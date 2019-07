Milion chvilek? Jen touha po výtahu k moci. Tvrdý verdikt zkušeného politika

ROZHOVOR „Ekologismus mé své památníky v podobě uhynulých stromů na Šumavě, kde samozvaní ‚odborníci‘ bojovali proti kůrovci tím, že ho vlastně chrání… a někteří politici jim přizvukují… není právě tohle skutečný populismus?“ ptá se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Soukup, bývalý poslanec a zakladatel hnutí ANO v Karlovarském kraji. „Akce Milionu chvilek vnímám jako touhu některých lidí pořídit si výtah k moci. Je to opětovné zpochybňování výsledků voleb a současných preferencí. Jsou to akce stále stejného myšlenkového okruhu, jakými byly například ‚sarajevský atentát‘, ,děkujeme, odejděte‘ i další pokusy o vládu vyvolených,“ konstatuje.

Nejdříve se zeptám na tahy amerického prezidenta. Donald Trump se na jednom z předvolebních mítinků opřel do čtyř kongresmanek neamerického původu za Demokratickou stranu. Doporučil jim, aby opustily USA, pokud jim tolik vadí jeho politika. Je takový výrok už přes čáru, nebo spíše symbolizuje náladu „mlčící většiny“, která si třeba doma říká totéž?

Nevím, v jakém kontextu pan Trump výrok pronesl. Kdyby se měl vztahovat k jeho politice obecně, asi bych to pozitivně nehodnotil.

Předpokládám ovšem, že se výrok vztahoval k jeho politice vůči migrantům. Tady je to v pořádku. Trump vyjadřuje většinový názor Američanů na problémy se soužitím především s hispánským etnikem, s radikálním islamismem některých Afroameričanů a podobně. Neříká nic, co by nesliboval svým voličům a za co ho vynesly jejich hlasy do Bílého domu.

Rozdíl mezi Trumpem a některými evropskými politiky je v tom, že on od svých názorů většinou neustupuje a své sliby plní. Je to do určité míry dáno silou jeho mandátu, kterou zaručuje prezidentský systém v USA. Je to dáno ovšem i silou jeho osobnosti.

Z našeho pohledu je zajímavé sledovat reakce českých takzvaných intelektuálních elit, které se pustily do „statečného“ boje proti takzvanému populismu, xenofobii a dalším domnělým neřestem. Přitom na frak dostává jimi donedávna opěvovaná demokracie, lépe řečeno jejich pojetí tohoto pojmu.

Trump se do hledáčku médií dostal i zajímavým tahem s plastovými brčky. Ta jsou v rámci aktuálního boje za záchranu planety zakazována a omezována, americký prezident má ale jiný názor. V rámci své kampaně za opětovné zvolení začal prodávat vlastní sadu brček. „Papírová brčka liberálů nefungují. Stůjte za prezidentem a kupte si sadu recyklovatelných brček,“ lze se dočíst na oficiálním e-shopu. Má Trump pravdu, zašel „ekologismus“ příliš daleko? Jde kromě šikovného kroku v kampani také o symbolické gesto?

Plně jste to vyjádřil poslední větou své otázky. Ekologismus je opravdu něco jiného než citlivá ekologická politika. Ten rozdíl bych viděl v hloubce poznání problémů a v kompetentnosti při jejich řešení. Ekologismus mé své památníky v podobě uhynulých stromů na Šumavě, kde samozvaní „odborníci“ bojovali proti kůrovci tím, že ho vlastně chrání… a někteří politici jim přizvukují… není právě tohle skutečný populismus?

Ten rozdíl vidím, když projíždím piditunelem pod vrchem Valík na obchvatu Plzně. Pod záminkou ochrany domnělého přírodního unikátu se otevření obchvatu protáhlo o čtyři roky… po tu dobu se valily kamiony středem města. Ten rozdíl vidím i na dálničním úseku z Chebu do Karlových Varů, pod záminkou vytváření údajných migračních cest pro vzácné živočichy (odborníci se tomu smějí). Skoro půlka dálnice vede po přemostěních. Tady si přišla na své betonářská lobby. Všechno to bylo o velkých penězích. Zkrátka – neměli jsme svého Trumpa.

U nás doma se někomu nelíbí český prezident, a tak přicházejí nápady zrušit přímou volbu. Hlavně od ODS. Vždyť koho by si ten lid zase příště zvolil... Co tomu říkáte?

