, že proto vyžaduje celoživotního profesionála se znalostí specifičnosti prostředí. Žena ve funkci tohoto typu bude mít formální autoritu danou funkcí a pravomocemi a občas bude budit shovívavé úsměvy. Autoritu u skutečných vojenských profesionálů z principu mít nemůže. Je s podivem, že to za 32 let personalisté vítězných politických stran nevědí a trvale opakují stejné chyby.

Kvůli covidu jste prý zavřeli vaše muzeum…

ATOMMUZEUM Javor 51 v Míšově i nadační druhé Muzeum železné opony v Rozvadově jsou skutečně od 30 října z důvodů šíření kovidu do odvolání zavřeny. Vnitřní prostory jsou obtížně větratelné. Je škoda a mrzí nás, že jsme nemohli uspokojit trvale rostoucí zájem o návštěvu unikátního ATOMMUZEA.

Nechám to na jaro, alespoň budu mít čas přes zimu konečně připravit Muzeum triatlonu v Plzni, kde budou vystaveny jedinečné archivní dokumenty začátku triatlonu ve světě od roku 1980.