Já přímou volbu prezidenta vnímám jako čistou formu demokracie, tedy vlády lidu. Demokracie zastupitelská (i tato forma vládnutí s jinými přívlastky) má své limity. Zpochybňování kompetentnosti plnoprávného občana správně se rozhodnout vnímám jako jeho urážku.

Také český premiér se nelíbí spoustě lidí, a to tak hodně, že proti němu týdny demonstrují a asi ještě budou. Jak vnímáte akce Milionu chvilek pro demokracii, které oslovily nezanedbatelnou část veřejnosti?

Akce Milionu chvilek vnímám jako touhu některých lidí pořídit si výtah k moci. Je to opětovné zpochybňování výsledků voleb a současných preferencí. Jsou to akce stále stejného myšlenkového okruhu, jakými byly například „sarajevský atentát“, „děkujeme, odejděte“ i další pokusy o vládu vyvolených.

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ slyšíme mnohdy od jejich oponentů. Ale i v diskusi o tzv. dezinformacích a fake news komisařka EU Věra Jourová varovala před tím, aby mladší lidé nechávali seniory samotné u počítačů, protože čtou řetězové maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Jsou takovéto formulace šťastné? Snaží se někdo zmást starší generaci, která přestala rozumět dnešnímu světu, či jde o urážku našich seniorů?

Hm, typický příklad přezíravosti a xenofobie. V tomto případě se naši elitáři dopouštějí dokonce trestného činu pomluvy, podněcování k nenávisti a útoku proti skupině obyvatel. Co se týká výroku paní Jourové, jsem zděšen. Doufám, že ji pan premiér Babiš nenavrhne jako kandidátku na post eurokomisařky. Zřejmě doufám marně.

Liberální osobnosti vyjadřují starost o zachování svobodných veřejnoprávních médií, čili České televize a Českého rozhlasu. Příznivci Zemana a Babiše naopak upozorňují na jejich údajnou nevyváženost a tendenčnost. Každý má prostě svoji pravdu. Jak to vyřešit?

Povyku takzvaných liberálních osobností moc nerozumím. Ony přece naše veřejnoprávní média zcela ovládly. Zloděj kříčí chyťte zloděje. Dobrá taktika k dalšímu upevnění pozic. Přitom televizní krize z přelomu tisíciletí jasně ukázala, o co „liberálním osobnostem“, i těm se svatozáří spasitelů, jde. O realizované scénáře, o zakázky, o peníze.

Řešení vidím v důsledném naplnění zákonů o médiích veřejné služby. Je třeba posílit pravomoci mediálních rad o právo mluvit do obsahu. Často napadané složení mediálních rad podle politického klíče bych zachoval. Je to nejlepší z možných záruk vnitřní samokontroly. Navrhnul bych rovněž čisté financování z koncesionářských poplatků, tedy bez reklamy.

Co říkáte tomu, že po evropských volbách obsadili vrcholné orgány EU výhradně Západoevropané? A způsobu, jakým byli vybráni?

Bez komentáře. Snad řeknu jenom to, že naděje na změnu z politiky federalismu na koncept EU jako společenství suverénních států se nenaplnily.

Čeští řidiči kamionů, kterým do nich bez jejich vědomí vlezou nelegální migranti, dostávají ve Francii trest ve výši dvou roků. Aktivistka Carola Racketeová z lodi See-Watch 3 dovážející zjevné ekonomické migranty do EU a spolupracující s pašeráky je několika organizacemi nominována na Nobelovu cenu. Je toto normální?

Není to normální, ale nepřekvapilo mě to. Nobelovu cenu za mír dostal i terorista Jásir Arafat. Problematické bylo také udělení této ceny Nelsonu Mandelovi. Málo platné, přes zásluhy o odstranění apartheidu měl na rukou krev. Zkrátka ukazuje se, že člověk musí být pro toto prestižní uznání přinejmenším napravený hříšník.

Není to nic nového. Má to obdobu svatořečení a blahoslavení v křesťanském světě. Svatý Pavel patřil v počátcích křesťanství k největším bijcům svých pozdějších oveček. František z Assisi musel projít ve svém pohnutém životě obdobím plytkého hejska. Náš regionální svatý Hroznata byl původně loupeživý rytíř.

Zkrátka slušný člověk, který se chová po celý život podle zásad obecné morálky a božích přikázání, nemá šanci. Ach jo.

autor: Oldřich Szaban